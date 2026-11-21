128 länder ska under två år utarbeta en möjlig överenskommelse om mördarrobotar, men USA, Ryssland och Israel sa nej till att snabbt anta bindande regler. Drönarbolagen Anduril, Shield AI och Helsing värderas samtidigt till cirka 1 099,8 miljarder kronor.
Mördarrobotar: USA och Ryssland bromsar bindande FN-regler
Mötet inom FN:s vapenkonvention CCW avslutades strax före klockan 04.45 på lördagen, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Länderna ska ta fram ett internationellt instrument om dödliga autonoma vapensystem, alltså vapen som själva kan välja ut och angripa mål utan att en människa griper in.
Några länder vägrade godta ordet “förhandla”, och i texten står därför att överenskommelsen ska “utarbetas”, sa konferensens ordförande, Schweiz nedrustningsambassadör Julien Thöni, enligt Al Jazeera. Ryska invändningar i procedurfrågor ledde till att vissa formella sessioner ställdes in, uppgav diplomater.
Brasiliens ambassadör Frederico Meyer sa enligt AFP:
Vissa länder har makten, vissa länder har majoriteten.
Majoriteten ville ha bindande regler
Fler än 95 länder har uttalat stöd för ett fördrag, enligt koalitionen Stop Killer Robots som AFP citerar. Brasilien hade tillsammans med Österrike, Belgien, Irland, Mexiko, Nya Zeeland och Panama föreslagit att förhandlingar skulle inledas, rapporterar AP. Koalitionens chef Nicole van Rooijen sa följande:
Att dröja med att ta fram ett rättsligt bindande instrument sätter civila och mänskligheten i fara.
Koalitionen uppger att sådana vapen redan har testats eller satts in, bland annat i Ukraina.
I FN:s generalförsamling röstade USA ja år 2024 till en resolution om autonoma vapen, men nej i december året därpå, 2025, tillsammans med bland andra Ryssland och Israel. 2025 års resolution antogs med 164 röster mot 6.
Två försvarsteknikbolag har fördubblat sitt värde på under ett år
Amerikanska Anduril, som tillverkar drönare, tog i maj in fem miljarder dollar i en finansieringsrunda som värderade bolaget till 61 miljarder dollar, enligt Techcrunch. Det var dubbelt så mycket som i juni 2025, då bolaget värderades till 30,5 miljarder dollar.
Shield AI, som utvecklar drönaren V-BAT, tar in en miljard dollar i en runda som värderar bolaget till 28,8 miljarder dollar, enligt bolagets pressmeddelande hos Airframer. I mars låg värderingen på 12,7 miljarder dollar.
Tyska Helsing värderades i juli till 18 miljarder dollar. Spotifygrundaren Daniel Ek delar ordförandeposten med förre Airbuschefen Tom Enders. Bolagets attackdrönare HX-2 har levererats till Ukraina, skriver The Next Web. Helsing samarbetar med Saab och meddelade i april att bolaget etablerar sig i Stockholm.
De tre bolagens senaste värderingar uppgår sammanlagt till 107,8 miljarder dollar, eller 1 099,8 miljarder kronor.
Sverige stödjer förhandlingar men tar inte ställning till bindande regler
Sverige röstade ja till FN-resolutionen år 2025, och var då ett av 42 länder som förklarade sig redo att förhandla. I Genève i veckan sa Sveriges delegation att Sverige stödjer förhandlingar om ett instrument, utan att ta ställning till om det ska vara rättsligt bindande.
USA, Ryssland och Israel anser att den humanitära rätt som redan finns räcker, enligt Reuters. Rysslands UD-talesperson Maria Zakharova sa inför mötet, enligt AP:
Vi anser att det är för tidigt att påstå att det skulle vara dags att ta fram begränsningar eller förbud för sådana system.
Rain Liivoja, en av cheferna vid Asia-Pacific Institute for Law and Security, sa enligt AFP:
Det är fortfarande möjligt, till och med troligt, att det inte blir något fördrag före slutet av 2028.
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