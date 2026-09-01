Glöm flygplans-wifi som kräver tre försök för att öppna mejlen. SAS har nu installerat Elon Musks Starlink på samtliga 81 Airbus A320neo – ryggraden i bolagets Europatrafik. För resenärerna betyder det snabbt internet från gate till gate och för flygbolagen börjar bra wifi bli lika självklart som kaffe och handbagage.
Elon Musks super-wifi har tagit över SAS – nu har 81 plan Starlink
Det tog sex månader. Nu meddelar SAS att samtliga 81 Airbus A320neo har utrustats med Starlink, SpaceX satellitbaserade bredband.
Det är ingen liten del av verksamheten. A320neo står för omkring 70 procent av SAS flygplansflotta och används på en stor del av linjerna inom Skandinavien och Europa.
Därmed har Elon Musks satelliter på allvar flyttat in över sätesraderna hos SAS.
”I dag är installationen av hela vår A320neo-flotta klar, på rekordtid. Höghastighetsuppkopplingen innebär att många av våra kunder kan få en bättre uppkopplad resa”, säger Paul Verhagen, kommersiell chef på SAS.
Från flyg-wifi till riktigt internet
Vi har tidigare skrivit om hur Starlink håller på att förändra en av flygets mest frustrerande produkter: internet ombord.
Det traditionella flygplansnätet har ofta varit långsamt, dyrt och så opålitligt att begreppet ”wifi ombord” snarare varit ett löfte än en teknisk beskrivning.
Starlink använder i stället tusentals satelliter i låg omloppsbana. Det ger betydligt kortare fördröjning än äldre satellitsystem och hastigheter som börjar likna det bredband passageraren har hemma.
Starlink uppger i dag normala nedladdningshastigheter för flyg på omkring 135–310 Mbit/s, med högre toppar möjliga. Systemet är byggt för bland annat videomöten, streaming och VPN-anslutningar.
Kort sagt: det går att arbeta på riktigt. Eller titta på Netflix och låtsas att man arbetar.
Gratis för EuroBonus-medlemmar
Hos SAS blir Starlink gratis för EuroBonus-medlemmar genom samarbetet med mobiloperatören 3.
En viktig skillnad är dessutom att SAS beskriver lösningen som gate-to-gate.
Passagerarna ska alltså kunna koppla upp sig redan på marken och fortsätta använda internet under start, flygning och landning, i stället för att vänta på att flygplanet nått marschhöjd.
För affärsresenärer kan det vara en större förändring än det först låter.
En flygning Stockholm–London har tidigare varit ett par timmar där det varit svårt att arbeta normalt. Med stabilt bredband blir flygstolen plötsligt ännu en arbetsplats.
På gott och ont.
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Musk har fått flygbolagen på kroken
SAS är långt ifrån ensamt.
United Airlines, Air France, Emirates, Alaska Airlines, WestJet och flera andra bolag har börjat använda Starlink, medan bland andra British Airways, Aer Lingus och Virgin Atlantic har presenterat planer på installationer.
Det betyder att snabbt internet håller på att gå från bonus till hygienfaktor.
När resenären väl har kunnat streama, arbeta och ringa videosamtal på 10 000 meters höjd blir det svårt för ett konkurrerande flygbolag att förklara varför dess wifi fortfarande arbetar i modemtempo.
SAS går nu vidare med resten av flottan. Fler installationer är planerade redan före årsskiftet.
Elon Musk har med andra ord hittat ännu en plats där hans satelliter kan tjäna pengar.
Den här gången ovanför molnen.
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