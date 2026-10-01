Analytiker: Så kan Europa stoppa Putins hybridkrig

Det finns i praktiken inget sätt att helt avhålla Ryssland från att försöka slå mot mål i Europa som har kopplingar till västs stöd till Ukraina, erkänner han.

Men det finns svar som kan avskräcka Ryssland från att eskalera hybridkriget, menar Gabuev i en artikel hos Financial Times.

”Vad Europa behöver är en verktygslåda för försvar och störning av dessa attacker, en tydlig strategi för att skapa hävstång gentemot Kreml samt en väg mot att etablera skyddsmekanismer i relationen med Ryssland”, menar han.

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Tre skäl för ryskt hybridkrig

Det finns, minst tre skäl, för Vladimir Putin och Ryssland att intensifiera sitt hybridkrig mot Europa, enligt Gabuev.

Det första skälet är att många europeiska vapenföretag arbetar med att förse Ukraina med vapen, det andra skälet är hämnd för att Rysslands soldater dödas av vapen från väst och det tredje ett hopp om att Europa till slut ska överge Ukraina.

De förluster Ryssland gör är i grunden en följd av Putins korkade beslut att invadera Ukraina, men så resonerar man naturligtvis inte i Kreml, konstaterar Alexander Gabuev hos Financial Times.

I stället arbetar man för att få Ukraina och Europa att betala ett så högt pris som möjligt.

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