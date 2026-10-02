G7-länderna släpper miljontals fat diesel och olja

USA:s president Donald Trump, som hotat med fortsatt exportförbud från USA om inte EU-länderna öppnar sina diesellager, skriver på Truth Social att:

”Europa har gått med på att släppa på en mycket stor del av sina lager av diesel. Processen kommer att inledas omedelbart”. Han nämner dock inget om ett exportstopp, som han tidigare har hotat med.

Koordinerat släpp

Enligt ett skriftligt uttalande från Frankrikes president Emmanuel Macron ska släppandet genomföras under fyra månader, koordinerat med energiorganet IEA. Angående beslutet att inte stoppa export av diesel inom den egna gruppen skriver ledarna gemensamt:

"Vi bekräftar vårt åtagande att avstå från exportrestriktioner gällande energi och energiprodukter mellan G7-länderna och uppmanar alla producenter att avstå från att införa förbud som skulle kunna förvärra spänningarna på marknaden".

Enligt det franska förslaget, som lades fram på ett digitalt möte med andra EU-länder, ska EU-länderna släppa 50 miljoner fat diesel på marknaden, rapporterar Bloomberg med hänvisning till källor. Därtill skulle 50 miljoner fat råolja släppas.

Positiva reaktioner

EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen välkomnar beskedet.

”Våra medborgare behöver och förtjänar bränsle till ett överkomligt pris. Precis som G7-länderna kommer vi att koordinera oss för att nå detta mål. Vi välkomnar beslutet att inte införa exportstopp till allierade och den fortsatta solidariteten mellan partner”, skriver på hon på X.

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På marknaden märks också en positiv reaktion där terminspriset på diesel under tidig fredag eftermiddag fallit med runt 4 procent, enligt Financial Times.

Läget diskuteras under dagen även vid ett extrainsatt ambassadörsmöte i Bryssel, uppger en talesman för ministerrådets ordförandeland Irland.

Rättad: I en tidigare version av texten fanns en felaktig beskrivning av antalet fat diesel i rubriken.