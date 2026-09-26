Första gången: Radiosignaler direkt från en planet

För första gången har man upptäckt en radiosignal som kommer direkt från en exoplanet, alltså en planet utanför vårt solsystem.

Tidigare har radiosignaler från system med planeter inte kunnat härledas med säkerhet till själva planeterna.

Forskarna slår dock snabbt fast att det inte handlar om utomjordingar som försöker ta kontakt.

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Signal från norr- eller sydsken

Signalen det handlar om kommer från exoplanetens norrsken och sydsken, vilka uppstår när laddade partiklar frigör energi genom att interagera med atmosfären och magnetfältet, skriver Science Alert.

Även på jorden har vi som bekant samma fenomen i form av norrsken och sydsken.

”Trots att radiostrålning från norrsken har observerats hos planeter i vårt solsystem och hos vissa extremt svala dvärgstjärnor, har ingen radiodetektering tidigare med säkerhet kunnat kopplas till en exoplanet snarare än dess värdstjärna”, skriver forskarna i sin rapport.

”Vi detekterar snabba, återkommande och kraftigt cirkulärt polariserade skurar, samt ihållande strålning, vid frekvenser mellan 0,85 och 3,5 GHz.”

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