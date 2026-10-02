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Världen

Colombia omförhandlar köp av Gripen

På bild: Ett JAS 39E Gripen under en en uppvisning på Försvarsmaktens Huvudflygdag i Kallinge. (Foto: Johan Nilsson / TT)
På bild: Ett JAS 39E Gripen under en en uppvisning på Försvarsmaktens Huvudflygdag i Kallinge. (Foto: Johan Nilsson / TT)

I november förra året undertecknade Saab kontraktet med den colombianska regeringen. Affären gällde 17 Gripenplan och var värd 3,1 miljarder euro, motsvarande omkring 35 miljarder kronor.

Colombia håller på att omförhandla kontraktet med Saab gällande köp av Gripenplan, rapporterar Sveriges Radio Ekot.

I november förra året undertecknade Saab kontraktet med den colombianska regeringen. Affären gällde 17 Gripenplan och var värd 3,1 miljarder euro, motsvarande omkring 35 miljarder kronor.

Colombias nytillträdde president Abelardo de la Espriella, har sedan han tillträdde i somras sagt att han vill se över kontraktet. Och nu pågår förhandlingar, säger chefen för det colombianska flygvapnet.

Vilka punkter i kontraktet som omförhandlas är inte känt.

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