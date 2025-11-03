10 år efter Parisavtalet: "Det går för långsamt"

Energikostnaderna för bostadsrättsföreningar har ökat kraftigt de senaste åren, och variationerna har gjort det svårt för många styrelser att planera sin ekonomi. Nu lanserar Riksbyggen Energikalkylatorn, ett digitalt verktyg som direkt visar hur mycket energi och pengar just din förening kan spara. I många fastigheter finns en betydande besparingspotential som sällan utnyttjas fullt ut för …

Krav ställs på EU när USA sadlar om

EU fortsätter sin okuvliga strävan mot nettonollutsläpp till 2050, men möter växande motstånd. Förra veckan varnade USA och Qatar för att EU:s hållbarhetsdirektiv riskerar att undergräva importen av flytande naturgas, skriver Euronews. Detta samtidigt som EU försöker förbjuda all rysk gasimport.

USA:s klimatpolitik har svängt kraftigt. President Donald Trump drog tillbaka landet från Parisavtalet, två gånger, på första dagen av var och en av sina mandatperioder.

Donald Trumps USa har backat, samtidigt som Xi Jinpings Kina tagit steg framåt i klimatarbetet. (Foto: Mark Schiefelbein/AP-TT)

I samband med att presidentens svors in 2025 började banker lämna nettonollallianser och den nya administrationen skalade drastiskt ner amerikanska incitament för förnybar energi och elfordon.

Framsteg i utvecklingsländer

Trots utmaningarna visar en ny analys från BloombergNEF att framväxande marknader har gjort betydande framsteg.

Investeringarna i förnybar energi i utvecklingsländer (exklusive Kina) har nästan tredubblats sedan 2015, från 49 miljarder dollar till 140 miljarder dollar 2024.

Solenergi har varit huvuddrivkraften, med småskaliga solenergiprojekt som en särskild framgångssaga. Andelen utvecklingsländer med ramverk för nätmätning eller distribuerad elproduktion har ökat dramatiskt. Från 21 procent 2015 till 73 procent i början av 2025, skriver Bloomberg.

Globala klyftor kvarstår för klimatmål

Men investeringsklyftorna består. Utvecklingsländernas andel av globala investeringar i ren energi har i genomsnitt bara varit 18 procent under det senaste decenniet.Mmedan utvecklade ekonomier och Kina har stått för 42 respektive 40 procent.

Politisk instabilitet, valutavolatilitet och höga kapitalkostnader fortsätter att hindra finansieringsflöden till utvecklingsländer.

Indien toppar för tredje året i rad BloombergNEF:s ranking över mest attraktiva marknader för investeringar i ren energi, med en ökning på 30 procent från 17 miljarder dollar 2023 till 23 miljarder dollar 2024.

Värdlandet för COP30, Brasilien, står inför sina egna motsättningar. Landet driver initiativet för att fyrdubla produktionen av hållbara bränslen till 2035, samtidigt som det planerar en expansion av sin oljesektor.