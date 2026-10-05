EU:s Andrius Kubilius menar att Europa hotas av ryska och kinesiska vapen i rymden och måste utveckla sitt skydd mot dem.
EU: "Därför måste vi slåss mot Ryssland i rymden"
Litauens förre premiärminister Andrius Kubilius är i dag EU:s kommissionär för försvar och rymd.
Nu säger han att Europas satelliter är sårbara för Rysslands och Kinas ”ohederliga agerande” och att EU måste ”utveckla sin kapacitet”.
Europas satelliter hotas av ryska och kinesiska rymdvapen och EU måste utveckla skyddssystemen som ska skydda dem.
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”Orolig” över Kina och Ryssland
I en intervju säger Kubilius att han är orolig för ”möjliga hot och försök från våra motståndare att skapa problem eller skada våra befintliga militära rymdsystem”.
USA meddelade nyligen att man installerat ”rymdkontrollvapen i omloppsbana”, men Kubilius säger att USA ännu inte informerat EU om vilken vapenteknik det gäller.
EU-kommissionären förklarar hos The Times att han är orolig över de system för rymdkrig som Kina och Ryssland redan demonstrerat.
Ryssland sköt ned en av sina egna, åldrande satelliter med en experiment-form av en ballistisk missil.
Kina har testat liknande missiler och placerat ut satelliter med robotarmar som, teoretiskt, skulle kunna gripa tag i andra satelliter och dra in dem i ”kyrkogårdsbälten” av skräp i rymden.
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”Med alla nödvändiga medel”
”Därför måste vi utveckla vår förmåga – hur vi ska försvara våra tillgångar i rymden med alla nödvändiga medel och hur vi kan ersätta våra satelliter”, säger Kubilius hos The Times om denna uppgraderade form av mänskligt vansinne.
”Det är helt uppenbart att modern konventionell krigföring inte är möjlig utan tillgång till rymden”, säger Kubilius.
”Jag skulle bli mycket förvånad om ryssarna, som nu för krig mot Ukraina och ser hur viktiga rymdtjänster är, inte skulle undersöka hur de faktiskt kan skada eller slå ut vår förmåga. Vi ser över detta på ett mycket metodiskt sätt. Vi måste vara redo.”
Kubilius menar att Europa ligger långt efter när det gäller uppskjutningskapacitet och att man mycket snart kommer att stå inför en allvarlig brist om inte arbetet med rymdbaserna tar fart.
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Kiruna kan få viktig roll
Förra månaden genomförde München-baserade Isar Aerospace den första lyckade uppskjutningen till omloppsbana från det europeiska fastlandet med hjälp av en mikrouppskjutare vid namn Spectrum; uppskjutningen skedde från rymdbasen Andøya i norska Arktis.
Andra platser som är aktuella är Kiruna i norra Sverige, Storbritanniens rymdbas Saxavord på Shetlandsöarna och ett portugisiskt projekt på Azorerna, samt Franska Guyana. Kubilius nämner även Kanada som en möjlig plats.
Det pågår även forskning om hur satelliter kan utrustas med försvarssystem för att avvärja attacker.
Juliana Süss, expert på rymdsäkerhet vid SWP i Berlin, säger att det inte är omöjligt att avvärja kinetiska eller fysiska attacker, ”men det kan vara mycket svårt, beroende på vilken metod som används”.
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En livvakt i rymden
Tyskland har signalerat att man utvecklar ”livvaktssatelliter” som kan övervaka satellitkonstellationer och avvärja hot.
Frankrike har presenterat ett program, Flamhe, för att senast 2030 skjuta upp en 100 kilo tung livvaktssatellit.
Antalet militära kommunikations- och jordobservationssatelliter – eller sådana med dubbla användningsområden – har minst tiofaldigats det senaste decenniet.
Det har skett i takt med att de blivit allt viktigare för modern krigföring.
Enbart Tyskland planerar att investera 35 miljarder euro i militär rymdinfrastruktur fram till 2030, samtidigt som Polen och Sverige nyligen etablerat egna mindre konstellationer av spionsatelliter.