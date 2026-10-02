C bjuder in S, V och MP till möte – alla tackar ja
Centerpartiet (C) bjuder in S, V och MP till möte för att få en gemensam lägesbild av Sveriges utmaningar.
C står dock fast vid att V inte ska sitta i en regering.
S, V och MP har redan tackat ja till Centerledaren Elisabeth Thand Ringqvists inbjudan.
Tanken med mötet är att partierna ska få en gemensam lägesbild över läget i Sverige, framför allt ekonomin. På mötet ska även externa aktörer delta, som expertmyndigheter.
Centerns syfte sägs vara att komma ifrån en låst position i regeringsfrågan.
I en debattartikel i SvD utvecklar Thand Ringqvist resonemanget. Hon pekar där på att partier i andra länder skaffar sig en gemensam lägesbild innan de börjar förhandla om politik och fördela poster. C-ledaren tonar dock ned eventuella förväntningar på mötet.
Krav står fast
”Sannolikt är vi inte överens om alla prioriteringar när vi går där ifrån, men vi kan åtminstone sätta ord på var de största skillnaderna finns”, skriver Thand Ringqvist.
Hon uppger att C och V har väsensskilt olika syn på företagande, skattenivåer och marknadsekonomi och bedömer att det sannolikt kommer att ”märkas i hur vi beskriver verkligheten”.
Huvudorsaken till att läget är låst i regeringsfrågan på den rödgröna sidan är kvar. I debattartikeln står att C:s linje att V inte ska sitta i regeringen ligger fast.
Även V uppger att man står fast vid att partiet ska ha ministerposter för att kunna stödja en S-ledd regering.
Anderssons vädjan
Inbjudan till Centerns möte skickades ut till partiledarna, men det är oklart om det är på den nivån mötet ska genomföras. Det finns heller inte något datum bestämt.
Centerns utspel kom timmarna efter att riksdagens talman Andreas Norlén på nytt utsett S-ledaren Magdalena Andersson att sondera hur möjligheten att bilda regering ser ut.
Andersson uppger att hon under helgen ska begrunda hur hon kan ta processen framåt. S-ledaren skriver i sitt uttalande att hon kommer att fortsätta föra samtal brett för att hitta en väg framåt.
”Jag hoppas att även andra partier funderar igenom sina ställningstaganden”, skriver Andersson och fortsätter:
”Vägen framåt förutsätter att alla politiska krafter agerar konstruktivt, och sätter Sverige och svenska folkets bästa främst.”