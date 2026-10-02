6 000 svenskar dör av luftföroreningar – på ett enda år

Beräkningar för hela Sverige

SMHI har, tillsammans med Umeå universitet, nu publicerat en rapport där resultat och effekter presenteras, som en del i en återkommande nationell, hälsorelaterade miljöövervakning, förkortad Hämi.

”Genom det nya modellsystemet har vi beräknat luftföroreningshalter över hela landet”, berättar Karolina Siegel, expert inom luftmiljö på SMHI.

ANNONS

Stanna för rött – och få beröm av en kändis. Dagens PS

Kvävedioxid minskar

”Vi har därefter jämfört situationen 2023 med ett scenario för 2030. Genom analysen har vi kunnat uppskatta hur befolkningens exponering och de tillhörande hälsoeffekterna förändras”, säger Karolina Siegel som ser skillnader i hur olika luftföroreningar utvecklar sig i Sverige.

Fram till år 2030 väntas halterna av kvävedioxid att minska till följd av lägre utsläpp av avgaser från trafik.

Den genomsnittliga exponeringen minskar enligt beräkningarna från 4,0 till 2,9 mikrogram per kubikmeter.

Varningen på svenska vägar: ”Påtända tyskar”. Dagens PS

Mer från vägar, däck och bromsar

Däremot väntas halterna av partiklar år 2030 att ligga kvar på ungefär samma nivå som 2023, möjligen med en svag ökning.

Det kopplas bland annat till mer trafik och därmed mer partiklar från slitage av vägar, däck och bromsar samt något högre regionala bakgrundshalter, det vill säga intransporterade partiklar från övriga delar av Europa.

ANNONS

Stockholmare? Då kan du fortsätta andas. Dagens PS

Halterna av kvävedioxid kommer att minska när vi får fler elbilar i trafiken i Sverige – men 6 000 svenskar per år kommer ändå att dö av luftföroreningar. (Foto: Lisa Arfwidson /TT)

6 000 dödsfall per år 2030

Det här landar i att man för år 2030 prognosticerar att luftföroreningarna kommer att bidra till cirka 6 000 dödsfall – en hög siffra som ändå är sex procent lägre än den för 2023, enligt beräkningar från Umeå universitet.

Den analys som gjorts omfattar även flera andra hälsoeffekter. Till dem hör bland andra Kol, demens, diabetes och stroke.

Finanskvinnan som talar med de döda. Dagens PS