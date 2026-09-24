Ryssland ser ut att trappa upp hybridkrigföringen mot Europa. Polen talar om sabotage och Danmark varnar för nya hot.
Polen talar om sabotage – Danmark om ryska hot
Polen stämplar en brand vid en Starlink-station som sabotage. En regeringsföreträdare menar att branden, vid en station i centrala Polen, var en avsiktlig ”sabotagehandling”.
Landets vice premiärminister, Krzysztof Gawkowski, uppger att branden i provinsen Masovien var ”avsiktligt anlagd för att slå ut stationen… och störa internetåtkomsten för olika institutioner, däribland den ukrainska armén”.
Gawkowski säger hos tv-bolaget TVP Info att en utredning pågår, men att ”många tecken tyder på” att attacken ingår i en ”ny rysk anfallsdoktrin”.
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Presidenten: ”Det ser illa ut”
Branden vid satellitstationen i Wola Krobowska bröt ut natten mot torsdag. Stationen är fortfarande i drift.
Vice premiärministern berättar att anläggningen förmedlar internettrafik via Polen till bland annat Ukraina och använder system från SpaceX som ger uppkoppling via Starlink-terminaler, refererar BBC.
När Polens premiärminister Donald Tusk fick frågor om händelsen torsdag, sade han att han ogillar att ”stämpla något som sabotage eller olycka utan hundraprocentig säkerhet, men det ser illa ut”.
Onsdag meddelade Polen också att en rysk militärhelikopter under en kort tid kränkte landets luftrum, vilket tvingade fram en insats med stridsflygplan.
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Danmark visar ny hotbild
Den danska underrättelsetjänsten presenterar en ny hotbild, där man förutspår att Ryssland trappar upp hybridkrigföringen de närmaste månaderna.
En direkt attack är fortfarande ”högst osannolik”, men i stället varnar man för ”en låg men växande risk” att Ryssland inleder en begränsad militär attack mot Nato-länder.
Tidigare denna månad pekade Tyskland ut Ryssland som ansvarigt för ett försök till drönarattack mot flygplatsen Leipzig/Halle.
Frankrike arbetar med en plan för att skydda kritisk infrastruktur och anläggningar inom försvarsindustrin.
Moldaviens president uppger att fyra ryska drönare kränkt landets luftrum och att minst en av dem exploderat, medan Rumäniens försvarsdepartement meddelar att en drönare störtat på rumänskt territorium.
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”Putin vill alltid döda fler”
Vid ett tal i FN:s generalförsamling i New York onsdag sade Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj att ”vi behöver robotar för att avvärja ballistiska hot och rädda liv” och uppmanade USA att bistå med hjälp.
Han sade att Putin måste hindras från att fortsätta kriget och ”sprida denna ondska vidare”.
”Putin letar alltid efter någon som kan hjälpa honom att döda fler, att döda fler människor för varje kilometer mark”, tillade han.
Rysslands president Vladimir Putin har upprepade gånger sagt att landet inte planerar några attacker mot Nato-länder.
I FN:s säkerhetsråd onsdag sade ryske utrikesministern Sergej Lavrov att det inte blir något uppehåll i kriget mot Ukraina.
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