Två försvarsteknikbolag har fördubblat sitt värde på under ett år

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Amerikanska Anduril, som tillverkar drönare, tog i maj in fem miljarder dollar i en finansieringsrunda som värderade bolaget till 61 miljarder dollar, enligt Techcrunch. Det var dubbelt så mycket som i juni 2025, då bolaget värderades till 30,5 miljarder dollar.

Shield AI, som utvecklar drönaren V-BAT, tar in en miljard dollar i en runda som värderar bolaget till 28,8 miljarder dollar, enligt bolagets pressmeddelande hos Airframer. I mars låg värderingen på 12,7 miljarder dollar.

Tyska Helsing värderades i juli till 18 miljarder dollar. Spotifygrundaren Daniel Ek delar ordförandeposten med förre Airbuschefen Tom Enders. Bolagets attackdrönare HX-2 har levererats till Ukraina, skriver The Next Web. Helsing samarbetar med Saab och meddelade i april att bolaget etablerar sig i Stockholm.

De tre bolagens senaste värderingar uppgår sammanlagt till 107,8 miljarder dollar, eller 1 099,8 miljarder kronor.

Sverige stödjer förhandlingar men tar inte ställning till bindande regler

Sverige röstade ja till FN-resolutionen år 2025, och var då ett av 42 länder som förklarade sig redo att förhandla. I Genève i veckan sa Sveriges delegation att Sverige stödjer förhandlingar om ett instrument, utan att ta ställning till om det ska vara rättsligt bindande.

USA, Ryssland och Israel anser att den humanitära rätt som redan finns räcker, enligt Reuters. Rysslands UD-talesperson Maria Zakharova sa inför mötet, enligt AP:

Vi anser att det är för tidigt att påstå att det skulle vara dags att ta fram begränsningar eller förbud för sådana system.

Rain Liivoja, en av cheferna vid Asia-Pacific Institute for Law and Security, sa enligt AFP:

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Det är fortfarande möjligt, till och med troligt, att det inte blir något fördrag före slutet av 2028.

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