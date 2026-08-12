Senaste idén kring trafiksäkerhet? Kändisar ska peppa de cyklister som gör rätt. Kommunalrådet i Malmö har redan förslag.
Stanna för rött – och få beröm av en kändis
De flesta kanske förknippar Timbuktu med ”Alla vill till himlen, men ingen vill dö”. Nu ska han i stället, eventuellt, få möjligheten att rädda liv och lem i Malmö-trafiken.
För efter stönande papperskorgar, inspelningar av trädens ljud och en gigantisk enhörning är Malmö redo för ett nytt grepp.
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Tog in extern konsultfirma
Malmö kommun har anlitat en konsultfirma för att få idéer om hur man ska kunna förbättra Malmös ”cykelkultur”.
Ett av firmans förslag är att man ska spela upp glada tilllrop från Malmö-kändisar i trafiken.
Har ”identifierat beteenden”
När stadens tekniska nämnd i tisdagen hade ett möte för sitt trafikutskott, fick politikerna lyssna till en presentation under rubriken ”Trafikkultur hos cyklister i Malmö”.
Kommunalrådet Andreas Schönström (S) förklarar bakgrunden;
”Vi har cyklister som cyklar mot rött och cyklar på trottoarer. Vad kan vi göra åt det?”
För 400 000 kronor har en extern konsultfirma ”identifierat centrala beteenden” hos Malmö-cyklisterna och kommit med förslag, skriver Sydsvenskan.
Ett av förslagen är att kända Malmö-profiler ska tjoa och ge glada tillrop åt de cyklister som följer trafikreglerna.
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Ska spelas upp vid trafikljus
Rösterna ska spelas upp via högtalare i närheten av trafikljus.
”Tanken är att uppmuntra de som gör rätt. Det kan vara en känd röst som säger: ´Bra att du stannade för rött´”, förklarar Andreas Schönström.
”Det hade varit kul att få med någon från sporten. Och hade man fått med Timbuktu och Mikael Wiehe hade det varit väldigt kul”, funderar han.
John Eklöf från Moderaterna i Malmö är inte lika entusiastisk. Han föreslår i stället en tydligare skyltning i staden. Utan kändisröster.