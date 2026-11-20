Då såg de helikoptern åka i väg

De tre männen lyssnade och gick i väg, men i stället för att lämna platsen gick de mot en helikopter som var fastkopplad i en bil.

Plötsligt och oväntat såg personalen hur militärhelikoptern började röra på sig.

”Vi hör en krasch och då hoppar vi in i våra bilar och ser dem springa från platsen”, berättar en annan ur personalen hos GP.

”När de ser oss stannar de av. Vi påpekar att det är privat egendom och männen säger då att de bara är ute på en promenad.”

Kollegor ringde sedan polisen samtidigt som de följde efter männen. Nu har en ur trion åtalats för tillgrepp av fortskaffningsmedel, grovt egenmäktigt förfarande och skadegörelse.

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”Verkar inte ha funnits någon plan”

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Åklagare Maria Lundberg säger att det bara går att rikta brottsmisstankar mot en av de tre männen och att hon, faktiskt, inte lyckats hitta något tydligt motiv.

”Det verkar inte ha funnits någon större plan. Utan det verkar som att man har varit påverkade av alkohol och agerat”, har åklagaren tidigare sagt hos GP – och det känns, spontant, som en rimlig tes.

Den åtalade mannen har i förhör sagt att han satte sig i bilen för att den ”var öppen” och för att han ”ville se hur den såg ut inuti”.

Han råkade sedan vrida om nyckeln och märkte då hur bilen och helikoptern flyttade sig en bit.

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Det blev skador på sidan av den militära helikopter en man försökte köra i väg med från Aeroseum i Göteborg under sommarens flyghelg. (Foto: Polisen)

”Säker på att jag inte gjort någonting”

Förundersökningen visar repor, bucklor och hål på helikoptern men det har mannen också en förklaring till.

”Jag är säker på att jag inte gjort någonting. De vill bara ha pengar från försäkringen eller någonting”, förklarar han. ”Jag är säker på att bilen bara rörde sig 20 centimeter.”

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Det tyder på ett ganska dåligt ögonmått. Den sträcka mannen tog sig med bil och helikopter är uppmätt till ”ungefär 50 meter”.

”Den ska köras mycket försiktigt eftersom den är svårmanövrerad och de här männen hade noll kunskap”, har Aeroseums vd Tina Dejby berättat hos GP.

Ingen lär säga emot henne.

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