Trumps krav på Europa – hotar stänga dieselkranen

Välkomna till ett nytt avsnitt av såp… förlåt nästa avsnitt av dieselkrisen. Om det nu finns en sådan.

Donald Trump har hotat med att stoppa amerikansk export av diesel om inte Europa frigör sina egna lager.

Storbritannien har försökt pusha sina europeiska allierade, för att undvika en dieselkris efter Trumps ultimatum.

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Mer diesel – lättare vinna valet

I grunden handlar det just nu mer om politik än om energi. Donald Trump vill att Europa ska frigöra sina diesellager eftersom mer diesel på marknaden sänker priserna.

Sänkta dieselpriser gör att Trump har en större chans att vinna mellanårsvalet i november.

Därför hotar Trump Europa med att stoppa all amerikansk export av diesel hit om Europa trilskas. Då kan dessutom en större mängd av amerikansk diesel användas i USA, pressa priserna nedåt och öka chanserna i valet, resonerar den oberäknelige i Vita huset.

Varken Storbritannien eller länderna inom EU vill tömma lagren av diesel. Det skulle göra Europa farligt sårbart i vinter, om krisen i Persiska viken fortsätter och eskalerar, resonerar man.

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Samtidigt inser man att om Trump tycker samma sak nästa gång han engagerar sig i ämnet och verkligen gör allvar av sitt hot att stoppa dieselexporten, så ligger delar av Europa illa till.

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