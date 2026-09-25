15 procent av de bilförare som svarat i en stor svensk undersökning, erkänner att de kört bil efter att ha druckit starköl eller vin.
Var sjunde bilförare: Okej köra efter att ha druckit
Hela 21 926 bilister har besvarat den stora undersökning om trafiknykterhet som Bilprovningen och MHF har genomfört.
Resultatet är illavarslande. Nästan 15 procent erkänner att de under det senaste året kört bil efter att ha druckit en starköl eller ett glas vin.
Under augusti och början av september har MHF och Bilprovningen genomfört en attitydsäkerhet om trafiknykterhet.
Den visar att 14,8 procent, i princip var sjunde bilist, kört bil efter att ha druckit en starköl eller ett glas vin det senaste året.
12,4 procent har kört bil 3-4 timmar efter intaget, 2,4 procent redan efter någon timme.
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”Oroande resultat”
”Det är oroande att en del sätter sig bakom ratten relativt kort tid efter att de druckit alkohol. Vårt budskap är enkelt: ska du köra, välj alkoholfritt”, säger Tomas Jonsson, trafiksäkerhetsansvarig hos MHF om undersökningen.
Ett annat anmärkningsvärt resultat gäller receptbelagda läkemedel som kan påverka körförmågan.
98,7 procent av de svarande anser att sådana bör märkas med tydlig information på förpackningen, vilket inte är fallet i dag.
93 procent anser att risken med att köra bil efter att ha tagit vissa läkemedel är lika stor eller större som risken att köra efter att ha druckit alkohol.
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Informera mer om läkemedel
”Förare måste ha rätt förutsättningar för att köra säkert. Att nästan alla efterfrågar tydligare information om läkemedel som kan påverka körförmågan är därför ett starkt besked”, säger Bilprovningens kommunikationschef Cecilia Blom Hesselgren.
”Det ska vara enkelt att förstå när ett läkemedel kan innebära en risk bakom ratten.”
Ett annat resultat sticker ut i undersökningen. Om en som man vet alkohol- eller drogpåverkad sätter sig bakom ratten i en bil är det bara 1,7 procent som inte skulle agera.
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Okej med elsparkcykel?
Om en berusad eller hög person drog i väg med en elsparkcykel skulle hela 22,7 procent låta det ske utan att göra något.
Det är alltså 13 gånger vanligare att inte ingripa när en påverkad tar elsparkcykel än när hen sätter sig bakom ratten.
En stor majoritet vill ha förebyggande teknik i personbilar. 84,4 procent av de svarande anser att alla nya personbilar bör ha teknik som hindrar en alkoholpåverkad förare från att köra bilen.
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Fakta/ Svenskarna och alkohol i trafiken
- 14,8 procent har under det senaste året kört bil efter en starköl eller ett glas vin, varav 2,4 procent redan efter någon timme.
- 60, procent anser att man aldrig ska köra bil efter att ha druckit alkohol.
- 98,7 procent vill ha tydlig information på förpackningen till receptbelagda läkemedel som kan påverka körförmågan.
- 93 procent bedömer risken med vissa trafikfarliga läkemedel som lika stor eller större än risken med alkohol.
- 84,4 procent vill att alla nya personbilar ska ha teknik som hindrar en alkoholpåverkad förare från att köra.
- 22,7 procent skulle avstå från att agera om en påverkad person tar en elsparkcykel. För bilar är andelen 1,7 procent.
(Källa: Bilprovningen och MHF. 21 296 personer har svarat i undersökningen)
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