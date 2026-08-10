Chefen för ESA varnar för att Europa riskerar brist på bärraketer till 2030 – men ser stor potential för Europa i rymden.
Rymdchefen: Så ska Europa bli en vinnare i rymden
Chefen för europeiska rymdorganisationen ESA, Josef Aschbacher, varnar för att Europa riskerar brist på egenproducerade bärraketer innan 2020-talet är slut.
Den växande efterfrågan vi ser på uppskjutning av nya satelliter överstiger Euroopas egen kapacitet.
ESA:s bedömning i dag är att ”Europa kommer att ha brist på bärraketer omkring år 2030”, säger Aschbacher.
Han gör ett öppenhjärtligt erkännande av hur stor utmaningen är för Europa när det gäller att komma i kapp USA och Kina.
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Gör nya beräkningar
ESA håller på att bedöma omfattningen av Europas behov de kommande åren, säger Aschbacher hos Financial Times.
”Om vi räknar samman alla satelliter som behöver skjutas upp inom ramen för nuvarande och planerade konstellationer och uppdrag, ser vi ser vi en topp i uppskjutningsbehoven omkring 2029, 2030 och 2031”, sammanfattar ESA-chefen.
USA och Kina har skjutit upp hundratals satelliter under de senaste fem åren och investerat miljarder dollar i försvars- och rymdkapacitet.
När Elon Musks Space X sköt upp 170 raketer förra året sköt Europa bara upp åtta.
”Har förändrat marknaden”
Musk har förändrat marknaden med återanvändbara raketer som har sänkt kostnaderna.
Aschbacher säger att han ska ta upp frågan med ESA:s medlemsstater för att ”säkerställa att vi kan skjuta upp våra satelliter med europeiska bärraketer”.
Europa ska de närmaste åren skjuta upp en rad satelliter och genomföra andra uppdrag för sina satellitnätverk, däribland för konstellationen Iris² som verkar i flera omloppsbanor, navigationssystemet Galileo och Copernicus som är världens största nätverk för jordobservation.
Samtidigt har flera länder, däribland Tyskland, föreslagit egna nationella satellitkonstellationer.
ESA bygger även satelliter åt vissa medlemsländer, bland annat Grekland, Spanien och Polen.
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Tillbaka i rymden 2024
Ariane, den europeiska tillverkaren av tunga bärraketer, har arbetat för en comeback efter produktionsförseningar som inneburit att den senaste modellen, Ariane 6, inte var redo när föregångaren gjorde sin sista flygning 2023.
Detta ledde till ett årslångt uppehåll där Europa tvingades förlita sig på Space X i stället.
Europa återfick oberoende tillgång till rymden juli 2024 genom uppskjutningen av Ariane 6 och, i december samma år, genom den mindre italienska raketen Vega-C.
Ariane ska, förhoppningsvis, öka sin produktion till omkring 15 raketer per år. Liknande diskussioner förs gällande Vega-C, tillägger ESA-chefen.