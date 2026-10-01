Finanskvinnan som talar med de döda

Tycker om att träna och laga mat, har dansat klassisk balett i 18 år.

I dag är hon två dagar i veckan fristående investeringskonsult och kapitalförvaltare, hanterar stora investeringar för utvalda kunder. Fortfarande inget som sticker ut.

En sak gör det. Tre dagar i veckan är Tiina Lindfors medium och talar med de döda.

När hon kom ut ur den garderoben, var hon rädd att andra i finansvärlden skulle ta avstånd från henne.

I stället började hennes kollegor tala om sina egna besök hos medier och kontakt med andevärlden.

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Blev offentlig förra året

I 30 år höll Tiina Lindfors den här sidan av sig själv hemlig, berättar finanskvinnan hos HBL.

Förra året tog hon till slut steget och berättar om sin verksamhet som medium.

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Ett medium är, enkelt uttryckt, en person som uppger sig kunna kommunicera med människor som lämnat jordelivet.

För Tiina Lindfors är en viktig skillnad den mellan intuition, att läsa av en levande människas energi, och att få kontakt med de döda, säger hon hos HBL.

”Jag måste veta om jag läser av dig, om jag hittar på själv eller om jag faktiskt läser av andevärlden”, menar hon.

Det är på samma sätt viktigt att inte bland mottagarens önskningar med den dödes budskap, eller att själv fylla i luckor i någon berättelse.

”Det värsta man kan göra är att lägga ord i munnen på den döde”, understryker hon.

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