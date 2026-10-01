Hon är kapitalförvaltare med ansvar för stora belopp – på deltid. Resten av tiden ägnar finanskvinnan Tiina Lindfors åt att tala med de döda.
Finanskvinnan som talar med de döda
Hon är 49 år, gift, tre barn, katt och hamster. Inget ovanligt så långt.
Pol mag med nationalekonomi som huvudämne och en bankkarriär som började på Sampo.
Tycker om att träna och laga mat, har dansat klassisk balett i 18 år.
I dag är hon två dagar i veckan fristående investeringskonsult och kapitalförvaltare, hanterar stora investeringar för utvalda kunder. Fortfarande inget som sticker ut.
En sak gör det. Tre dagar i veckan är Tiina Lindfors medium och talar med de döda.
När hon kom ut ur den garderoben, var hon rädd att andra i finansvärlden skulle ta avstånd från henne.
I stället började hennes kollegor tala om sina egna besök hos medier och kontakt med andevärlden.
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Blev offentlig förra året
I 30 år höll Tiina Lindfors den här sidan av sig själv hemlig, berättar finanskvinnan hos HBL.
Förra året tog hon till slut steget och berättar om sin verksamhet som medium.
Ett medium är, enkelt uttryckt, en person som uppger sig kunna kommunicera med människor som lämnat jordelivet.
För Tiina Lindfors är en viktig skillnad den mellan intuition, att läsa av en levande människas energi, och att få kontakt med de döda, säger hon hos HBL.
”Jag måste veta om jag läser av dig, om jag hittar på själv eller om jag faktiskt läser av andevärlden”, menar hon.
Det är på samma sätt viktigt att inte bland mottagarens önskningar med den dödes budskap, eller att själv fylla i luckor i någon berättelse.
”Det värsta man kan göra är att lägga ord i munnen på den döde”, understryker hon.
”Som en radiokanal som sänder”
Hos HBL förklarar hon andevärlden som en radiokanal som fortsätter sända oavsett om någon lyssnar eller ej.
Bara för att man satt på en viss kanal har inte de andra tystnat och på samma sätt finns de döda kvar, men på en annan frekvens, förklarar Tiina Lindfors.
I kontakten med de döda försöker hon ta med sig finansvärldens hårda krav på bevis och siffror, hon vill ha exakta detaljer som hon omöjligt hade kunnat gissa sig till.
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Tar själv hjälp av andarna
Hon tar personligen hjälp av andarna ibland.
”Man ska ändå inte lämna över alla beslut till de döda. Man får inte glömma att leva i nuet”, påpekar hon.
Tiina Lindfors kallar sig medium, vilket inte är någon skyddad yrkestitel. Vem som helst kan påstå sig prata med de döda, vilket hon ser som ett problem eftersom trovärdigheten blir lidande.
En bekant från affärsvärlden föreslog nyligen att hon skulle sluta kalla sig medium och i stället säga att hon arbetar med ”intuition”.
Det vill inte Tiina Lindfors, som i stället vill förändra samhällets syn på medium.
”Jag vill visa att man kan vara en rationell, utbildad människa och ändå vara öppen för sådant som inte alla förstår”, avslutar hon hos HBL.
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