Det råder ett politiskt dilemma i Australien för närvarande. Partiet Nationals som utgör en del av regeringskoalitionen har nu övergett de satta klimatmålen nettonoll till 2050. Det skapar stora sprickor i hela koalitionen.
Politiskt dilemma – här vill landet överge klimatmålen
Australien är fortsatt ett av världens största utsläppare per capita, och landet är starkt beroende av sina inkomster från exporten av fossila bränslen som kol och gas.
Nationals är ett konservativt parti som främst representerar landsbygdsområden och regionala väljare och utgör tillsammans med Liberals regeringskoalitionen.
Vill överge klimatmålen
Nu har Nationals övergett Australiens klimatmål som innebär nettonoll till 2050, där partiet bland annat hävdar att det styrande partiet Labors jakt på gröna energikällor har lett till väldigt dyr el för befolkningen, med markanta prisökningar på upp till 39 procent på sistone.
Att Nationals nu överger klimatmålen innebär dock ett dilemma för hela koalitionen där Liberals ännu inte har uppgett vilken linje man ska ta i frågan, skriver Financial Review.
Splittringar inom koalitionen
Det kommer dock redan nu uppgifter om att det kan skapa rejäla splittringar för samarbetet mellan Nationals och Liberals – och det är oklart hur det påverkar väljarna i tider då koalitionen försöker vinna tillbaka politisk mark efter brakförlusten mot Labor tidigare i år.
“Jag kan inte se hur vi kan gå vidare med detta”, säger en anonym liberal parlamentsledamot.
“Hur kan de göra detta? Vi är menade att vara i koalition.”
Brytningen från klimatmålet kommer samtidigt lägligt inför FN:s klimatmöte i Brasilien som sätter igång nästa vecka, och där klimatet har hamnat i skymundan när länder och regeringar försöker komma på benen igen ekonomiskt.
Regeringen satsar grönt på hemmaplan
Det styrande Labor uppger emellertid att stängningarna av smutsiga kolkraftverk och satsningar på grön vätgas, sol och vind kommer leda till tusentals nya jobb och samtidigt få ner utsläppen, åtminstone på hemmaplan, även om det inte finns några diskussioner som nämner den fortsatta fossila exporten.
Samtidigt som det råder splittring inom koalitionen passar miljöminister Murray Watt på att ge en känga till Nationals.
“Vi har Nationals, som inte ens fick 4 procent av rösterna i det senaste federala valet, som dikterar villkoren för Liberals som påstår sig vara majoritetspartiet i en koalition”, säger han och jämför att lämna över landets klimatpolitik till Nationals med att “ge Dracula nycklarna till en blodbank”.
Läs även:
Inför klimatmötet – så pressas utsläppen globalt. Dagens PS
Så kan vi rädda klimatet – efter Trump. Dagens PS
