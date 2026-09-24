Polen talar om sabotage – Danmark om ryska hot

Landets vice premiärminister, Krzysztof Gawkowski, uppger att branden i provinsen Masovien var ”avsiktligt anlagd för att slå ut stationen… och störa internetåtkomsten för olika institutioner, däribland den ukrainska armén”.

Gawkowski säger hos tv-bolaget TVP Info att en utredning pågår, men att ”många tecken tyder på” att attacken ingår i en ”ny rysk anfallsdoktrin”.

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Presidenten: ”Det ser illa ut”

Branden vid satellitstationen i Wola Krobowska bröt ut natten mot torsdag. Stationen är fortfarande i drift.

Vice premiärministern berättar att anläggningen förmedlar internettrafik via Polen till bland annat Ukraina och använder system från SpaceX som ger uppkoppling via Starlink-terminaler, refererar BBC.

När Polens premiärminister Donald Tusk fick frågor om händelsen torsdag, sade han att han ogillar att ”stämpla något som sabotage eller olycka utan hundraprocentig säkerhet, men det ser illa ut”.

Onsdag meddelade Polen också att en rysk militärhelikopter under en kort tid kränkte landets luftrum, vilket tvingade fram en insats med stridsflygplan.

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