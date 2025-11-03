Dagens PS
Dagensps.se
Världen

10 år efter Parisavtalet: "Det går för långsamt"

En demonstrant i Brasilien inför det kommande COP30-mötet om klimatet. (Foto: Eraldo Peres/ AP/TT)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 03 nov. 2025Publicerad: 03 nov. 2025

Tio år efter Parisavtalet kämpar världen med att hålla takten i övergången till ren energi, trots rekordstora investeringar i förnybar kraft.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

När världens ledare samlas till klimattoppmötet COP30 i Brasilien den 10–21 november är bilden av den globala energiomställningen fylld av motsägelser.

Mycket har förändrats sedan Parisavtalet undertecknades 2015 och globala klimatmål skrevs ner. Energisystemen har överlevt en pandemi, Europas första krig sedan andra världskriget och en energikris.

Men trots rekordstora installationer av förnybar energi rör sig omställningen inte tillräckligt snabbt för att nå målet om nettonollutsläpp till 2050. Det skriver Oilprice.com.

Regeringen skippar klimatmötet – kungaparet blir räddningen

När klimatmötet COP30 går av stapeln kommer den svenska regeringen inte delta på plats. Men det gör kungen och drottningen.

Kina har tagit täten för klimatmål

En sak har dock förblivit konstant: Kinas ledande roll inom ren energi. Landet står för 44 procent av världens totala investeringar i förnybar energi under första halvåret 2025.

Missa inte:
Han blir ny riksmarskalk – alltså kungens vd. Dagens PS

Kinas billigare tillverkning av utrustning har möjliggjort utbyggnad av sol- och vindkraft till mycket lägre kostnader än i Europa och USA.

ANNONS

Senaste nytt

Krav ställs på EU när USA sadlar om

ANNONS

EU fortsätter sin okuvliga strävan mot nettonollutsläpp till 2050, men möter växande motstånd. Förra veckan varnade USA och Qatar för att EU:s hållbarhetsdirektiv riskerar att undergräva importen av flytande naturgas, skriver Euronews. Detta samtidigt som EU försöker förbjuda all rysk gasimport.

Läs även:
Klimatuppgörelsen klar: Transportmålet räddat. Realtid

USA:s klimatpolitik har svängt kraftigt. President Donald Trump drog tillbaka landet från Parisavtalet, två gånger, på första dagen av var och en av sina mandatperioder.

Donald Trumps USa har backat, samtidigt som Xi Jinpings Kina tagit steg framåt i klimatarbetet. (Foto: Mark Schiefelbein/AP-TT)

I samband med att presidentens svors in 2025 började banker lämna nettonollallianser och den nya administrationen skalade drastiskt ner amerikanska incitament för förnybar energi och elfordon.

Framsteg i utvecklingsländer

Trots utmaningarna visar en ny analys från BloombergNEF att framväxande marknader har gjort betydande framsteg.

Investeringarna i förnybar energi i utvecklingsländer (exklusive Kina) har nästan tredubblats sedan 2015, från 49 miljarder dollar till 140 miljarder dollar 2024.

Missa inte:
Europas klimatpolitik hotar bli ekonomisk bromskloss. Realtid

ANNONS

Solenergi har varit huvuddrivkraften, med småskaliga solenergiprojekt som en särskild framgångssaga. Andelen utvecklingsländer med ramverk för nätmätning eller distribuerad elproduktion har ökat dramatiskt. Från 21 procent 2015 till 73 procent i början av 2025, skriver Bloomberg.

Globala klyftor kvarstår för klimatmål

Men investeringsklyftorna består. Utvecklingsländernas andel av globala investeringar i ren energi har i genomsnitt bara varit 18 procent under det senaste decenniet.Mmedan utvecklade ekonomier och Kina har stått för 42 respektive 40 procent.

Läs även:
Pourmokhtari: ”Hyckleri att förbjuda svensk uranbrytning”. Realtid

Politisk instabilitet, valutavolatilitet och höga kapitalkostnader fortsätter att hindra finansieringsflöden till utvecklingsländer.

Indien toppar för tredje året i rad BloombergNEF:s ranking över mest attraktiva marknader för investeringar i ren energi, med en ökning på 30 procent från 17 miljarder dollar 2023 till 23 miljarder dollar 2024.

Värdlandet för COP30, Brasilien, står inför sina egna motsättningar. Landet driver initiativet för att fyrdubla produktionen av hållbara bränslen till 2035, samtidigt som det planerar en expansion av sin oljesektor.

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
cop30KinaKlimatParisavtaletUSA
Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.

Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.   

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS