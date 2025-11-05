Nya världen – 3 grader varmare

Att ta in riskkapital kan vara ett stort steg, men det kan också bli startskottet för stark tillväxt. När Almi Invest går in som investerare får bolag inte bara tillgång till kapital, utan också en engagerad partner och tillgång till brett investerarnätverk – allt för att möjliggöra en hållbar tillväxt. För många bolag kommer det …

Upplev London som en local – på cykel, med kaffe i handen och kultur i sikte.Följ med Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling och resexperten Linda Iliste på en tredagarsresa fylld av design, vin, marknader och samtal i östra London i mars och maj 2026.Du bor på Bob W Tower Hill Studios, deltar i en liten …

Perfect Weekend presenterar tre drömresor. Våren 2026 års mest lockande kryssningar, handplockade för dig som vill kombinera bekvämlighet, äventyr och förstklassig mat. Här är resorna där du slipper stress, men aldrig upplevelser. Från Atlanten till Lissabon – med Royal Caribbean För dig som älskar havsbris, tapas och arkitektur i världsklass väntar en sju nätters resa …

Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …

Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …

Långsamt klimatarbete

Visst, det sker många förbättringar när länder satsar på gröna energikällor som solenergi – som i år passerar kol på ett globalt plan, men det går alldeles för långsamt.

Det är spretigt i klimatarbetet, medan länder som Sydkorea lagstadgar om att anlägga solpaneler på samtliga parkeringsplatser i landet, går länder som USA i motsatt riktning, och klimatet skapar även splittringar inom länders regeringar, som i Australien.

Inför klimatmötet vill FN:s generalsekreterare António Guterres sätta fart på debatten ordentligt där han pekar på att framstegen inte är tillräckliga.

ANNONS

”Nuvarande åtaganden pekar fortfarande på en klimatkollaps”, säger han enligt Euronews.

De största utsläpparna i världen, om man inte räknar med export av fossila källor, består av sex utsläppare i ordningen Kina, USA, Indien, EU, Ryssland och Indonesien.

Enbart EU minskar utsläppen

Även om Kina satsar stort på grön el var det enbart EU som lyckades minska sina utsläpp med blygsamma dryga två procent i fjol.

Nu är trycket stort på världens ledare att snabbt komma överens om nya åtaganden, som faktiskt är bindande och inte bara tomma ord, vid diskussionerna i Brasilien under de kommande veckorna.

Arktis – en vacker vy. Mindre vackert är att koldioxidutsläppen nu överstiger vad Arktis kan fånga upp och att klimathoten därmed förvärras. (Foto: David Goldman/AP-TT)

Action istället för ord

Tekniken finns där, den måste bara rullas ut i större omfattning.

”Ledare måste ta vara på detta tillfälle och inte slösa bort tiden. Tredubbla förnybar energi och fördubbla energieffektiviteten till 2030 och samtidigt bygga moderna nät och storskalig lagring”, säger António Guterres vidare och pekar på något som hittills har visat sig vara något av det absolut svåraste i klimatarbetet – “avsluta all ny expansion av kol, olja och gas”.

ANNONS

Läs även:

Bill Gates: Liv är viktigare än klimatet – får kritik. Dagens PS

Gissa vad? Ett område till med missade klimatmål. Dagens PS

Världen på väg mot klimatkollaps – hundratusentals dör redan. Dagens PS