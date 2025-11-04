Politiskt dilemma – här vill landet överge klimatmålen

Energikostnaderna för bostadsrättsföreningar har ökat kraftigt de senaste åren, och variationerna har gjort det svårt för många styrelser att planera sin ekonomi. Nu lanserar Riksbyggen Energikalkylatorn, ett digitalt verktyg som direkt visar hur mycket energi och pengar just din förening kan spara. I många fastigheter finns en betydande besparingspotential som sällan utnyttjas fullt ut för …

Splittringar inom koalitionen

Det kommer dock redan nu uppgifter om att det kan skapa rejäla splittringar för samarbetet mellan Nationals och Liberals – och det är oklart hur det påverkar väljarna i tider då koalitionen försöker vinna tillbaka politisk mark efter brakförlusten mot Labor tidigare i år.

“Jag kan inte se hur vi kan gå vidare med detta”, säger en anonym liberal parlamentsledamot.

“Hur kan de göra detta? Vi är menade att vara i koalition.”

Brytningen från klimatmålet kommer samtidigt lägligt inför FN:s klimatmöte i Brasilien som sätter igång nästa vecka, och där klimatet har hamnat i skymundan när länder och regeringar försöker komma på benen igen ekonomiskt.

Regeringen satsar grönt på hemmaplan

Det styrande Labor uppger emellertid att stängningarna av smutsiga kolkraftverk och satsningar på grön vätgas, sol och vind kommer leda till tusentals nya jobb och samtidigt få ner utsläppen, åtminstone på hemmaplan, även om det inte finns några diskussioner som nämner den fortsatta fossila exporten.

Samtidigt som det råder splittring inom koalitionen passar miljöminister Murray Watt på att ge en känga till Nationals.

“Vi har Nationals, som inte ens fick 4 procent av rösterna i det senaste federala valet, som dikterar villkoren för Liberals som påstår sig vara majoritetspartiet i en koalition”, säger han och jämför att lämna över landets klimatpolitik till Nationals med att “ge Dracula nycklarna till en blodbank”.

