En så kallad ”bärnstensmaffia” går loss i nordvästra Ukraina där olaglig bärnstensutvinning växer. Anledningen är att krigslagarna satte miljökontrollerna ur spel. Mellan 60 och 70 procent av all bärnsten som tas upp är oregistrerad.
Kriminell gäng utnyttjar Ukrainakriget – 7 av 10 kilo utvinns olagligt
Dagens PS har tidigare beskrivit hur Ukrainas mineraler har blivit ett spel mellan stormakter. Bärnstenen är en annan tillgång i marken som andra nätverk har span på. Den är eftertraktad i smycken och ligger under skogarna i regionen Rivne.
De som gräver olagligt använder motorpumpar som trycker ner vatten i marken, så att bärnstenen sköljs upp till ytan. Kvar blir stubbar, buskar och sanka vattensamlingar. Hittills har tusentals hektar förstörts och skogar har förvandlats till gyttjepölar, rapporterar AFP.
På en enda plats grävde 2 000 personer, enligt Ivan Shvyryd vid skogsförvaltningen i Volodymyrets. Han säger till AFP:
När ett barn i femman inte går till skolan utan går och gräver efter bärnsten i stället, är inte det en skam?
Kriget stängde kontrollen
Ukraina antog 2019 en lag som kräver skonsammare utvinning och att marken återställs efteråt, enligt AFP. När krigslagar infördes 2022 pausades miljöinspektioner och revisioner, vilket har lett till det kaos som man nu ser.
Borys Indychenko vid det särskilda miljöåklagarkontoret, säger enligt AFP att:
Företagen sätter upp stängsel och kontrollposter, och i vissa fall tar de in vakter som kan tillhöra en organiserad kriminell grupp.
Vakterna uppges bära vapen från svarta marknaden.
Exporten är 146 gånger större än 2020
Den lagliga exporten av obearbetad bärnsten var 0,61 ton 2020. I fjol var den 88,83 ton, alltså 146 gånger mer, enligt Dagens PS beräkning på AFP:s uppgifter.
Sedan 2024 har myndigheterna inlett 369 utredningar om olaglig utvinning och innehav. I ett fall i juni i år ledde en lokal tjänsteman en liga som orsakade miljöskador för omkring åtta miljoner dollar, knappt 80 miljoner kronor.
Oleg Bogelsky, delägare i bärnstensbolaget Amber Galbin, säger till samma tidning att:
Det finns många oärliga aktörer, en väldigt, väldigt stor andel oärliga utvinnare.
Pengar som staten behöver
Bärnstenen följer samma mönster som landets övriga naturtillgångar: Den oregistrerade utvinningen ger varken avgifter eller skatt till staten. Pengar som landet verkligen hade behövt då Ukraina saknar 32,6 miljarder euro, eller 369,3 miljarder kronor, i sin budget. Finansministern Serhij Martjenko varnar för likviditetsproblem och försenade utbetalningar, skriver Realtid.
Konsumenter ser inte skillnad
Konsumenter som vill köpa legitimt utvunnen bärnsten kan i praktiken inte se skillnad på bärnstenarna. En bärnstenspärla i ett smycke ser likadan ut vare sig den grävts upp lagligt eller inte.
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