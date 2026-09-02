Den ryska drönaren i Leipzig visar hur ”Ryssland är ett allvarligt och konkret hot mot Nato och Sverige”, säger Must-chefen.
Extrainkallat möte: "Ryssland ett konkret hot mot Sverige"
En av de första dagarna i augusti hittades en drönare innehållande sprängämnen på flygplatsen i Leipzig.
Misstanken var omedelbart att ett ukrainskt flygplan i närheten, vilket transporterar militär ammunition, var målet för ”kamikazedrönaren”.
Redan två dagar senare kunde amerikanska media, med hänvisning till källor inom USA:s underrättelsetjänster, konstatera att drönaren ”sannolikt var rysk”.
Nu har Tyskland slutfört sin undersökning och pekar ut Ryssland som ansvarigt för drönarattacken vid flygplatsen i Leipzig.
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”Allvarligt säkerhetsläge”
Sverige har uttryckt sin fulla solidaritet med Tyskland och beskriver händelsen som en del av ett förändrat och allvarligt säkerhetsläge i Europa, skriver Försvarsmakten.
Försvarsmaktens militära underrättelse- och säkerhetstjänst, Must, har under det senaste året återkommande beskrivit hur Rysslands agerande mot Nato och EU blivit mer riskbenäget och vårdslöst.
Ryssland anser sig vara i en strategisk konflikt med väst och fortsätter sin militära uppbyggnad och att genomföra hybrida åtgärder mot europeiska länder, hävdar Must.
”Ett konkret hot mot Sverige”
”Det vi ser i Europa är en utveckling där Ryssland är ett allvarligt och konkret hot mot Nato och Sverige”, säger generallöjtnant Thomas Nilsson som är chef för Must.
”Händelsen i Leipzig är ytterligare ett exempel på den utveckling som vi under en längre tid har följt och kommenterat.”
Efter Tysklands besked har nationella säkerhetsrådet i dag onsdag haft ett extrainsatt möte. Där redovisade Must-chefen hur Must bedömer säkerhetsläget och mer om den ryska hybridkrigföringen mot Sverige och mot våra allierade.
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Har varnat för hybridangrepp
I sin senaste årsrapport varnade Must för en ökad risk för hybridangrepp och särskilt sabotageaktioner riktade mot stödet till Ukraina.
”Rysslands målsättningar har inte förändrats och användningen av hybrida metoder ser vi som ett centralt hot, där händelsen i Leipzig är ett exempel på det”, slår Thomas Nilsson fast.
”Sverige och våra allierade behöver därför fortsätta stärka vår förmåga att upptäcka, förebygga och möta hot, samtidigt som vårt och EU:s stöd till Ukraina är en viktig investering i vår egen säkerhet”, avslutar han.
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