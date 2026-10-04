Sedan värnplikten kom tillbaka i Sverige har 41 personer dömts till fängelse för att ha vägrat göra den. Nu sker samma utveckling i Norge.
41 svenskar i fängelse för vapenvägran
Synen på utebliven värnpliktstjänstgöring håller på att förändras i Norge. Orsaken är naturligtvis det förändrade säkerhets- och hotläget landet står inför.
Det här speglas även i rättsväsendet där en färsk norsk dom banar väg mot fängelsestraff om man vägrar göra sin värnplikt.
Tingsrätten i Haugaland och Sunnhordland prövade nyligen fallet med en 25-årig man som vägrade inställa sig till värnplikten vid Madla i Stavanger våren 2023.
I rätten yrkade man från polisiärt håll på att mannen skulle dömas till 30 dagars ovillkorligt fängelse.
Det skulle i så fall innebära ett avsteg från den praxis norska Högsta domstolen fastställde 2006 och som sätter praxis till villkorlig dom.
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Dömd – men slipper sitta av straffet
Nu gick tingsrätten delvis på polisens linje och fastställde ett grundstraff på två veckors fängelse, med hänvisning till det säkerhetspolitiska läget i Europa och kriget i Ukraina.
25-åringen slipper sitta av straffet. Orsaken är att det tog polisen ett år och nio månader att få ut uppgifter från försvaret, vilket tingsrätten ser som skäl nog för att ge mannen en villkorlig dom, refererar Forsvarets forum.
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Bara ålänningar går fria
Även i Finland har en förskjutning skett, men den gäller en specifik grupp. 1987 befriades medlemmar av Jehovas vittnen från värnplikt och behövde heller inte göra civilplikt, enligt Yle.
Det ändrades av finländska parlamentet 2018 och nu måste alla, oberoende av religiösa och andra övertygelser, göra sin värnplikt – med ett undantag.
Det är fortfarande så att Åland är demilitariserat och därmed behöver heller inga ålänningar, religiöst övertygade eller ej, göra någon typ av militär tjänst.
I Sverige gäller totalförsvarsplikt som omfattar alla som är bosatta i Sverige från och med det kalenderår de fyller 16 år till och med det kalenderår de fyller 70.
Totalförsvarsplikten gäller för övrigt även de svenskar som är bosatta utomlands och är i åldersspannet 16-70 år.
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41 svenskar i fängelse
Lagen om totalförsvarsplikt innebär att det är olagligt att utebli från en mönstring man kallas till.
Man kan ansöka om vapenfri tjänst om man har invändningar mot att bära vapen och totalvägra om man varken vill göra militärtjänst eller civiltjänst.
I fredstid är straffet för att vägra böter eller fängelse i högst ett år. I ett läge där landet är i höjd beredskap kan brottet straffas med fängelse i upp till fyra år.
Sedan värnplikten återaktiverades 2017 har 41svenskar dömts till fängelse för vägran och 332 bötfällts. Dessutom har en person fått skyddstillsyn.
En pikant detalj är att Sverige i modern tid haft två försvarsministrar som varit vapenvägrare.
Det handlar om Sten Tolgfors, moderat försvarsminister 2007-2012, och Peter Hultqvist, socialdemokratisk försvarsminister 2014-2022.
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Fakta/Så många döms för brott mot totalförsvarsplikten
2024: fängelse 2 personer – böter 42 personer
2023: fängelse 5 personer – böter 66 personer
2022: fängelse 7 personer – böter 41 personer – skyddstillsyn 1 person
2021: fängelse 2 personer – böter 42 personer
2020: fängelse 8 personer – böter 45 personer
2019: fängelse 12 personer – böter 70 personer
2018: fängelse 4 personer – böter 25 personer
2017: fängelse 1 person – böter 1 person
(Källa: Fredsakademin.se)
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