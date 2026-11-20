Åtal om fordonsstöld är inte ovanligt. Det är däremot den här. En man i Göteborg försökte på fyllan sno en militär helikopter. Det slutade hos polisen.
Göteborgare på fyllan försökte sno militär helikopter
Aeroseum på Hisingen i Göteborg är ett flyg- och militärhistoriskt upplevelsecentrum. Anläggningen finns i en tidigare hemlig berghangar vid Säve flygfält och cirka 30 meter under marken.
Bergrummet, 22 000 kvadratmeter stort, byggdes 1950-1955 när kalla kriget var hett och då för Göta flygflottilj.
2005 blev det ett museum, bland annat med äldre svenska stridsflygplan och helikoptrar som Draken, Viggen, Lansen, Tunnan och Gripen.
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”Upprymda och lite småfulla”
När man har sina flyghelger brukar man rulla ut några flygplan och helikoptrar. Det gjorde man även under Aeroseums flyghelg i somras.
Då, i slutet av juni, bjöd man in allmänheten till flyguppvisningar, guidningar och utställningar.
På kvällen den andra dagen lade personalen märke till tre personer, de i efterhand beskrev ”som upprymda” och kanske lite ”småfulla”.
Eftersom de inte fick vara på området gick personalen fram och pratade med dem.
”Vi har väldigt dyra grejer och Försvarsmakten har saker där också. Och några därinne tyckte det var olämpligt att fulla människor gick runt där”, säger en ur personalen hos GP.
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Då såg de helikoptern åka i väg
De tre männen lyssnade och gick i väg, men i stället för att lämna platsen gick de mot en helikopter som var fastkopplad i en bil.
Plötsligt och oväntat såg personalen hur militärhelikoptern började röra på sig.
”Vi hör en krasch och då hoppar vi in i våra bilar och ser dem springa från platsen”, berättar en annan ur personalen hos GP.
”När de ser oss stannar de av. Vi påpekar att det är privat egendom och männen säger då att de bara är ute på en promenad.”
Kollegor ringde sedan polisen samtidigt som de följde efter männen. Nu har en ur trion åtalats för tillgrepp av fortskaffningsmedel, grovt egenmäktigt förfarande och skadegörelse.
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”Verkar inte ha funnits någon plan”
Åklagare Maria Lundberg säger att det bara går att rikta brottsmisstankar mot en av de tre männen och att hon, faktiskt, inte lyckats hitta något tydligt motiv.
”Det verkar inte ha funnits någon större plan. Utan det verkar som att man har varit påverkade av alkohol och agerat”, har åklagaren tidigare sagt hos GP – och det känns, spontant, som en rimlig tes.
Den åtalade mannen har i förhör sagt att han satte sig i bilen för att den ”var öppen” och för att han ”ville se hur den såg ut inuti”.
Han råkade sedan vrida om nyckeln och märkte då hur bilen och helikoptern flyttade sig en bit.
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”Säker på att jag inte gjort någonting”
Förundersökningen visar repor, bucklor och hål på helikoptern men det har mannen också en förklaring till.
”Jag är säker på att jag inte gjort någonting. De vill bara ha pengar från försäkringen eller någonting”, förklarar han. ”Jag är säker på att bilen bara rörde sig 20 centimeter.”
Det tyder på ett ganska dåligt ögonmått. Den sträcka mannen tog sig med bil och helikopter är uppmätt till ”ungefär 50 meter”.
”Den ska köras mycket försiktigt eftersom den är svårmanövrerad och de här männen hade noll kunskap”, har Aeroseums vd Tina Dejby berättat hos GP.
Ingen lär säga emot henne.
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