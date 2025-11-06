Dagens PS
Klimatmötet i Amazonas – nytt fokus på skogen

Brasiliens president Luiz Inacio "Lula" da Silva förbereder klimatmötet som sätter igång nästa vecka.
Brasiliens president Luiz Inacio "Lula" da Silva förbereder klimatmötet som sätter igång nästa vecka. (Foto: TT)
Johan Augustin
Johan Augustin
Uppdaterad: 06 nov. 2025Publicerad: 06 nov. 2025

Klimatmötet COP30 kommer för första gången hållas i Amazonas regnskogar. Nytt fokus kommer vara på världens skogar.

Världsledarna kommer bege sig till Belém i norra Braslien inom kort.

Klimatmötet hålls vid Amazonas

På måndag sätter klimatmötet COP30 igång och det är första gången det kommer hållas i anslutning till Amazonas enorma regnskogar.

Det finns en anledning till att det hålls just där, fokus med COP30 kommer nämligen vara att länka samman naturtjänster som intakta skogar med klimatmötet – mer än man har gjort tidigare.

Kolsänkor blir viktiga

Utsläppsrätter kommer ligga på diskussionsbordet och regnskogar som Amazonas kommer få allt mer vikt som kolsänkor.

Världen försöker desperat får till en deal och ett av de största diskussionsämnena under klimatmötet kommer vara målet att hålla den globala medeltemperaturen inom en 1,5 graders ökning.

Men det målet kommer med största sannolikhet inte att klaras av och världen går istället mot att bli 3 grader varmare.

Eftersom det verkar så svårt att få ner utsläppen och överge fossila källor blir det därför i många fall lättare för många länder att fokusera på kolsänkor och att plantera mer skog.

Amazonas är världens största regnskog och en enorm kolsänka.
Amazonas är världens största regnskog och en enorm kolsänka. (Foto: TT)

Lula visar vägen

Brasiliens president Luiz Inácio Lula da Silva, eller “Lula” som han kallas kommer leda COP30, och han har redan visat att det går att kraftigt minska avverkningen av Amazonas och nu vill han visa vägen för världsledarna, berättar Newsweek.

COP30 ska handla om hur människan och naturen ska kunna leva sida vid sida, ungefär som i staden Belém intill Amazonas.

Det ska bli mindre vackra lovord och fler bindande planer vid mötet.

”Tänk på Latinamerika som ett gigantiskt levande laboratorium där vi bevisar att naturen är vår starkaste allierade”, säger den colombianska diplomaten Paula Caballero.

Det blir därmed skogen som får visa vägen, för när det gäller att sänka utsläppen blir det svårare.

Färre ledare vid COP30

Världens största utsläppare Kina, USA och Indien kommer inte ens skicka sina ledare till Belém och faktum är att det kommer färre ledare och ministrar till COP30 än till tidigare klimatmöten, uppger SVT.

Det ser vidare ut som USA kommer nobba klimatmötet helt och hållet och inte skicka någon representant alls.

Klimatmålen är en känslig fråga i tider när vi behöver allt mer energi, bland annat där gas nu göder AI-racet.

Kan då kolsänkor som Amazonas vara räddningen när världen behöver hitta någon slags balans?

Det återstår att se i Brasilien med start nästa vecka.

Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.

