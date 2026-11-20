Kommissionen har redan fattat ett preliminärt beslut, det slutgiltiga har ännu inte offentliggjorts.

Några timmar senare gav han en annan bild till RIA Novosti, enligt den ryska sajten www1.ru. Där sa han istället:

Inget beslut, inte ens ett preliminärt, har fattats om kryssarens framtid.

Används som bostadsfartyg

Kommissionens bedömning gjordes den 30 oktober och motiverades med slitage på skrov och maskineri, skriver Army Recognition. Kryssaren har legat stilla i Severomorsk på Kolahalvön sedan slutet av 2022 och har aldrig genomgått någon större varvsöversyn.

Den har använts som bostad, bland annat åt kommissioner och officerare. Sajten bedömer att fartyget är i sämre skick än Admiral Nachimov var när ombyggnaden av det inleddes 2013.

Pjotr Velikij kölsträcktes 1986 på Baltijskij-varvet i dåvarande Leningrad och togs i tjänst år 1998, enligt Army Recognition.