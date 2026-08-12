Stanna för rött – och få beröm av en kändis

Har ”identifierat beteenden”

När stadens tekniska nämnd i tisdagen hade ett möte för sitt trafikutskott, fick politikerna lyssna till en presentation under rubriken ”Trafikkultur hos cyklister i Malmö”.

Kommunalrådet Andreas Schönström (S) förklarar bakgrunden;

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”Vi har cyklister som cyklar mot rött och cyklar på trottoarer. Vad kan vi göra åt det?”

För 400 000 kronor har en extern konsultfirma ”identifierat centrala beteenden” hos Malmö-cyklisterna och kommit med förslag, skriver Sydsvenskan.

Ett av förslagen är att kända Malmö-profiler ska tjoa och ge glada tillrop åt de cyklister som följer trafikreglerna.

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Timbuktu på scenen i Malmö. Nu kan du snart få beröm av honom för att ha stannat för rött. Kändisar ska peppa de som gör rätt i trafiken. (Foto: Johan Nilsson /TT)

Ska spelas upp vid trafikljus

Rösterna ska spelas upp via högtalare i närheten av trafikljus.

”Tanken är att uppmuntra de som gör rätt. Det kan vara en känd röst som säger: ´Bra att du stannade för rött´”, förklarar Andreas Schönström.

”Det hade varit kul att få med någon från sporten. Och hade man fått med Timbuktu och Mikael Wiehe hade det varit väldigt kul”, funderar han.

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John Eklöf från Moderaterna i Malmö är inte lika entusiastisk. Han föreslår i stället en tydligare skyltning i staden. Utan kändisröster.

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