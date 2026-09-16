EU vill slå tillbaka mot hybridkriget: "Vi gör inte tillräckligt"

EU-parlamentet väntas på onsdagen rösta om en ny rapport skriven av den litauiske EU-parlamentarikern Rasa Juknevičienė om hybridkrigföring, rapporterar EU-today. Sabotage mot kablar, drönare, brandattentat och mordkomplotter pekas ut som delar av ett växande hot. Nu vill parlamentet se en europeisk förmåga att även slå tillbaka digitalt.

”Vi gör helt klart inte tillräckligt för att avskräcka provokationer under artikel 5”, säger en västlig försvarskälla till Financial Times.

”Dagligen måltavla för hybridkrigföring”

Ryssarna testar nästan dagligen gränserna, med alla möjliga typer av påhitt. EU och Europas länder investerar i att skydda sig.

”Vi är inte i krig, men vi är dagligen måltavla för hybridkrigföring”, säger Tysklands utrikesminister Johann Wadephul enligt The Guardian.

”Vi bör inte ha några illusioner: Ryssland är inte bara ett militärt hot längs den östra flanken. Vi ser i allt högre grad hybridaktiviteter, cyberattacker, sabotage, desinformation och attacker mot kritisk infrastruktur”, säger Tysklands utrikesminister i Berlin den 10 september, enligt The Guardian.

Nato-chefen Mark Rutte har gjort en liknande bedömning om hybridkriget. Han pekade på en växande lista av ryska hybridaktiviteter i Europa och räknade upp cyberattacker, sabotage, mordbrand, kränkningar av luftrum och drönarincidenter.