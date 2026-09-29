EU halkar efter Ryssland som bygger 3 000 jetdrönare i månaden

Farten slår hårt mot försvaret. Ukrainas billiga jaktdrönare träffade 90 till 95 procent av de gamla, långsamma drönarna. Mot jetdrönarna ligger träffsäkerheten kring 60 procent, enligt Jonas Malmgren, vd för försvarsinvesteraren Front Ventures.

EU-rapporten pekar ut samma lucka

Europeiska försvarsbyrån EDA har gjort sin första årliga rapport om försvarsberedskap. Enligt Reuters, som tagit del av rapporten, räcker medlemsländernas planer inte för att fylla luckorna i drönare, luft- och robotförsvar, ammunitionslager, markstrid och marina styrkor till 2030.

”Det som uppnåtts hittills är visserligen utan motstycke, men det räcker ännu inte”, skriver byrån.

Det är inte pengarna som saknas. EU-länderna lade 418 miljarder euro på försvar 2025, 20 procent mer än året innan. I år väntas notan landa på 454 miljarder euro.

EU:s utrikespolitiska chef Kaja Kallas sa på måndagen att rapporten visar stora brister i försvarsförmågan, rapporterar dpa.

Hotet finns redan vid EU:s gränser. I september sköt Nato ner en drönare som kränkte Litauens luftrum.

Billigt och snabbt slår dyrt och långsamt

Ryssland vinner på pris och tempo. Geran-5 kostar omkring 100 000 dollar styck. Det är en bråkdel av kostnaden för en amerikansk Tomahawk-robot, som kostar över två miljoner dollar. Enligt analysföretaget DroneSec är programmet starkt beroende av kinesiska komponenter.

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Ukrainas jaktdrönare kostar ett par tusen dollar styck. De fungerar bra mot långsamma drönare men inte lika bra mot jetdrönarna.

Även i väst pågår jakten på billiga motmedel. USA:s marinkår har köpt in ny ammunition mot drönare. Kulan delar sig i fem delar strax efter avfyrningen och ska göra det lättare att träffa mindre drönare.

Moskva gick från utveckling till massproduktion på ett par år. Det är den omställningen EDA efterlyser när byrån kräver ett avgörande skifte i investeringar, förmågeutveckling och industriell kapacitet.

Industrin väntar på beställningarna

Sebastian Hartmann, statssekreterare i Tysklands försvarsdepartement, pekade på flaskhalsen när EU:s försvarsministrar möttes i Bryssel på måndagen.

”Varför ska den europeiska försvarsindustrin bygga upp kapacitet om de europeiska staterna inte gör klart att de också köper produkterna?” sa han enligt dpa.

Riskkapitalet följer efter, och drönarbolaget Tekever tog in 580 miljoner dollar.

Nästa steg i oktober

EU:s stats- och regeringschefer tar upp rapporten på toppmötet i oktober. I Ukraina bygger ingenjörerna samtidigt tre till fem varianter av snabba jaktdrönare, enligt presidentens teknikrådgivare Serhij Beskrestnov.