Det är vecka 39 nu. Det är dessutom beredskapsveckan. Om du inte hade koll på det är vår beredskap kanske inte perfekt.
Beredskap: Beviset på att din beredskap inte är god
Beredskapsveckan fyller jämnt. Det är tionde gången den anordnas och när årets upplaga genomförs 21-27 september är räckvidden större än någonsin.
260 av 290 kommuner sprider information liksom myndigheter, skolor och företag.
Budskapet är ”Du är en del av Sveriges totalförsvar” och konkret att privatpersoner väntas klara sin hemberedskap minst en vecka.
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”Fantastiskt givande”
Myndigheten för civilt försvar gör nedslag i ett tjugotal kommuner från Kristianstad till Kalix.
”Det är fantastiskt givande att få komma ut i landet och ta del av alla lokala initiativ”, säger Mikael Frisell, generaldirektör på myndigheten, hos Security User.
Röda korset och Ica gör en gemensam satsning för att öka svenskarnas hemberedskap.
Röda korset kommer att vara på plats i Ica-butiker över hela landet för att informera om hur och varför man ska öka sin hemberedskap.
Vänta dig det oväntade
I år sker satsningen i butikerna under den nya parollen “Preppa för det oväntade”.
Kriser kommer oftast plötsligt, och krisberedskap handlar om att vara redo för att hantera allvarliga händelser, resonerar man. Det kan vara översvämningar, stormar, bränder, strömavbrott eller vattenbrist som gör att vi inte kan leva som vanligt.
”Är vi förberedda blir vi mer motståndskraftiga, kan klara oss bättre och ta hand om våra nära, grannar och andra medmänniskor.”
Röda Korset bedriver ett långsiktigt arbete för att stärka Sveriges krisberedskap och totalförsvar. Krisberedskapsarbetet sker i nära samverkan med myndigheter och andra samhällsaktörer, där näringslivet spelar en betydande roll, påpekar man.
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”Har en unik lokal närvaro”
”När en kris inträffar är det inte bara myndigheter som agerar. Både Röda korset och Ica har en unik lokal närvaro och kan snabbt rycka in och hjälpa i händelse av kris tack vare landets alla rödakorsföreningar och Ica-butiker”, säger Ulrika Modéer, generalsekretrare för Röda korset i Sverige.
Ica-gruppens vd Nina Jönsson ser en lika central roll för Ica inom beredskap.
”Ica finns över hela Sverige och spelar en viktig roll för landets beredskap när det gäller livsmedel, läkemedel och trygga betalningslösningar”, säger hon och hänvisar till hur Ica med närmare 1 300 butiker och drygt 400 apotek når nästan alla invånare.
”Samarbetet mellan de lokala volontärerna från Röda korset och Ica-handlarna har varit väldigt uppskattat avbåde kunder och medarbetare. Vi är därför väldigt glada att även i år kunna uppmärksamma beredskapsveckan tillsammans”, tillägger Pinar Musadotter, generalsekreterare för Ica-stiftelsen.