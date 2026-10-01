Stärkt inre säkerhet, ny teknik och förhandlingar. Så kan Europa agera för att stoppa risken för att det ryska hybridkriget eskalerar.
Analytiker: Så kan Europa stoppa Putins hybridkrig
Ryssland intensifierar sitt hybridkrig mot väst, men Europa har motmedel att ta till. Det menar Alexander Gabuev, chef för Carnegie Russia Eurasia Center i Berlin.
Det finns i praktiken inget sätt att helt avhålla Ryssland från att försöka slå mot mål i Europa som har kopplingar till västs stöd till Ukraina, erkänner han.
Men det finns svar som kan avskräcka Ryssland från att eskalera hybridkriget, menar Gabuev i en artikel hos Financial Times.
”Vad Europa behöver är en verktygslåda för försvar och störning av dessa attacker, en tydlig strategi för att skapa hävstång gentemot Kreml samt en väg mot att etablera skyddsmekanismer i relationen med Ryssland”, menar han.
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Tre skäl för ryskt hybridkrig
Det finns, minst tre skäl, för Vladimir Putin och Ryssland att intensifiera sitt hybridkrig mot Europa, enligt Gabuev.
Det första skälet är att många europeiska vapenföretag arbetar med att förse Ukraina med vapen, det andra skälet är hämnd för att Rysslands soldater dödas av vapen från väst och det tredje ett hopp om att Europa till slut ska överge Ukraina.
De förluster Ryssland gör är i grunden en följd av Putins korkade beslut att invadera Ukraina, men så resonerar man naturligtvis inte i Kreml, konstaterar Alexander Gabuev hos Financial Times.
I stället arbetar man för att få Ukraina och Europa att betala ett så högt pris som möjligt.
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Varnar för att ta till våld
Inför den upptrappade hybridkrigföring vi nu ser, menar vissa makthavare i väst att det enda ryssarna förstår är våld och att det enda som då fungerar är offensiva motåtgärder. Det varnar Gabuev för.
”Detta resonemang speglar Kremls syn på västvärlden, vilket innebär att båda sidor riskerar att hamna i en okontrollerad upptrappning”, menar han.
”Båda sidor skulle då bara vara en händelse med omfattande förluster från att befinna sig i en helt annan värld.”
Gabuev menar i stället att det finns andra vägar för Europa, där han påpekar att Nato redan gör ett bra jobb med att störa ryska attacker.
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Kan stärka egna säkerheten
Men Europa kan göra mer genom att stärka den egna säkerheten. Det gör man genom starkare polis, kontraspionage- och kontraterror-organ och tätare samordning mellan dem.
Offensivt kan Europa ”diskret signalera till Moskva” att varje fientlig handling kommer att ha ett pris – och att varje rysk attack ökar Europas stöd till Ukraina.
”Även om det är osannolikt att ryssarna helt upphör med sina attacker, kan de kanske förmås att diskutera vissa kategorier av civila mål, exempelvis rent civila flygplatser, som bör vara fredade för alla parter”, skriver Gabuev.
Alexander Gabuev säger sig förstå skepsisen inför idén om samtal med Ryssland.
”Men att från en styrkeposition försöka förmå ryssarna att acceptera begränsningar är en väg värd att pröva, trots risken för misslyckande. Det kan rädda liv”, avslutar han hos FT.
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