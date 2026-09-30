Ryskt kärnvapenkapabelt Tu-95-flygplan störtade – sex döda

Ett dussin Tu-95 redan förlorade eller skadade

Ryssland flyttade bombplan till basen Ukrainka efter den ukrainska drönaroperationen Spindelnätet i juni i fjol. Tillslaget skadade eller förstörde över 40 ryska flygplan, varav sju till åtta var av modellen Tu-95.

Amerikansk underrättelsetjänst bedömde att omkring tio plan förstördes och upp till 20 skadades, rapporterade RBC-Ukraina med hänvisning till Reuters. Defensa y Aviación beräknade i slutet av augusti att tolv Tu-95 istället var förstörda eller skadade i ukrainska attacker, enligt ukrainska United24 Media.

Ukrainka har egna haverier bakom sig. I juni 2015 exploderade en motor under start, vilket tillfälligt stoppade hela Tu-95-flottan, och i juli samma år slutade tre av fyra motorer fungera i luften, varvid två besättningsmän omkom, enligt Defence Blog.

Drönarhotet har blivit en kostnad även för ryskt näringsliv. Kreml kräver att företagen själva betalar för att skydda sina anläggningar. En fabrik uppges ha lagt 220 miljoner rubel på ett system, knappt 28 miljoner kronor på att skydda sig, skriver Realtid.

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Samma flygvapen möter Gripen över Gotland

Dagens PS rapporterade i april att två ryska bombplan av typen Tu-22M3 möttes av svenska Jas 39 Gripen nordost om Gotland, tillsammans med flyg från Frankrike, Danmark och Finland.

Överstelöjtnant Robert Krznaric vid Flygvapnet sa då att:

Vi är uppe för att markera och visa närvaro så att ingen ska kränka vårt luftrum.

Den typen av närvaro kommer att bli allt viktigare.

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