En liberalisering av tyska lagar har gjort svenska vägar farligare. Nu ökar brotten bland tyska turister i Sverige.
Varningen på svenska vägar: "Påtända tyskar"
Sverige är ett favoritmål för tyska turister under sommaren. Sverige tar emot mer än en miljon tyska besökare varje år och tyskar står för cirka 3,4 miljoner gästnätter i Sverige, mer än exempelvis våra norska besökare bidrar med.
Dessutom står tyskarna för en stor del av campingturismen och utgör 8-9 procent av alla gäster på svenska campingplatser.
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Började tillåta cannabis 2024
Nu intensifieras varningarna för att en tysk liberalisering av lagarna ställer till problem på svenska vägar.
Sedan 2024 är det tillåtet i Tyskland att under vissa förhållanden nyttja cannabis. Under hösten 2025 rapporterade svenska Tullverket och polisen en tydlig ökning i brottslighet kopplad till tyska resenärer vid svenska gränsövergångar.
Brotten ringa narkotikabrott och drograttfylla har ökat bland tyska medborgare som semestrar och besöker Sverige.
Nu reagerar M Sverige och vill se fler kontroller vid gränserna.
”Med tanke på hur stor turismen från Tyskland till Sverige är under sommaren är det extra viktigt med skärpta kontroller vid gränsen”, säger Jacob Sidenvall som är trafiksäkerhetsansvarig vid M.
”Drograttfylla är ett brott som utsätter andra för stor fara och måste beivras.”
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”Viktigt polisen är ute”
M vill även se fler poliser och fler kontroller ute längs våra svenska vägar.
”En del brottslighet upptäcks bäst på vägarna”, säger Jacob Sidenvall. ”Därför är det viktigt att polisen är ute, men det handlar också om att hålla trafiken säker.”
De två senaste åren har antalet anmälningar om grov vårdslöshet i trafik ökat markant under sommarmånaderna.
”Det är trafikbrott där en person sätter sitt eget och andras liv på spel”, säger Jacob Sidenvall.
”Det handlar ofta om höga hastigheter och hänsynslös körning där fordonet riskerar att utsätta medtrafikanter för dödligt våld.”
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45 procent mer under sommaren
Enligt Brottsförebyggande rådet, Brå, handlade det 2025 om 45 procent fler anmälningar juni, juli och augusti jämfört med de tre följande månaderna. Under 2024 var det 27 procent fler.
Ökad synlighet betyder mycket, menar M. Även enklare trafikbrott påverkas av att polisen syns.
”Fortkörning är ett brott som många har en stor acceptans för, då ser vi att en ökad risk för upptäckt påverkar beteendet mycket”, säger Jacob Sidenvall. ”Därför vill vi se fler poliser på vägarna.”
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