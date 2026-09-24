Saab vill bredda sin roll inom rymden och satsar nu stort i sektorn. Saab tar nu ett stort steg via samarbetsavtal med tre bolag.
Saab satsar stort i rymden: "Allt viktigare för försvar och säkerhet"
Saab (börskurs Saab) vill satsa på rymden och skapa en bredare roll för koncernen som systemintegratör inom rymdområdet, meddelar bolaget nu.
Tanken är att kunna nyttja sin expertis inom sensorer, kommunikation och systemintegration, för att bidra till att stärka svens och nordisk förmåga att agera suveränt inom hela rymdvärdeskedjan.
Som ett led i den processen meddelar Saab i dag att man har tecknat samförståndsavtal med tre bolag – SSC Space, OHB Sweden och Ericsson (börskurs Ericsson).
”De tre samförståndsavtalen syftar till att utforska samarbetsmöjligheter inom nyckelområden för framtidens multidomän- och rymdbaserade förmågor”, skriver bolaget.
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Driver rymdbas – utvecklar satelliter
Ericsson är naturligtvis ett namn som klingar välbekant i allas öron. Samma sak gäller kanske inte SSC Space och OHB Sweden.
SSC Space är ett svenskt företag som levererar avancerade rymdtjänster och rymdinfrastruktur.
Bolaget äger och driver rymdbasen Esrange utanför Kiruna och driver ett av världens största nätverk av markstationer för att kommunicera med satelliter.
OHB Sweden är ett svenskt rymdföretag, baserat i Kista, som utvecklar, bygger och opererar satelliter och så kallade rymdsubsystem.
Inom satellitbygge utvecklar OHB Sweden små satelliter för jordobservation, väder, klimat och rymdforskning.
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Rymden allt viktigare för Saab
Bakgrunden till samarbetet är att rymden blir allt viktigare som strategisk, operativ och taktisk domän inom försvar och säkerhet, menar Saab i dagens nyhetsrelease.
Samtidigt blir militära förmågor i allt högre grad beroende av rymdbaserade lösningar för bland annat kommunikation, navigation, övervakning och förvarning om potentiella hot, resonerar bolaget.
Sverige har ett flertal aktörer med stark kompetens inom olika delar av rymdvärdekedjan och Saab säger att man ser möjligheter att föra samman dessa styrkor och integrera teknologier och förmågor i operativa lösningar.
”Rymden blir allt viktigare för försvar och säkerhet och Saab vill bidra till att stärka svensk förmåga inom området med vår långa erfarenhet av avancerad systemintegration”, säger Marcus Wandt som är chef för Group Strategy & Technology hos Saab.
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”Relevanta rymdbaserade förmågor”
Tillsammans med SSC Space vill Saab utforska hur bolagets förmåga inom systemintegration kan kombinera med SSC:s tjänster.
”Ambitionen är att möjliggöra relevanta rymdbaserade förmågor som kan stödja multidomän-operationer”, skriver bolaget.
Avtalet med OHB Sweden fokuserar på hur befintliga och framtida satellitsystem och plattformar kan integreras i Saabs multidomänlösningar.
Med Ericsson ska Saab undersöka möjligheter till samarbete och utforska hur markbaserade och rymdbaserade kommunikationslösningar kan samverka för att stärka framtidens försvars- och säkerhetsförmågor och bidra till ett mer motståndskraftigt samhälle, avslutar bolaget dagens kommuniké.