EU vill markant skala upp sina initiativ kring rymden. Nu vänder man sig till Norge och Kanada när man vill sexdubbla uppskjutningarna.
EU klarar inte rymden – tar hjälp av Norge och Kanada
EU måste gå utanför sina egna gränser för att hitta uppskjutningsplatser som gör att unionen kan nå sina ambitiösa mål när det gäller satelliter.
Beskedet kommer från EU:s rymdkommissionär, Andrius Kubilius, som vänder sig i första hand till Norge och Kanada men även till Storbritannien.
EU kommer att behöva använda anläggningar i de tre länderna för att klara den sexdubbling av antalet raketuppskjutningar man planerar fram till år 2034,menar Kubilius.
”Vi ser uppskjutningskapacitet som en mycket, mycket viktig prioritet inom rymdområdet”, säger Kubilius som nu ska inspektera de platser i Europa där det finnas eller planeras anläggningar för uppskjutning av raketer.
”Det är avgörande för oss”, slår Kubilius fast hos Financial Times.
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Fördubblar antalet satelliter
EU bygger dels en egen satellitkonstellation som ett alternativ till Elon Musks Starlink, dels ett säkert satellitnätverk för myndighetsbruk.
Kubilius konstaterar att det även finns och växer efterfrågan från medlemsländer och från kommersiella aktörer.
Under de närmaste åtta åren kommer antalet nationella försvarssatelliter att öka från cirka 20 till nästan 300.
Antalet statliga satelliter kommer att öka från nästan 70 till nära 630. Antalet kommersiella satelliter kommer att nästan fördubblas från dagens 1 000, allt enligt Kubilius.
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Behöver skala upp kraftigt
EU kommer att behöva genomföra 62 uppskjutningar per år fram till 2034 för programmen Galileo och Copernicus, säker satellitkommunikation samt en ny planerad statlig tjänst för jordobservation, menar kommissionären.
”Vi håller verkligen på att bygga ut vår kapacitet för uppskjutningar på den europeiska kontinenten eller i närområdet, som på Andøya i Norge eller i Skottland. Portugal undersöker möjligheter på Azorerna. Kanada kan bli ytterligare ett alternativ”, listar Kubilius.
Uppskjutningsplatser i Europa har av tekniska skäl en nackdel jämfört med dem vid ekvatorn.
Uppskjutningar nära ekvatorn bidrar exempelvis till en lägre bränsleförbrukning.
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Får bonuseffekt vid ekvatorn
Ekvatorn är jordens bredaste del i förhållande till axeln mellan Nord- och Sydpolen, kring vilken planeten roterar.
Det innebär att platser här rör sig snabbast. Eftersom de tillryggalägger en längre sträcka varje varv.
I praktiken gör detta att en satellit som skjuts upp österut, i jordens rotationsriktning, får en ”gratis” hastighetsökning, likt en slunga, på cirka 1 675 km/h.
Vid de två polerna skulle motsvarande siffra vara noll. Platser nära ekvatorn är även bäst för uppskjutning av geostationära satelliter.
De ligger på en fast punkt i förhållande till jorden, vilket gör att de måste kretsa ovanför ekvatorn för att följa planetens egen rotation.
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EU behöver fler platser
Dessutom bör uppskjutningsplatser ligga på avstånd från tätbefolkade områden utifrån risken för krascher och nedfallande skrot.
Andrius Kubilius understryker att europeiska företag måste ”titta närmare på raketer, hur man skalar upp och utvecklar nya typer”.
EU behöver fler platser för att skjuta upp tunga nyttolaster, vilket i dag endast Franska Guyana kan göra. Det kommer även att finnas ett ökat behov av ”mikrouppskjutning”, inte bara för satelliter utan eventuellt äve för rymdvapen”, konstaterar EU-kommissionären.
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