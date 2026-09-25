Var sjunde bilförare: Okej köra efter att ha druckit

Under augusti och början av september har MHF och Bilprovningen genomfört en attitydsäkerhet om trafiknykterhet.

Den visar att 14,8 procent, i princip var sjunde bilist, kört bil efter att ha druckit en starköl eller ett glas vin det senaste året.

12,4 procent har kört bil 3-4 timmar efter intaget, 2,4 procent redan efter någon timme.

Varningen på svenska vägar: ”Påtända tyskar”. Dagens PS

”Oroande resultat”

”Det är oroande att en del sätter sig bakom ratten relativt kort tid efter att de druckit alkohol. Vårt budskap är enkelt: ska du köra, välj alkoholfritt”, säger Tomas Jonsson, trafiksäkerhetsansvarig hos MHF om undersökningen.

Ett annat anmärkningsvärt resultat gäller receptbelagda läkemedel som kan påverka körförmågan.

98,7 procent av de svarande anser att sådana bör märkas med tydlig information på förpackningen, vilket inte är fallet i dag.

93 procent anser att risken med att köra bil efter att ha tagit vissa läkemedel är lika stor eller större som risken att köra efter att ha druckit alkohol.

ANNONS

Dömd: Körde sju kilometer för fort med sjuk passagerare. Dagens PS