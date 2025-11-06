Dagens PS
Inför klimatmötet: Världen försöker desperat få till en deal

Inför klimatmötet verkar världens länder inte tillräckligt förberedda.
(Foto: TT)
Johan Augustin
Johan Augustin
Uppdaterad: 06 nov. 2025Publicerad: 06 nov. 2025

Klimatmötet i Brasilien sätter igång inom kort och världens länder försöker nu desperat komma fram till lösningar. Än så länge ser det dock ut som ett misslyckat försök till en deal.

COP30 pågår från 10 november i Brasilien.

1,5 graders minskning

Ett av de största diskussionsämnena under klimatmötet kommer vara målet att hålla den globala medeltemperaturen inom en 1,5 graders ökning.

Men det målet kommer med största sannolikhet inte att klaras av och världen går istället mot att bli 3 grader varmare.

Politisk debatt

Klimatet har lett till heta politiska debatter på sistone, där det inte längre är helt självklart att satsa grönt, när energipriserna skjuter i höjden, som i Australien.

Inom EU blickar nu länder utomlands för att kunna köpa utsläppsrätter, och därmed fortsätta med sina egna utsläpp, något som retar upp miljöorganisationer, skriver Earth.org.

EU söker undantag

Medan EU har uppgett att man ska sänka sina utsläpp med 90 procent till 2040, jämfört med 1990 års nivåer, så har vissa länder som Frankrike, Portugal, Italien och Polen sagt att man vill ha undantag genom att satsa på gröna projekt i andra länder.

“Det avleder resurser från minskada koldioxidutsläpp på hemmaplan och undergräver integriteten i EU:s omställning”, låter ett uttalande från Climate Action Network Europe, en koalition med 200 medlemsorganisationer.

Inför klimatmötet ska även potentiella kolsänkor som skogar och torvmarker ses över eftersom det är oklart hur mycket de faktiskt kommer att bidra i klimatarbetet, i de fall de inte lever upp till förväntningarna i att binda kol i marken.

Desperata inför klimatmötet

Världens länder försöker desperat hitta lösningar som de kan börja presentera i Brasilien nästa vecka, men tiden börjar bli knapp.

”EU hävdar att de har kommit överens om ett mål på 90 procent, men det är bara ett trick. När man skalar bort utsläppsrätter och den potentiella nödlösningen för kolsänkor kommer den verkliga siffran att vara lägre än 85 procent”, säger Michael Sicaud-Clyet, klimatansvarig på WWF EU.

“EU bör föregå med gott exempel, inte med kryphål.”

Det är dock inte bara EU som släpar efter, hela världen verkar göra samma sak.

Det är enbart runt 70 länder som har lagt fram sina klimatplaner inför 2035, och de representerar en tredjedel av dagens globala utsläpp.

Amazonas regnskogar, eller "världens lungor" är en gigantisk kolsänka som kan användas när länder som Brasilien vill dra av sina utsläpp i ett varmare klimat.
(Foto: Pexels)
Halkar långt efter

Det pekar på en 17-procentig utsläppsminskning till 2035 – långt från de 43 procent som FN har sagt krävs till 2030 för att undvika att jorden värms upp mer än 1,5 grader.

Temperaturen skruvas oundvikligen upp inför COP30, och det lär bli svettigt för deltagarna på plats för att kunna komma överens om någon slags hållbar deal.

Johan Augustin
Johan Augustin

Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.

