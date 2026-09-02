Extrainkallat möte: "Ryssland ett konkret hot mot Sverige"

”Ett konkret hot mot Sverige”

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”Det vi ser i Europa är en utveckling där Ryssland är ett allvarligt och konkret hot mot Nato och Sverige”, säger generallöjtnant Thomas Nilsson som är chef för Must.

”Händelsen i Leipzig är ytterligare ett exempel på den utveckling som vi under en längre tid har följt och kommenterat.”

Efter Tysklands besked har nationella säkerhetsrådet i dag onsdag haft ett extrainsatt möte. Där redovisade Must-chefen hur Must bedömer säkerhetsläget och mer om den ryska hybridkrigföringen mot Sverige och mot våra allierade.

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Militär och polis söker igenom Leipzigs flygplats efter upptäckten av den drönare Tyskland nu officiellt slår fast kom från Ryssland. (Foto: Hendrik Schmidt /AP-TT)

Har varnat för hybridangrepp

I sin senaste årsrapport varnade Must för en ökad risk för hybridangrepp och särskilt sabotageaktioner riktade mot stödet till Ukraina.

”Rysslands målsättningar har inte förändrats och användningen av hybrida metoder ser vi som ett centralt hot, där händelsen i Leipzig är ett exempel på det”, slår Thomas Nilsson fast.

”Sverige och våra allierade behöver därför fortsätta stärka vår förmåga att upptäcka, förebygga och möta hot, samtidigt som vårt och EU:s stöd till Ukraina är en viktig investering i vår egen säkerhet”, avslutar han.

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