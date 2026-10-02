År 2030 kommer cirka 6 000 människor i Sverige att dö av luftföroreningar. Det riktigt skrämmande? Det är en bättre siffra än för 2026.
6 000 svenskar dör av luftföroreningar – på ett enda år
En ny analys från SMHI visar att de föroreningar som påverkar vår lufts kvalité utvecklas olika fram till år 2030.
Halterna av kvävedioxid väntas minska, medan partiklar ligger kvar på ungefär dagens nivåer.
I beräkningar som Umeå universitet gjort kommer den samlade dödlighet som beror på luftföroreningar att minska med ungefär sex procent till år 2030.
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Ny modell för luftkvalité
På uppdrag av Naturvårdsverket har SMHI utvecklat ett nytt system för att modellera luftkvalité, ett system som nu använts för att beräkna halter av kvävedioxid, partiklar och ozon i utomhusluft över hela Sverige.
Resultaten har sedan använts för att uppskatta hur mycket den svenska befolkningen exponeras för föroreningar, vilka hälsoeffekter de har och de socioekonomiska kostnader som sämre hälsa medför.
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Beräkningar för hela Sverige
SMHI har, tillsammans med Umeå universitet, nu publicerat en rapport där resultat och effekter presenteras, som en del i en återkommande nationell, hälsorelaterade miljöövervakning, förkortad Hämi.
”Genom det nya modellsystemet har vi beräknat luftföroreningshalter över hela landet”, berättar Karolina Siegel, expert inom luftmiljö på SMHI.
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Kvävedioxid minskar
”Vi har därefter jämfört situationen 2023 med ett scenario för 2030. Genom analysen har vi kunnat uppskatta hur befolkningens exponering och de tillhörande hälsoeffekterna förändras”, säger Karolina Siegel som ser skillnader i hur olika luftföroreningar utvecklar sig i Sverige.
Fram till år 2030 väntas halterna av kvävedioxid att minska till följd av lägre utsläpp av avgaser från trafik.
Den genomsnittliga exponeringen minskar enligt beräkningarna från 4,0 till 2,9 mikrogram per kubikmeter.
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Mer från vägar, däck och bromsar
Däremot väntas halterna av partiklar år 2030 att ligga kvar på ungefär samma nivå som 2023, möjligen med en svag ökning.
Det kopplas bland annat till mer trafik och därmed mer partiklar från slitage av vägar, däck och bromsar samt något högre regionala bakgrundshalter, det vill säga intransporterade partiklar från övriga delar av Europa.
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6 000 dödsfall per år 2030
Det här landar i att man för år 2030 prognosticerar att luftföroreningarna kommer att bidra till cirka 6 000 dödsfall – en hög siffra som ändå är sex procent lägre än den för 2023, enligt beräkningar från Umeå universitet.
Den analys som gjorts omfattar även flera andra hälsoeffekter. Till dem hör bland andra Kol, demens, diabetes och stroke.