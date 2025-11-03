Tio år efter Parisavtalet kämpar världen med att hålla takten i övergången till ren energi, trots rekordstora investeringar i förnybar kraft.
10 år efter Parisavtalet: "Det går för långsamt"
Mest läst i kategorin
Får poäng för att döda ryska soldater: "Ett tekniskt arbete"
Ukrainska soldater som lyckas slå ut en stridsvagn eller döda en fiende får poäng – som kan användas i en webbutik. Problematisk utveckling, menar kritiker. Nödvändigt, menar ukrainska myndigheter. Ett poängbaserat system som belönar ukrainska drönarförare för lyckade attacker har snabbt blivit ett centralt verktyg i landets krigföring mot Ryssland. Programmet, kallat Army of Drones …
Bottenrekord för Trump – förtroendet rasar på hemmaplan
Enligt färska opinionsundersökningar kan mellanårsvalet bli ett missnöjesval mot Donald Trump. Demokraterna vädrar morgonluft. Demokraterna kan hysa vissa förhoppningar inför mellanårsvalet med förskjutningar av makten som resultat. Det visar CNN:s senaste valbarometer som genomförts av SSRS. Orsaken är framför allt att Trump verkar tappa stöd för andra mätningen i rad. På frågan om man stöttar …
Trump: "Jag tvivlar på det" – om krig mot Venezuela
Donald Trump tonar ner risken för krig med Venezuela – men Carl Bildt tror att militära attacker är nära förestående. Det diplomatiska läget mellan Washington och Caracas har förvärrats efter flera amerikanska attacker mot misstänkta knarkbåtar. Medan Trump avfärdar att ett krig är nära, växer oron för att konflikten snart kan ta en ny riktning. …
Uppgifter: Indien hämtar olja från Ryssland igen
Indien tycks fortsätta att handla olja från Ryssland. Detta trots påtryckningar från USA. Enligt källor till Reuters har man bara bytt leverantörer. Indien tänker fortsätta att köpa rysk olja trots USA:s uppmaningar om att sluta. Det framgår av en artikel i Moscow Times. Det är det statliga bolaget Indian Oil Corp (IOC) som bestämt sig för …
Så blev Ukrainas drönare krigets vinnare
Ukrainas egentillverkade drönare flyger längre än någonsin och är mer effektiva än någon gång tidigare. Så här gick det till. De byggs på hemliga platser på landsbygden i Ukraina och flyger från lika hemliga platser. Sedan slår Ukrainas drönare till djupt inne i Ryssland. Det handlar om strategiska mål i form av oljeraffinaderier, bränsledepåer och …
När världens ledare samlas till klimattoppmötet COP30 i Brasilien den 10–21 november är bilden av den globala energiomställningen fylld av motsägelser.
Mycket har förändrats sedan Parisavtalet undertecknades 2015 och globala klimatmål skrevs ner. Energisystemen har överlevt en pandemi, Europas första krig sedan andra världskriget och en energikris.
Men trots rekordstora installationer av förnybar energi rör sig omställningen inte tillräckligt snabbt för att nå målet om nettonollutsläpp till 2050. Det skriver Oilprice.com.
Regeringen skippar klimatmötet – kungaparet blir räddningen
När klimatmötet COP30 går av stapeln kommer den svenska regeringen inte delta på plats. Men det gör kungen och drottningen.
Kina har tagit täten för klimatmål
En sak har dock förblivit konstant: Kinas ledande roll inom ren energi. Landet står för 44 procent av världens totala investeringar i förnybar energi under första halvåret 2025.
Missa inte:
Han blir ny riksmarskalk – alltså kungens vd. Dagens PS
Kinas billigare tillverkning av utrustning har möjliggjort utbyggnad av sol- och vindkraft till mycket lägre kostnader än i Europa och USA.
Senaste nytt
Unikt erbjudande: Häng med på världens bästa kryssning
Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …
Perfekta julklappen: Bo Kaspers, middag och en natt på boutiquehotell
Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …
Tre hav, tre världar – och tre drömresor
Perfect Weekend presenterar tre drömresor. Våren 2026 års mest lockande kryssningar, handplockade för dig som vill kombinera bekvämlighet, äventyr och förstklassig mat. Här är resorna där du slipper stress, men aldrig upplevelser. Från Atlanten till Lissabon – med Royal Caribbean För dig som älskar havsbris, tapas och arkitektur i världsklass väntar en sju nätters resa …
Glöm turistfällorna – här är weekendresan som visar London på riktigt
Upplev London som en local – på cykel, med kaffe i handen och kultur i sikte.Följ med Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling och resexperten Linda Iliste på en tredagarsresa fylld av design, vin, marknader och samtal i östra London i mars och maj 2026.Du bor på Bob W Tower Hill Studios, deltar i en liten …
Så mycket kan din förening spara i energi och pengar med energikalkylatorn
Energikostnaderna för bostadsrättsföreningar har ökat kraftigt de senaste åren, och variationerna har gjort det svårt för många styrelser att planera sin ekonomi. Nu lanserar Riksbyggen Energikalkylatorn, ett digitalt verktyg som direkt visar hur mycket energi och pengar just din förening kan spara. I många fastigheter finns en betydande besparingspotential som sällan utnyttjas fullt ut för …
Krav ställs på EU när USA sadlar om
EU fortsätter sin okuvliga strävan mot nettonollutsläpp till 2050, men möter växande motstånd. Förra veckan varnade USA och Qatar för att EU:s hållbarhetsdirektiv riskerar att undergräva importen av flytande naturgas, skriver Euronews. Detta samtidigt som EU försöker förbjuda all rysk gasimport.
