Elon Musks super-wifi har tagit över SAS – nu har 81 plan Starlink

Därmed har Elon Musks satelliter på allvar flyttat in över sätesraderna hos SAS.

”I dag är installationen av hela vår A320neo-flotta klar, på rekordtid. Höghastighetsuppkopplingen innebär att många av våra kunder kan få en bättre uppkopplad resa”, säger Paul Verhagen, kommersiell chef på SAS.

Först kaffe, sedan wifi. Nu börjar snabbt internet bli en hygienfaktor även på 10 000 meters höjd. (Foto: SAS)

Från flyg-wifi till riktigt internet

Vi har tidigare skrivit om hur Starlink håller på att förändra en av flygets mest frustrerande produkter: internet ombord.

Det traditionella flygplansnätet har ofta varit långsamt, dyrt och så opålitligt att begreppet ”wifi ombord” snarare varit ett löfte än en teknisk beskrivning.

Starlink använder i stället tusentals satelliter i låg omloppsbana. Det ger betydligt kortare fördröjning än äldre satellitsystem och hastigheter som börjar likna det bredband passageraren har hemma.

Starlink uppger i dag normala nedladdningshastigheter för flyg på omkring 135–310 Mbit/s, med högre toppar möjliga. Systemet är byggt för bland annat videomöten, streaming och VPN-anslutningar.

Kort sagt: det går att arbeta på riktigt. Eller titta på Netflix och låtsas att man arbetar.