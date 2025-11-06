Boom för naturgas när AI driver energihunger

Det är AI-boomen som skapat den nya guldrushen. När teknikjättar och datacenterutvecklare desperat söker energi har naturgas blivit den snabbaste lösningen.

Comstock Resources, vars största ägare är NFL-ikonen Jerry Jones, har lyckats positionera sig perfekt genom ett strategiskt förvärv 2019, skriver Yahoo Finance.

Då köpte bolaget och produktionsföretaget Covey Park Energy för 2,2 miljarder dollar. Jones bidrog själv med 475 miljoner dollar till affären och har totalt investerat en miljard dollar i Comstock, rapporterar Wall Street Journal.

Perfekt läge för datacenterboom

Det som gjorde affären gyllene var marken i det västra Haynesville Shale-området i östra Texas. Regionen ligger strategiskt, bara 16 mil från både Dallas och Houston och nära den viktiga LNG-korridoren.

I brist på sol- och vindenergi har efterfrågan på naturgas ökat. (Foto: TT)

“Du kunde inte vara i ett bättre område”, säger Comstocks COO Daniel Harrison enligt Yahoo Finance.

Gasen ligger visserligen djupt, mellan 4 200 och 5 800 meter under ytan, men modern borrteknik och skyhöga energipriser har gjort utvinningen lönsam.

Jones själv tror att den västra Haynesville-regionen innehåller naturgas värd 100 miljarder dollar.