EU: "Därför måste vi slåss mot Ryssland i rymden"

”Med alla nödvändiga medel”

”Därför måste vi utveckla vår förmåga – hur vi ska försvara våra tillgångar i rymden med alla nödvändiga medel och hur vi kan ersätta våra satelliter”, säger Kubilius hos The Times om denna uppgraderade form av mänskligt vansinne.

”Det är helt uppenbart att modern konventionell krigföring inte är möjlig utan tillgång till rymden”, säger Kubilius.

”Jag skulle bli mycket förvånad om ryssarna, som nu för krig mot Ukraina och ser hur viktiga rymdtjänster är, inte skulle undersöka hur de faktiskt kan skada eller slå ut vår förmåga. Vi ser över detta på ett mycket metodiskt sätt. Vi måste vara redo.”

Kubilius menar att Europa ligger långt efter när det gäller uppskjutningskapacitet och att man mycket snart kommer att stå inför en allvarlig brist om inte arbetet med rymdbaserna tar fart.

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Kiruna kan få viktig roll

Förra månaden genomförde München-baserade Isar Aerospace den första lyckade uppskjutningen till omloppsbana från det europeiska fastlandet med hjälp av en mikrouppskjutare vid namn Spectrum; uppskjutningen skedde från rymdbasen Andøya i norska Arktis.

Andra platser som är aktuella är Kiruna i norra Sverige, Storbritanniens rymdbas Saxavord på Shetlandsöarna och ett portugisiskt projekt på Azorerna, samt Franska Guyana. Kubilius nämner även Kanada som en möjlig plats.

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Det pågår även forskning om hur satelliter kan utrustas med försvarssystem för att avvärja attacker.

Juliana Süss, expert på rymdsäkerhet vid SWP i Berlin, säger att det inte är omöjligt att avvärja kinetiska eller fysiska attacker, ”men det kan vara mycket svårt, beroende på vilken metod som används”.

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Första kommersiella uppskjutningen, från Norge i september. EU menar att vi måste kunna försvara oss i rymden mot ryska och kinesiska vapen. (Foto: Isar Aerospace)

En livvakt i rymden

Tyskland har signalerat att man utvecklar ”livvaktssatelliter” som kan övervaka satellitkonstellationer och avvärja hot.

Frankrike har presenterat ett program, Flamhe, för att senast 2030 skjuta upp en 100 kilo tung livvaktssatellit.

Antalet militära kommunikations- och jordobservationssatelliter – eller sådana med dubbla användningsområden – har minst tiofaldigats det senaste decenniet.

Det har skett i takt med att de blivit allt viktigare för modern krigföring.

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Enbart Tyskland planerar att investera 35 miljarder euro i militär rymdinfrastruktur fram till 2030, samtidigt som Polen och Sverige nyligen etablerat egna mindre konstellationer av spionsatelliter.

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