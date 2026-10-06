Musk biljonär i dollar igen efter Teslas och SpaceX comeback

Därmed är Musk tillbaka över den historiska gränsen, bara några månader efter att han först blev världens första dollarbiljonär. Det skedde i juni, strax efter SpaceX rekordstora börsnotering.

Marknaden upp i höst

Men glädjen blev då kortvarig. SpaceX-aktien föll kraftigt när marknaden började ifrågasätta bolagets mycket höga värdering.

I slutet av juli hade Musk förlorat mer än 600 miljarder dollar från förmögenhetstoppen. Raset var så stort att nedgången översteg hela förmögenheten hos alla personer som någon gång funnits på Bloombergs lista över världens 500 rikaste personer, med undantag för Musk själv.

Men marknaden har vänt i höst, och Musks förmögenhet också.

På måndagen pekade Morgan Stanley ut SpaceX som ett av de billigaste sätten att få exponering mot de stora möjligheterna inom rymd- och underrättelsesektorn. Det bidrog till den fortsatta återhämtningen i SpaceX, vars aktie nu har stigit omkring 58 procent från bottennivån i augusti.

Kan inte likvidera pengarna

Enligt Bloomberg står Musk innehav i SpaceX och Tesla för mer än 98 procent av hans totala förmögenhet. Det innebär att även relativt små rörelser i de två bolagen kan förändra hans förmögenhet med tiotals miljarder dollar på kort tid.

Han kan inte heller få ut de pengarna, om han som vd skulle börja försöka sälja av aktier i SpaceX och Tesla skulle det skapa stora problem för bolagen.

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