Beredskap: Beviset på att din beredskap inte är god

Vänta dig det oväntade

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I år sker satsningen i butikerna under den nya parollen “Preppa för det oväntade”.

Kriser kommer oftast plötsligt, och krisberedskap handlar om att vara redo för att hantera allvarliga händelser, resonerar man. Det kan vara översvämningar, stormar, bränder, strömavbrott eller vattenbrist som gör att vi inte kan leva som vanligt.

”Är vi förberedda blir vi mer motståndskraftiga, kan klara oss bättre och ta hand om våra nära, grannar och andra medmänniskor.”

Röda Korset bedriver ett långsiktigt arbete för att stärka Sveriges krisberedskap och totalförsvar. Krisberedskapsarbetet sker i nära samverkan med myndigheter och andra samhällsaktörer, där näringslivet spelar en betydande roll, påpekar man.

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Röda Korsets volontärer Tove och Ina hos Ica Maxi Nacka. Nu är Beredskapsveckan igång för att jobba för att vår beredskap är god. (Foto: Pressbild Röda korset)

”Har en unik lokal närvaro”

”När en kris inträffar är det inte bara myndigheter som agerar. Både Röda korset och Ica har en unik lokal närvaro och kan snabbt rycka in och hjälpa i händelse av kris tack vare landets alla rödakorsföreningar och Ica-butiker”, säger Ulrika Modéer, generalsekretrare för Röda korset i Sverige.

Ica-gruppens vd Nina Jönsson ser en lika central roll för Ica inom beredskap.

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”Ica finns över hela Sverige och spelar en viktig roll för landets beredskap när det gäller livsmedel, läkemedel och trygga betalningslösningar”, säger hon och hänvisar till hur Ica med närmare 1 300 butiker och drygt 400 apotek når nästan alla invånare.

”Samarbetet mellan de lokala volontärerna från Röda korset och Ica-handlarna har varit väldigt uppskattat avbåde kunder och medarbetare. Vi är därför väldigt glada att även i år kunna uppmärksamma beredskapsveckan tillsammans”, tillägger Pinar Musadotter, generalsekreterare för Ica-stiftelsen.

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