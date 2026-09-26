EU klarar inte rymden – tar hjälp av Norge och Kanada

Behöver skala upp kraftigt

EU kommer att behöva genomföra 62 uppskjutningar per år fram till 2034 för programmen Galileo och Copernicus, säker satellitkommunikation samt en ny planerad statlig tjänst för jordobservation, menar kommissionären.

”Vi håller verkligen på att bygga ut vår kapacitet för uppskjutningar på den europeiska kontinenten eller i närområdet, som på Andøya i Norge eller i Skottland. Portugal undersöker möjligheter på Azorerna. Kanada kan bli ytterligare ett alternativ”, listar Kubilius.

Uppskjutningsplatser i Europa har av tekniska skäl en nackdel jämfört med dem vid ekvatorn.

Uppskjutningar nära ekvatorn bidrar exempelvis till en lägre bränsleförbrukning.

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Får bonuseffekt vid ekvatorn

Ekvatorn är jordens bredaste del i förhållande till axeln mellan Nord- och Sydpolen, kring vilken planeten roterar.

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Det innebär att platser här rör sig snabbast. Eftersom de tillryggalägger en längre sträcka varje varv.

I praktiken gör detta att en satellit som skjuts upp österut, i jordens rotationsriktning, får en ”gratis” hastighetsökning, likt en slunga, på cirka 1 675 km/h.

Vid de två polerna skulle motsvarande siffra vara noll. Platser nära ekvatorn är även bäst för uppskjutning av geostationära satelliter.

De ligger på en fast punkt i förhållande till jorden, vilket gör att de måste kretsa ovanför ekvatorn för att följa planetens egen rotation.

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EU behöver fler platser

Dessutom bör uppskjutningsplatser ligga på avstånd från tätbefolkade områden utifrån risken för krascher och nedfallande skrot.

Andrius Kubilius understryker att europeiska företag måste ”titta närmare på raketer, hur man skalar upp och utvecklar nya typer”.

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EU behöver fler platser för att skjuta upp tunga nyttolaster, vilket i dag endast Franska Guyana kan göra. Det kommer även att finnas ett ökat behov av ”mikrouppskjutning”, inte bara för satelliter utan eventuellt äve för rymdvapen”, konstaterar EU-kommissionären.

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