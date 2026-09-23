Öppna skafferiet och tänk efter: Hur länge skulle maten räcka om du inte kunde handla? Och har du dricksvatten hemma? I en ny undersökning hamnar två av tre under myndighetens råd om en veckas hemberedskap.
Klarar du dig sju dagar hemma? Så svarar andra svenskar
En vecka utan ett besök i matbutiken kan låta överkomligt. Men frågan blir svårare när både maten och dricksvattnet ska räcka hela tiden.
I en undersökning som Verian gjort på uppdrag av ICA bedömer 67 procent att det de har hemma i dag skulle räcka i mindre än sju dagar.
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Unga och storstadsbor under gränsen
Bland 18-29-åringar uppger 73 procent att maten och vattnet skulle räcka kortare än en vecka. Motsvarande andel bland 65-84-åringar är 59 procent.
Det finns också en skillnad mellan stad och övriga landet. I storstadshushållen hamnar 74 procent under veckan, jämfört med 63 procent bland hushåll i resten av Sverige.
Andelen som uppger att maten och dricksvattnet skulle räcka kortare än en vecka:
- Alla svarande: 67 procent
- 18-29 år: 73 procent
- 65-84 år: 59 procent
- Storstadshushåll: 74 procent
- Hushåll i övriga landet: 63 procent
Hur står du dig mot dem? Myndigheten för civilt försvar, MCF, rekommenderar att alla som kan ska ha det de behöver hemma för att klara minst en vecka vid en kris. Tanken är att samhällets resurser då kan gå till dem som har svårast att klara sig själva.
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Tänker preppa – men skjuter upp det
För många verkar det svåraste steget vara att börja. I ICA:s undersökning säger 55 procent att de under det senaste året har tänkt stärka sin hemberedskap, men ännu inte gjort det.
När de svarande får ange vad som hindrar dem är det vanligaste svaret att de skjuter upp saken. Det uppger 33 procent. Andra nämner brist på förvaringsutrymme eller att det inte känns nödvändigt.
Du behöver heller inte få ihop en färdig krislåda på en gång. Till den som inte har möjlighet att ordna beredskap för en hel vecka är MCF:s råd att göra det man kan. Några enkla steg är att fylla flaskor med vatten och ha extra mat hemma som håller länge och inte behöver förvaras kallt.
Mat: Det bör du ha hemma
Enligt MCF:s checklista för mat är det bra att välja sådant som mättar, kan förvaras i rumstemperatur och kan ätas direkt eller lagas med lite vatten. Bland myndighetens exempel finns:
- Torrvaror: gryn, pasta, ris, hårt bröd och kex.
- Konserver: exempelvis grönsaker, frukt och färdiga rätter.
- Protein: bönor, linser, kikärter samt konserverad fisk eller kött.
- Extra energi: matolja, nötter, jordnötssmör och torkad frukt.
Skulle det du har hemma räcka till nästa onsdag?
Undersökningen bygger på 1 063 intervjuer med personer i åldern 18-84 år, genomförda den 14-17 september 2026.
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