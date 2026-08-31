Forskaren: "Höjda p-avgifter bra för alla – även för bilisterna"

Det är bra, menar Todd Litman. Han är trafikforskare och grundare av Victoria Transport Policy Institute i Kanada, som bistår myndigheter med analyser och lösningar för parkering och trafik.

Litmans forskning används över hela världen för planering och utformning av regelverk.

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”Alla får det bättre med färre bilar”

”Jag förstår om bilister blir upprörda när reglerna ändras. Men om man lyfter blicken märker man att alla får det bättre överlag om bilarna blir färre”, säger Todd Litman hos GP.

”Man lägger mycket pengar på en bil. Du har blivit övertygad om att köpa en bil som du nätt och jämnt har råd med. Och du har blivit van vid att vägar och parkering är närmast gratis. Då verkar det orättvist att kommunen plötsligt säger att det ska kosta massa pengar att parkera din bil”, utvecklar Litman.

Hans poäng är att parkering aldrig varit billig. Priset för den har bara varit inbakad i andra kostnader som hyran och skatten och, i ett längre perspektiv, maten och drycken man köper.

”Bilen är för många är ett väldigt användbart verktyg, som redan är väldigt dyrt. När p-avgifter höjs kommer bilägare att se vad som tas ifrån dem, de kommer inte att titta på hela den ekonomiska ekvationen”, säger Todd Litman.

”Några kanske behöver betala en aning mer än andra. Samhället kanske inte bör subventionera bilparkeringar i den utsträckning som gjorts.”

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