Rysslands kärnkraftsdrivna kryssare Pjotr Velikij förfaller förtöjd vid kaj. Uppgifterna går isär om den någonsin rustas upp. Systerfartyget Admiral Nachimov var exempelvis ur tjänst i 28 år.
Rysk kärnkraftskryssare förfaller: Kan skrotas efter 28 år i tjänst
En särskild kommission har preliminärt bedömt att Pjotr Velikij inte ska rustas upp, sa Vladimir Maltsev, som leder en rysk intresseorganisation för flottan, till nyhetsbyrån Tass, enligt Naval News. Maltsev sa:
Kommissionen har redan fattat ett preliminärt beslut, det slutgiltiga har ännu inte offentliggjorts.
Några timmar senare gav han en annan bild till RIA Novosti, enligt den ryska sajten www1.ru. Där sa han istället:
Inget beslut, inte ens ett preliminärt, har fattats om kryssarens framtid.
Används som bostadsfartyg
Kommissionens bedömning gjordes den 30 oktober och motiverades med slitage på skrov och maskineri, skriver Army Recognition. Kryssaren har legat stilla i Severomorsk på Kolahalvön sedan slutet av 2022 och har aldrig genomgått någon större varvsöversyn.
Den har använts som bostad, bland annat åt kommissioner och officerare. Sajten bedömer att fartyget är i sämre skick än Admiral Nachimov var när ombyggnaden av det inleddes 2013.
Pjotr Velikij kölsträcktes 1986 på Baltijskij-varvet i dåvarande Leningrad och togs i tjänst år 1998, enligt Army Recognition.
Pengarna hade räckt till fyra fregatter
I augusti 2023 uppgav en källa för Tass att kostnaden för reparationen och moderniseringen av Admiral Nachimov, som skickades till varvet Sevmash 1999, nästan hade fördubblats och översteg 200 miljarder rubel, rapporterade Kommersant.
Med rubelkursen den 20 november motsvarar det cirka 25 miljarder kronor. Pengarna hade räckt till minst fyra moderna fregatter av Admiral Gorsjkov-klass, bedömer den ryske militärkommentatorn Sergej Isjtjenko.
Avtalet om ombyggnaden skrevs 2013, och provturerna i Vita havet började först i juli 2025. Då hade fartyget varit ur aktiv tjänst i 28 år. Båda reaktorerna har startats om, och kryssaren är utrustad med 176 långdistansrobotar och den hypersoniska roboten Tsirkon, skrev Dagens PS i februari 2025.
Kallades kraftuppvisning mot Sverige år 2017
Pjotr Velikij var i Östersjön sommaren 2017 för marinparaden i Sankt Petersburg. Hemvägen skulle gå längs den svenska kusten bland annat. Enligt den ryske militärkommentatorn Aleksandr Chrolenko var resan också en kraftuppvisning mot bland andra Norge, Tyskland, Sverige och Polen, rapporterade The Barents Observer.
Kryssaren gjorde resan tillsammans med den strategiska ubåten Dmitrij Donskoj. Om ubåten sa den norske kärnsäkerhetsexperten Nils Bøhmer:
Jag är djupt oroad över säkerheten ombord på den här domedagsmaskinen med kärnvapen.
Huvuddelen av Rysslands marina kärnvapenförmåga finns ombord på Nordflottans ubåtar och ytfartyg, enligt norsk underrättelsetjänst, rapporterade Dagens PS år 2023.
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