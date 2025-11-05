Dagens PS
Nya världen – 3 grader varmare

Dags att kyla ner sig. Världen går mot att bli runt 3 grader varmare.
Dags att kyla ner sig. Världen går mot att bli runt 3 grader varmare. (Foto: TT)
Johan Augustin
Johan Augustin
Uppdaterad: 05 nov. 2025Publicerad: 05 nov. 2025

Inför FN:s klimatmöte lutar det allt mer mot att världen inte klarar att minska de globala utsläppen. Resultatet ser därmed ut att bli en temperaturökning på upp till 3 grader.

Upp till 3 grader varmare.

Målet att hålla den globala medeltemperaturen inom en 1,5 graders ökning kommer med största sannolikhet inte att klaras av.

Världen blir 3 grader varmare

Jorden värms snabbt upp, höjningen lär passera 1,5 grader redan inom ett årtionde och sedan kan kvicksilvret fortsätta upp till runt 3 grader fram till 2100, eftersom världens länder inte klarar av sina klimatmål.

Nästa vecka sätter klimatmötet COP30 igång i Brasilien, och som vanligt kommer mötena innehålla många lovord men i slutändan händer som så ofta annars inte särskilt mycket när det gäller att markant minska utsläppen.

Långsamt klimatarbete

Visst, det sker många förbättringar när länder satsar på gröna energikällor som solenergi – som i år passerar kol på ett globalt plan, men det går alldeles för långsamt.

Det är spretigt i klimatarbetet, medan länder som Sydkorea lagstadgar om att anlägga solpaneler på samtliga parkeringsplatser i landet, går länder som USA i motsatt riktning, och klimatet skapar även splittringar inom länders regeringar, som i Australien.

Inför klimatmötet vill FN:s generalsekreterare António Guterres sätta fart på debatten ordentligt där han pekar på att framstegen inte är tillräckliga.

”Nuvarande åtaganden pekar fortfarande på en klimatkollaps”, säger han enligt Euronews.

De största utsläpparna i världen, om man inte räknar med export av fossila källor, består av sex utsläppare i ordningen Kina, USA, Indien, EU, Ryssland och Indonesien.

Enbart EU minskar utsläppen

Även om Kina satsar stort på grön el var det enbart EU som lyckades minska sina utsläpp med blygsamma dryga två procent i fjol.

Nu är trycket stort på världens ledare att snabbt komma överens om nya åtaganden, som faktiskt är bindande och inte bara tomma ord, vid diskussionerna i Brasilien under de kommande veckorna.

Nya rekordsiffror för växthusgaser vid Arktis
Arktis – en vacker vy. Mindre vackert är att koldioxidutsläppen nu överstiger vad Arktis kan fånga upp och att klimathoten därmed förvärras. (Foto: David Goldman/AP-TT)

Action istället för ord

Tekniken finns där, den måste bara rullas ut i större omfattning.

”Ledare måste ta vara på detta tillfälle och inte slösa bort tiden. Tredubbla förnybar energi och fördubbla energieffektiviteten till 2030 och samtidigt bygga moderna nät och storskalig lagring”, säger António Guterres vidare och pekar på något som hittills har visat sig vara något av det absolut svåraste i klimatarbetet – “avsluta all ny expansion av kol, olja och gas”.

Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.