Läs även:
Klimatuppgörelsen klar: Transportmålet räddat. Realtid
USA:s klimatpolitik har svängt kraftigt. President Donald Trump drog tillbaka landet från Parisavtalet, två gånger, på första dagen av var och en av sina mandatperioder.
I samband med att presidentens svors in 2025 började banker lämna nettonollallianser och den nya administrationen skalade drastiskt ner amerikanska incitament för förnybar energi och elfordon.
Framsteg i utvecklingsländer
Trots utmaningarna visar en ny analys från BloombergNEF att framväxande marknader har gjort betydande framsteg.
Investeringarna i förnybar energi i utvecklingsländer (exklusive Kina) har nästan tredubblats sedan 2015, från 49 miljarder dollar till 140 miljarder dollar 2024.
Missa inte:
Europas klimatpolitik hotar bli ekonomisk bromskloss. Realtid
Solenergi har varit huvuddrivkraften, med småskaliga solenergiprojekt som en särskild framgångssaga. Andelen utvecklingsländer med ramverk för nätmätning eller distribuerad elproduktion har ökat dramatiskt. Från 21 procent 2015 till 73 procent i början av 2025, skriver Bloomberg.
Globala klyftor kvarstår för klimatmål
Men investeringsklyftorna består. Utvecklingsländernas andel av globala investeringar i ren energi har i genomsnitt bara varit 18 procent under det senaste decenniet.Mmedan utvecklade ekonomier och Kina har stått för 42 respektive 40 procent.
Läs även:
Pourmokhtari: ”Hyckleri att förbjuda svensk uranbrytning”. Realtid
Politisk instabilitet, valutavolatilitet och höga kapitalkostnader fortsätter att hindra finansieringsflöden till utvecklingsländer.
Indien toppar för tredje året i rad BloombergNEF:s ranking över mest attraktiva marknader för investeringar i ren energi, med en ökning på 30 procent från 17 miljarder dollar 2023 till 23 miljarder dollar 2024.
Värdlandet för COP30, Brasilien, står inför sina egna motsättningar. Landet driver initiativet för att fyrdubla produktionen av hållbara bränslen till 2035, samtidigt som det planerar en expansion av sin oljesektor.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
10 år efter Parisavtalet: "Det går för långsamt"
Tio år efter Parisavtalet kämpar världen med att hålla takten i övergången till ren energi, trots rekordstora investeringar i förnybar kraft. När världens ledare samlas till klimattoppmötet COP30 i Brasilien den 10–21 november är bilden av den globala energiomställningen fylld av motsägelser. Mycket har förändrats sedan Parisavtalet undertecknades 2015 och globala klimatmål skrevs ner. Energisystemen …
Får poäng för att döda ryska soldater: "Ett tekniskt arbete"
Ukrainska soldater som lyckas slå ut en stridsvagn eller döda en fiende får poäng – som kan användas i en webbutik. Problematisk utveckling, menar kritiker. Nödvändigt, menar ukrainska myndigheter. Ett poängbaserat system som belönar ukrainska drönarförare för lyckade attacker har snabbt blivit ett centralt verktyg i landets krigföring mot Ryssland. Programmet, kallat Army of Drones …
Forskarnas svar: Har inte ungdomar alltid varit lata?
DEBATT Av och till ses rubriker såsom ”Generation Z inte går att anställa för att de är lata”. När företag klagar på att ”Generation Z” inte går att anställa för att de inte kan passa tider eller har rätt klädsel, upprepas ett mycket gammalt mönster. Det här är en debattartikel och åsikterna som framkommer är …
Därför vinner Mjällby i längden
Kusinerna från landet? Glöm det. När Mjällby lyfter Lennart Johanssons pokal är det en helprofessionell klubb med en långsiktig plan. Allsvenskan i fotboll som avgörs helgen som kommer. Toppstriden är totalt ointressant med en omgång kvar. Det är redan innan de sista matcherna är spelade klart att Mjällby vinner, Hammarby blir tvåa och Gais tar …
Bottenrekord för Trump – förtroendet rasar på hemmaplan
Enligt färska opinionsundersökningar kan mellanårsvalet bli ett missnöjesval mot Donald Trump. Demokraterna vädrar morgonluft. Demokraterna kan hysa vissa förhoppningar inför mellanårsvalet med förskjutningar av makten som resultat. Det visar CNN:s senaste valbarometer som genomförts av SSRS. Orsaken är framför allt att Trump verkar tappa stöd för andra mätningen i rad. På frågan om man stöttar …