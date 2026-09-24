Saab satsar stort i rymden: "Allt viktigare för försvar och säkerhet"

Som ett led i den processen meddelar Saab i dag att man har tecknat samförståndsavtal med tre bolag – SSC Space, OHB Sweden och Ericsson (börskurs Ericsson).

”De tre samförståndsavtalen syftar till att utforska samarbetsmöjligheter inom nyckelområden för framtidens multidomän- och rymdbaserade förmågor”, skriver bolaget.

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Driver rymdbas – utvecklar satelliter

Ericsson är naturligtvis ett namn som klingar välbekant i allas öron. Samma sak gäller kanske inte SSC Space och OHB Sweden.

SSC Space är ett svenskt företag som levererar avancerade rymdtjänster och rymdinfrastruktur.

Bolaget äger och driver rymdbasen Esrange utanför Kiruna och driver ett av världens största nätverk av markstationer för att kommunicera med satelliter.

OHB Sweden är ett svenskt rymdföretag, baserat i Kista, som utvecklar, bygger och opererar satelliter och så kallade rymdsubsystem.

Inom satellitbygge utvecklar OHB Sweden små satelliter för jordobservation, väder, klimat och rymdforskning.

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