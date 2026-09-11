Finland bygger säkerhetsstängsel mot Ryssland – täcker 20 mil

Anklagelserna förnekas av Ryssland

Bakgrunden är bland annat utvecklingen vid den finsk-ryska gränsen under hösten 2023. Då anlände över 1 300 personer utan nödvändiga visum till gränsövergångarna.

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Den finska regeringen anklagade Ryssland för att medvetet ha underlättat migrationen av tredjelandsmedborgare till gränsen i syfte att utöva politisk press. Moskva har förnekat anklagelserna.

Finland stängde därefter sin landgräns mot Ryssland i slutet av 2023. Med undantag för en kortvarig öppning av två gränsövergångar i december samma år har gränsen varit stängd sedan dess.

Säkerhetsläget beskrivs fortfarande som stabilt men spänt, samtidigt som finska myndigheter bedömer att situationen snabbt kan förändras.

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Vill ha större stöd

Helsingfors har därför öppnat för att förlänga stängslet ytterligare om säkerhetsläget kräver det.

Finland vill samtidigt se ett större ekonomiskt stöd från EU till medlemsländer längs unionens östra gräns.

Flera länder på EU:s och Natos östra flank har under de senaste åren förstärkt sina gränser mot Ryssland och Belarus.

Den finska regeringen har även föreslagit att landets särskilda gränssäkerhetslag ska förlängas till slutet av 2028.

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Lagen ger myndigheterna möjlighet att under exceptionella omständigheter begränsa mottagandet av asylansökningar i vissa delar av gränsområdet.

Lagstiftningen har samtidigt mött kritik från juridiskt håll, där experter har varnat för att den kan komma i konflikt med Finlands internationella åtaganden om mänskliga rättigheter och med EU-rätten.

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