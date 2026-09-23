Klarar du dig sju dagar hemma? Så svarar andra svenskar 

Tänker preppa – men skjuter upp det

ANNONS

För många verkar det svåraste steget vara att börja. I ICA:s undersökning säger 55 procent att de under det senaste året har tänkt stärka sin hemberedskap, men ännu inte gjort det.

När de svarande får ange vad som hindrar dem är det vanligaste svaret att de skjuter upp saken. Det uppger 33 procent. Andra nämner brist på förvaringsutrymme eller att det inte känns nödvändigt.

Du behöver heller inte få ihop en färdig krislåda på en gång. Till den som inte har möjlighet att ordna beredskap för en hel vecka är MCF:s råd att göra det man kan. Några enkla steg är att fylla flaskor med vatten och ha extra mat hemma som håller länge och inte behöver förvaras kallt.

Mat: Det bör du ha hemma

Enligt MCF:s checklista för mat är det bra att välja sådant som mättar, kan förvaras i rumstemperatur och kan ätas direkt eller lagas med lite vatten. Bland myndighetens exempel finns:

Torrvaror: gryn, pasta, ris, hårt bröd och kex.

gryn, pasta, ris, hårt bröd och kex. Konserver: exempelvis grönsaker, frukt och färdiga rätter.

exempelvis grönsaker, frukt och färdiga rätter. Protein: bönor, linser, kikärter samt konserverad fisk eller kött.

bönor, linser, kikärter samt konserverad fisk eller kött. Extra energi: matolja, nötter, jordnötssmör och torkad frukt.

Skulle det du har hemma räcka till nästa onsdag?

Undersökningen bygger på 1 063 intervjuer med personer i åldern 18-84 år, genomförda den 14-17 september 2026.

Läs också: Vanligt kosttillskott kan påverka kroppens biologiska åldrande. E55

ANNONS