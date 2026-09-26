Ett amerikanskt forskarlag meddelar att man för första gången upptäckt radiosignaler direkt från en exoplanet.
Första gången: Radiosignaler direkt från en planet
Forskare letar och lyssnar ständigt efter tecken på att vi inte är ensamma i universum.
Nu meddelar ett forskarlag från Center for Astrophysics Harvard & Smithsonian och University of Oregon ett viktigt genombrott.
För första gången har man upptäckt en radiosignal som kommer direkt från en exoplanet, alltså en planet utanför vårt solsystem.
Tidigare har radiosignaler från system med planeter inte kunnat härledas med säkerhet till själva planeterna.
Forskarna slår dock snabbt fast att det inte handlar om utomjordingar som försöker ta kontakt.
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Signal från norr- eller sydsken
Signalen det handlar om kommer från exoplanetens norrsken och sydsken, vilka uppstår när laddade partiklar frigör energi genom att interagera med atmosfären och magnetfältet, skriver Science Alert.
Även på jorden har vi som bekant samma fenomen i form av norrsken och sydsken.
”Trots att radiostrålning från norrsken har observerats hos planeter i vårt solsystem och hos vissa extremt svala dvärgstjärnor, har ingen radiodetektering tidigare med säkerhet kunnat kopplas till en exoplanet snarare än dess värdstjärna”, skriver forskarna i sin rapport.
”Vi detekterar snabba, återkommande och kraftigt cirkulärt polariserade skurar, samt ihållande strålning, vid frekvenser mellan 0,85 och 3,5 GHz.”
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Radioteleskop i Sydafrika
Forskarna har gjort undersökningen med hjälp av Meerkat i Sydafrika, en radioteleskop-anläggning.
Anläggningen riktade in sig på stjärnan Beta Pictoris, som ligger cirka 63,4 ljusår bort och har tre kända planeter i sin omloppsbana: Beta Pictoris b, Beta Pictoris c och Beta Pictoris d.
Observationerna avslöjade korta, återkommande radioskurar där radiovågorna var kraftigt cirkulärt polariserade. Detta är ett klassiskt kännetecken för signaler som härrör från norrsken, konstaterar Science Alert.
Genom att använda extremt ljusstarka galaxkärnor, så kallade kvasarer, som referenspunkter på sin stjärnkarta kunde forskarna med stor säkerhet fastställa att det var planeten Beta Pictoris b, inte stjärnan Beta Pictoris, som sände ut signalerna.
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Varmare och större än vår sol
Beta Pictoris är en stjärna av så kallad ”tidig typ”, vilket innebär att den är varmare, större och strukturellt annorlunda än stjärnor som vår sol.
”Ingen känd fysisk mekanism som orsakar radiostrålning hos stjärnor av tidig typ kan förklara den observerade strålningen”, skriver forskarna.
Beta Pictoris b verkar ha ett särskilt starkt magnetfält, vilket stämmer överens med tidigare modeller av planeten och dess dynamo, alltså de inre processer som genererar magnetfältet.
”Detta utgör den första direkta mätningen av magnetfältstyrkan hos en exoplanet och stämmer överens med förutsägelser baserade på skalningslagar för dynamor hos unga, massiva jätteplaneter”, skriver forskarna.
Nu riktar de blickarna mot andra planeter, närmare bestämt sju andra kända exoplaneter av jättetyp i fem närliggande stjärnsystem. De skulle potentiellt kunna analyseras på samma sätt som Beta Pictoris b, menar forskarna.
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