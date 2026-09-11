Ett nytt stängsel har blivit klart i Finland. Nu löper det längs ytterligare 20 mil längs den ryska gränsen. Men en stor del återstår ännu.
Finland bygger säkerhetsstängsel mot Ryssland – täcker 20 mil
Finland har färdigställt ett omkring 200 kilometer långt säkerhetsstängsel längs gränsen mot Ryssland.
Projektet är en del av landets förstärkta gränsskydd efter Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina och Finlands inträde i Nato.
Stängslet täcker ungefär 200 av Finlands totalt 1 340 kilometer långa landgräns mot Ryssland.
Ska underlätta övervakningen
Merparten av barriären finns i de sydöstra delarna av landet, där gränstrafiken och risken för så kallad hybridhot bedömts vara störst, skriver Euronews.
Den omkring 4,5 meter höga konstruktionen är utrustad med kameror och sensorer som ska förbättra gränsbevakningens möjligheter att upptäcka och hantera obehöriga gränspassager.
Enligt finska myndigheter ska stängslet både underlätta övervakningen och kunna hindra större grupper av människor från att ta sig in på finskt territorium.
Projektet har kostat omkring 356 miljoner euro. De årliga underhållskostnaderna beräknas till mellan två och tre miljoner euro.
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Anklagelserna förnekas av Ryssland
Bakgrunden är bland annat utvecklingen vid den finsk-ryska gränsen under hösten 2023. Då anlände över 1 300 personer utan nödvändiga visum till gränsövergångarna.
Den finska regeringen anklagade Ryssland för att medvetet ha underlättat migrationen av tredjelandsmedborgare till gränsen i syfte att utöva politisk press. Moskva har förnekat anklagelserna.
Finland stängde därefter sin landgräns mot Ryssland i slutet av 2023. Med undantag för en kortvarig öppning av två gränsövergångar i december samma år har gränsen varit stängd sedan dess.
Säkerhetsläget beskrivs fortfarande som stabilt men spänt, samtidigt som finska myndigheter bedömer att situationen snabbt kan förändras.
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Vill ha större stöd
Helsingfors har därför öppnat för att förlänga stängslet ytterligare om säkerhetsläget kräver det.
Finland vill samtidigt se ett större ekonomiskt stöd från EU till medlemsländer längs unionens östra gräns.
Flera länder på EU:s och Natos östra flank har under de senaste åren förstärkt sina gränser mot Ryssland och Belarus.
Den finska regeringen har även föreslagit att landets särskilda gränssäkerhetslag ska förlängas till slutet av 2028.
Lagen ger myndigheterna möjlighet att under exceptionella omständigheter begränsa mottagandet av asylansökningar i vissa delar av gränsområdet.
Lagstiftningen har samtidigt mött kritik från juridiskt håll, där experter har varnat för att den kan komma i konflikt med Finlands internationella åtaganden om mänskliga rättigheter och med EU-rätten.
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