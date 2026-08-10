Rymdchefen: Så ska Europa bli en vinnare i rymden

Den växande efterfrågan vi ser på uppskjutning av nya satelliter överstiger Euroopas egen kapacitet.

ESA:s bedömning i dag är att ”Europa kommer att ha brist på bärraketer omkring år 2030”, säger Aschbacher.

Han gör ett öppenhjärtligt erkännande av hur stor utmaningen är för Europa när det gäller att komma i kapp USA och Kina.

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ESA håller på att bedöma omfattningen av Europas behov de kommande åren, säger Aschbacher hos Financial Times.

”Om vi ​​räknar samman alla satelliter som behöver skjutas upp inom ramen för nuvarande och planerade konstellationer och uppdrag, ser vi ser vi en topp i uppskjutningsbehoven omkring 2029, 2030 och 2031”, sammanfattar ESA-chefen.

USA och Kina har skjutit upp hundratals satelliter under de senaste fem åren och investerat miljarder dollar i försvars- och rymdkapacitet.

När Elon Musks Space X sköt upp 170 raketer förra året sköt Europa bara upp åtta.

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