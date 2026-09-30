Ett ryskt strategiskt bombplan av typen Tu-95 störtade den 29 september i Amurregionen. Sex av de sju ombord dödades. Ryssland förlorade därmed ett flygplan som ingen fabrik längre bygger.
Ryskt kärnvapenkapabelt Tu-95-flygplan störtade – sex döda
Planet gick ner nära byn Krasnojarovo under en övningsflygning och hade inga vapen ombord, uppgav det ryska försvarsministeriet, enligt Euronews.
Ministeriet pekade i ett första skede på ett tekniskt fel, men en brottsutredning har inletts och en haverikommission från de ryska flyg- och rymdstyrkorna skickades till platsen. Planet ska ha gått ner efter ett motorhaveri under start, skriver Defence Blog, men uppgifterna om orsaken går isär och haveriet är inte utrett.
Sex besättningsmän dödades och en fördes till sjukhus. Planet tillhörde förbandet vid basen Ukrainka i Amurregionen, rapporterar Kyiv Independent.
Det yngsta planet är 34 år
Tu-95 flög för första gången år 1952 och är världens enda kvarvarande strategiska bombflygplan med turbopropmotorer, enligt Euronews. Serietillverkningen av dagens version Tu-95MS pågick mellan 1981 och början av 1992. Utan det kommande programmet PAK DA finns det inget nytt plan som kan ersätta förlorade skrov, skriver Air Data News.
Det innebär att även det yngsta exemplaret i flottan är minst 34 år gammalt, enligt Dagens PS beräkning. Samma plan används som avfyrningsplattform för kryssningsroboten Kh-101 mot Ukraina, enligt Air Data News.
Ett dussin Tu-95 redan förlorade eller skadade
Ryssland flyttade bombplan till basen Ukrainka efter den ukrainska drönaroperationen Spindelnätet i juni i fjol. Tillslaget skadade eller förstörde över 40 ryska flygplan, varav sju till åtta var av modellen Tu-95.
Amerikansk underrättelsetjänst bedömde att omkring tio plan förstördes och upp till 20 skadades, rapporterade RBC-Ukraina med hänvisning till Reuters. Defensa y Aviación beräknade i slutet av augusti att tolv Tu-95 istället var förstörda eller skadade i ukrainska attacker, enligt ukrainska United24 Media.
Ukrainka har egna haverier bakom sig. I juni 2015 exploderade en motor under start, vilket tillfälligt stoppade hela Tu-95-flottan, och i juli samma år slutade tre av fyra motorer fungera i luften, varvid två besättningsmän omkom, enligt Defence Blog.
Drönarhotet har blivit en kostnad även för ryskt näringsliv. Kreml kräver att företagen själva betalar för att skydda sina anläggningar. En fabrik uppges ha lagt 220 miljoner rubel på ett system, knappt 28 miljoner kronor på att skydda sig, skriver Realtid.
Samma flygvapen möter Gripen över Gotland
Dagens PS rapporterade i april att två ryska bombplan av typen Tu-22M3 möttes av svenska Jas 39 Gripen nordost om Gotland, tillsammans med flyg från Frankrike, Danmark och Finland.
Överstelöjtnant Robert Krznaric vid Flygvapnet sa då att:
Vi är uppe för att markera och visa närvaro så att ingen ska kränka vårt luftrum.
Den typen av närvaro kommer att bli allt viktigare.
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