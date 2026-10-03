Hybridkriget ökar – två av tre svenskar saknar mat för en vecka

Planerar inte längre tolv år framåt

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Nurmi säger att försvarsmakten har kortat sin planeringshorisont.

”Tidigare blickade vi alltid tolv år framåt, men nu måste vi se till de närmaste åren för att vara redo för hur säkerhetsläget utvecklas”, säger han.

Ruotuväki sammanfattar hans budskap i en mening. Osäkerheten är det nya normala.

Nurmi har sett att människor anpassar sig. Drönarincidenterna var olyckliga, men redan vid det andra och tredje fallet var folk bättre på att hantera dem, enligt honom. Målet är ändå att slippa lära sig den hårda vägen.

Enligt Nurmi är övningar där myndigheter och kommuner övar tillsammans nyckeln till att förebygga framtida hot.

Vatten, mat och kontanter för en vecka

Resiliens brukar beskrivas som förmågan att anpassa sig, klara sig genom en kris och återhämta sig efteråt. Nurmi lyfter kunskap i historia och säkerhetspolitik, värnplikten och förmågan att skilja sann information från falsk.

I Sverige är rådet mer konkret. Myndigheten för civilt försvar vill att alla som kan ska klara sig minst en vecka vid en kris. Det betyder vatten, mat som håller utan kylskåp, värme, ett sätt att ta emot information och kontanter.

Här brister det. I storstäderna säger 74 procent att förråden inte räcker en vecka. 55 procent har tänkt stärka sin beredskap det senaste året men inte gjort det, trots att beredskapsveckan nu hålls för tionde gången.

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Trycket ökar i närområdet

Premiärminister Donald Tusk är bekymrad efter den brand mot en satellitstation som Polen stämplar som sabotage. Danmark talar om nya hot. (Foto: Omar Havana /AP-TT)

Den danska underrättelsetjänsten räknar med att Ryssland trappar upp hybridkrigföringen de närmaste månaderna. Must-chefen Thomas Nilsson har kallat Ryssland ett konkret hot mot Sverige.

Finland har redan byggt 20 mil stängsel längs gränsen mot Ryssland. Helsingfors har anklagat Moskva för att använda migranter i hybridkriget vid gränsen, vilket Kreml förnekar.

Nurmi påminner ändå om att landets säkerhet har vilat på samarbete sedan efterkrigstiden, och att den kommer att göra det även i fortsättningen.