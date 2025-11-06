Dagens PS
Råvaror

Boom för naturgas när AI driver energihunger

Jerry Jones är kanske mest känd för att äga det amerikanska fotbollslaget Dallas Cowboys. Men han äger även naturgas. (Foto: David Zalubowski / AP /TT)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 06 nov. 2025Publicerad: 06 nov. 2025

Texasjätten Comstock Resources sitter på vad bolaget själv kallar “den heliga graalen” av gasrika marker. Dessa behövs för att driva den allt mer krävande AI-industrin.

Det är AI-boomen som skapat den nya guldrushen. När teknikjättar och datacenterutvecklare desperat söker energi har naturgas blivit den snabbaste lösningen.

Comstock Resources, vars största ägare är NFL-ikonen Jerry Jones, har lyckats positionera sig perfekt genom ett strategiskt förvärv 2019, skriver Yahoo Finance.

Då köpte bolaget och produktionsföretaget Covey Park Energy för 2,2 miljarder dollar. Jones bidrog själv med 475 miljoner dollar till affären och har totalt investerat en miljard dollar i Comstock, rapporterar Wall Street Journal.

Oljeleveranser rasar – USA:s sanktioner biter

De ryska oljeexporterna till sjöss faller kraftigt efter att USA infört nya sanktioner mot rederier och försäkringsbolag som hanterar rysk olja. Det

Perfekt läge för datacenterboom

Det som gjorde affären gyllene var marken i det västra Haynesville Shale-området i östra Texas. Regionen ligger strategiskt, bara 16 mil från både Dallas och Houston och nära den viktiga LNG-korridoren.

I brist på sol- och vindenergi har efterfrågan på naturgas ökat. (Foto: TT)

“Du kunde inte vara i ett bättre område”, säger Comstocks COO Daniel Harrison enligt Yahoo Finance.

Gasen ligger visserligen djupt, mellan 4 200 och 5 800 meter under ytan, men modern borrteknik och skyhöga energipriser har gjort utvinningen lönsam.

Jones själv tror att den västra Haynesville-regionen innehåller naturgas värd 100 miljarder dollar.

Kraftigt ökad efterfrågan

Det som delvis driver efterfrågan på gas är AI-industrins explosiva energibehov.

Det amerikanska elnätet har snabbt belastats av nya strömförfrågningar, med årslånga köer för anslutning. Det har drivit fram “bakom mätaren”-lösningar utanför nätet, där naturgasturbiner blivit förstahandsval för många av de största utvecklarna, rapporterar NPR.

Elpriserna i USA har stigit 40 procent sedan februari 2020. Vilket är betydligt mer än den allmänna inflationen på 26 procent. Delvis beror det på ökad efterfrågan från datacenter.

“Jag tror inte vi någonsin har sett en ljusare framtid för naturgas”, säger Harrison till Yahoo Finance.

Förnybar energi hänger inte med

Just nu planeras det för ännu mer omfattande gasutbyggnad i USA. Ungefär 114 gigawatt ny gaseldad produktionskapacitet är under uppbyggna, mer än en fördubbling på ett år.

Problemet är att utbyggnaden av förnybar energi inte hänger med efterfrågan. Samtidigt som solenergiproduktionen ökade med 25 procent 2024 satsar energiutvecklare nu massivt på gas och kol för att säkra tillförlitlig elförsörjning dygnet runt.

För Comstock har strategin redan börjat ge resultat. Bolagets tredje kvartalsrapport visade vinst per aktie på 0,90 dollar mot en förlust på 0,17 dollar samma period föregående år.

Aktien har stigit över 80 procent på ett år.

AINaturgasUSA
Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.

