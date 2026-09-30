Kriminell gäng utnyttjar Ukrainakriget – 7 av 10 kilo utvinns olagligt

De som gräver olagligt använder motorpumpar som trycker ner vatten i marken, så att bärnstenen sköljs upp till ytan. Kvar blir stubbar, buskar och sanka vattensamlingar. Hittills har tusentals hektar förstörts och skogar har förvandlats till gyttjepölar, rapporterar AFP.

På en enda plats grävde 2 000 personer, enligt Ivan Shvyryd vid skogsförvaltningen i Volodymyrets. Han säger till AFP:

När ett barn i femman inte går till skolan utan går och gräver efter bärnsten i stället, är inte det en skam?

Kriget stängde kontrollen

Ukraina antog 2019 en lag som kräver skonsammare utvinning och att marken återställs efteråt, enligt AFP. När krigslagar infördes 2022 pausades miljöinspektioner och revisioner, vilket har lett till det kaos som man nu ser.

Borys Indychenko vid det särskilda miljöåklagarkontoret, säger enligt AFP att:

Företagen sätter upp stängsel och kontrollposter, och i vissa fall tar de in vakter som kan tillhöra en organiserad kriminell grupp.

Vakterna uppges bära vapen från svarta marknaden.