41 svenskar i fängelse för vapenvägran

Det här speglas även i rättsväsendet där en färsk norsk dom banar väg mot fängelsestraff om man vägrar göra sin värnplikt.

Tingsrätten i Haugaland och Sunnhordland prövade nyligen fallet med en 25-årig man som vägrade inställa sig till värnplikten vid Madla i Stavanger våren 2023.

I rätten yrkade man från polisiärt håll på att mannen skulle dömas till 30 dagars ovillkorligt fängelse.

Det skulle i så fall innebära ett avsteg från den praxis norska Högsta domstolen fastställde 2006 och som sätter praxis till villkorlig dom.

Försvaret får tuff kritik: Svaga prioriteringar och bristande styrning. Dagens PS

Dömd – men slipper sitta av straffet

Nu gick tingsrätten delvis på polisens linje och fastställde ett grundstraff på två veckors fängelse, med hänvisning till det säkerhetspolitiska läget i Europa och kriget i Ukraina.

25-åringen slipper sitta av straffet. Orsaken är att det tog polisen ett år och nio månader att få ut uppgifter från försvaret, vilket tingsrätten ser som skäl nog för att ge mannen en villkorlig dom, refererar Forsvarets forum.

Därför stoppar försvaret Volvo Cars. Dagens PS