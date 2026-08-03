Varningen på svenska vägar: "Påtända tyskar"

Dessutom står tyskarna för en stor del av campingturismen och utgör 8-9 procent av alla gäster på svenska campingplatser.

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Började tillåta cannabis 2024

Nu intensifieras varningarna för att en tysk liberalisering av lagarna ställer till problem på svenska vägar.

Sedan 2024 är det tillåtet i Tyskland att under vissa förhållanden nyttja cannabis. Under hösten 2025 rapporterade svenska Tullverket och polisen en tydlig ökning i brottslighet kopplad till tyska resenärer vid svenska gränsövergångar.

Brotten ringa narkotikabrott och drograttfylla har ökat bland tyska medborgare som semestrar och besöker Sverige.

Nu reagerar M Sverige och vill se fler kontroller vid gränserna.

”Med tanke på hur stor turismen från Tyskland till Sverige är under sommaren är det extra viktigt med skärpta kontroller vid gränsen”, säger Jacob Sidenvall som är trafiksäkerhetsansvarig vid M.

”Drograttfylla är ett brott som utsätter andra för stor fara och måste beivras.”

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