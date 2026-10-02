C bjuder in S, V och MP till möte – alla tackar ja

S, V och MP har redan tackat ja till Centerledaren Elisabeth Thand Ringqvists inbjudan.

Tanken med mötet är att partierna ska få en gemensam lägesbild över läget i Sverige, framför allt ekonomin. På mötet ska även externa aktörer delta, som expertmyndigheter.

Centerns syfte sägs vara att komma ifrån en låst position i regeringsfrågan.

I en debattartikel i SvD utvecklar Thand Ringqvist resonemanget. Hon pekar där på att partier i andra länder skaffar sig en gemensam lägesbild innan de börjar förhandla om politik och fördela poster. C-ledaren tonar dock ned eventuella förväntningar på mötet.

Krav står fast

”Sannolikt är vi inte överens om alla prioriteringar när vi går där ifrån, men vi kan åtminstone sätta ord på var de största skillnaderna finns”, skriver Thand Ringqvist.

Hon uppger att C och V har väsensskilt olika syn på företagande, skattenivåer och marknadsekonomi och bedömer att det sannolikt kommer att ”märkas i hur vi beskriver verkligheten”.

Huvudorsaken till att läget är låst i regeringsfrågan på den rödgröna sidan är kvar. I debattartikeln står att C:s linje att V inte ska sitta i regeringen ligger fast.

Även V uppger att man står fast vid att partiet ska ha ministerposter för att kunna stödja en S-ledd regering.