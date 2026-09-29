Din gamla mobil kan bli ett drönarlarm

Analysen görs direkt i telefonen. Vid en träff skickas ett tio sekunder långt ljudklipp till servrar för mänsklig granskning. Därefter publiceras larmet på en öppen karta. Projektet kallas Drone Radar och telefonerna har hört drönare på upp till 4,2 kilometers avstånd.

För bevakning i realtid behövs tre sensorer per fem kvadratkilometer, skriver norska Digi. Om flera telefoner hör samma ljudsignatur kan positionen beräknas.

Appen startade med 1 300 användare, och målet är att nå 10 000 i Baltikum, enligt LRT. Grundaren Audrius Zujus säger till LRT att:

Vi försöker inte ersätta statliga institutioner.

Svåra att se, svårare att bevisa

Små drönare är svåra att upptäcka, och ännu svårare att bevisa i efterhand. Telefonnätet i Litauen är byggt för att bekämpa båda problemen. Radar missar dem lätt, eftersom drönare av Shahed-typ bara är två till fyra meter långa och ger en liten radarsignatur, skriver Tom’s Hardware.

Bevisproblemet visade sig i Danmark. När Köpenhamns flygplats stängdes i september 2025 kom tusentals rapporter från invånare, men ingen av dem gick att använda som dokumentation, enligt Digi.

I juni i år slog dansk polis fast att det varken går att bevisa eller avfärda att drönare flög över Kastrup, rapporterar TT, medan flera andra drönarkränkningar i landet bekräftades av myndigheterna, enligt Göteborgs-Posten.

Det är därför telefonnätet sparar ett ljudklipp vid varje träff.