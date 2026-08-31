Höjda p-avgifter ger färre bilar i stan. Det tjänar alla på – även bilisterna, hävdar nu en av världens främsta trafikforskare.
Forskaren: "Höjda p-avgifter bra för alla – även för bilisterna"
Stockholm har gjort det via trängselavgifter och p-avgifter. Göteborg är mitt i att göra det – minska bilismen i innerstaden genom färre p-platser, trängselskatt och höjda p-avgifter.
Det är bra, menar Todd Litman. Han är trafikforskare och grundare av Victoria Transport Policy Institute i Kanada, som bistår myndigheter med analyser och lösningar för parkering och trafik.
Litmans forskning används över hela världen för planering och utformning av regelverk.
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”Alla får det bättre med färre bilar”
”Jag förstår om bilister blir upprörda när reglerna ändras. Men om man lyfter blicken märker man att alla får det bättre överlag om bilarna blir färre”, säger Todd Litman hos GP.
”Man lägger mycket pengar på en bil. Du har blivit övertygad om att köpa en bil som du nätt och jämnt har råd med. Och du har blivit van vid att vägar och parkering är närmast gratis. Då verkar det orättvist att kommunen plötsligt säger att det ska kosta massa pengar att parkera din bil”, utvecklar Litman.
Hans poäng är att parkering aldrig varit billig. Priset för den har bara varit inbakad i andra kostnader som hyran och skatten och, i ett längre perspektiv, maten och drycken man köper.
”Bilen är för många är ett väldigt användbart verktyg, som redan är väldigt dyrt. När p-avgifter höjs kommer bilägare att se vad som tas ifrån dem, de kommer inte att titta på hela den ekonomiska ekvationen”, säger Todd Litman.
”Några kanske behöver betala en aning mer än andra. Samhället kanske inte bör subventionera bilparkeringar i den utsträckning som gjorts.”
”Pedagogisk utmaning förklara”
Trafikforskaren ser samtidigt en ”pedagogisk utmaning” i att förklara exempelvis trängselavgifter.
”Om du bor i en kommun utanför staden, i en förort, är det inte orimligt att du betalar till Göteborg när du tar bilen till stan. På så vis kompenserar du för slitage och luftföroreningar och olycksrisk. Som invånare i Göteborg vill du förmodligen gärna att gästerna betalar”, resonerar Litman hos GP.
Han menar att det varit fel att i debatten koppla bilism så tydligt till klimatet. Även om det i Sveriges fall är så att vägtrafiken står för en tredjedel av koldioxidutsläppen, är det inte det argumentet som ligger närmast människors hjärtan.
”Folk bryr sig om att deras barn kan ha en säker promenad till skolan, de bryr sig om att det är mindre trafikbuller och mindre avgaser i luften. Och även om du kör en elbil så har du inte löst problemet, för även en elbil tar upp plats och behöver vägbana och parkeringsplats och är en säkerhetsrisk”, analyserar Litman.
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”Din stad blir lite bättre”
”Så det handlar om att acceptera idén om att din stad och ditt grannskap blir lite bättre om folk kör mindre bil. Det betyder inte att man inte ska kunna köra bil över huvud taget. Men vi behöver minska bilturerna, särskilt i innerstaden.”
Hur viktig är parkeringen? Väldigt viktig kan man hävda. En genomsnittlig bil står enligt statistik från Klimatkommunerna, Fastighetsägarna och SKR parkerad vid bostaden 80 procent av sin livstid och vid andra platser 16 procent av tiden.
Endast under 4 procent av sin livstid – mindre än en timme per dygn – rullar den.