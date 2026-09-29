I Litauen byggs ett drönarlarm av gamla mobiltelefoner som lyssnar efter motorljud i fönstret. Nätet hör drönare på 4,2 kilometer, och i Sverige skulle 246 000 telefoner täcka hela landet.
Din gamla mobil kan bli ett drönarlarm
Dagens PS har tidigare beskrivit hur Sverige rustar sitt drönarförsvar för över fem miljarder kronor. I Litauen provas en billigare metod.
Så här fungerar det: Volontärer laddar ner startupbolaget Mainlines app till en oanvänd Android-telefon. Sedan ställer de telefonen i ett fönster och låter den lyssna efter ljudet från drönarmotorer, rapporterar LRT.
Analysen görs direkt i telefonen. Vid en träff skickas ett tio sekunder långt ljudklipp till servrar för mänsklig granskning. Därefter publiceras larmet på en öppen karta. Projektet kallas Drone Radar och telefonerna har hört drönare på upp till 4,2 kilometers avstånd.
För bevakning i realtid behövs tre sensorer per fem kvadratkilometer, skriver norska Digi. Om flera telefoner hör samma ljudsignatur kan positionen beräknas.
Appen startade med 1 300 användare, och målet är att nå 10 000 i Baltikum, enligt LRT. Grundaren Audrius Zujus säger till LRT att:
Vi försöker inte ersätta statliga institutioner.
Svåra att se, svårare att bevisa
Små drönare är svåra att upptäcka, och ännu svårare att bevisa i efterhand. Telefonnätet i Litauen är byggt för att bekämpa båda problemen. Radar missar dem lätt, eftersom drönare av Shahed-typ bara är två till fyra meter långa och ger en liten radarsignatur, skriver Tom’s Hardware.
Bevisproblemet visade sig i Danmark. När Köpenhamns flygplats stängdes i september 2025 kom tusentals rapporter från invånare, men ingen av dem gick att använda som dokumentation, enligt Digi.
I juni i år slog dansk polis fast att det varken går att bevisa eller avfärda att drönare flög över Kastrup, rapporterar TT, medan flera andra drönarkränkningar i landet bekräftades av myndigheterna, enligt Göteborgs-Posten.
Det är därför telefonnätet sparar ett ljudklipp vid varje träff.
246 000 telefoner skulle täcka Sverige
I svenska byrålådor ligger omkring 11 miljoner fungerande mobiler oanvända, och två av tre svenskar har minst en, enligt Verians undersökning, rapporterar Ny Teknik.
Sveriges landyta är 410 000 kvadratkilometer. Med litauisk sensortäthet krävs 246 000 telefoner för hela landet, drygt två procent av mobilerna i lådorna, enligt Dagens PS beräkning.
Tekniken möter dock motstånd. Störsändare är förbjudna enligt nationella telelagar i de flesta EU-länder, och något bindande EU-regelverk väntas inte före 2030, skriver Realtid.
Litauens tillförordnade försvarsminister Robertas Kaunas sa i juli att akustiska system kan komplettera övervakningen, men att upphandlingen är komplicerad, enligt LRT.
PS analys
Nätet löser dokumentationen, men inte försvarsförmågan. Ingen drönare stoppas av att någon hör den; man vet bara att den var där vid en given tid och plats. Eftersom två av tre svenskar redan har en telefon i byrålådan hemma, är det dock ett billigt sätt att få nyheter om drönarhot.
Nästa problem blir vem som ska granska alla larm som kommer in från 246 000 mobiltelefoner, samt vilken åtgärd man ska vidta, när och hur.
Läs även: ARN-beslutet: Leasingkunder kan kräva tillbaka 24 400 kronor
Läs även: Storbritannien dubblar ubåtsbyggandet – 78 miljarder skjuts till