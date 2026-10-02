Europa ska tömma sina diesellager så att Donald Trump lättare kan vinna mellanårsvalet. Annars hotar han stoppa exporten.
Trumps krav på Europa – hotar stänga dieselkranen
Läget när det gäller diesel? Så här, ungefär. Donald Trump vill att Europa ska lossa på sina diesellager, för att hjälpa honom vinna mellanårsvalet.
Storbritannien sitter illa till med små egna lager. De stora länderna i Europa? De har rejäla lager – men behöver fundera på om den oberäknelige i Vita huset kan ilskna till.
Välkomna till ett nytt avsnitt av såp… förlåt nästa avsnitt av dieselkrisen. Om det nu finns en sådan.
Donald Trump har hotat med att stoppa amerikansk export av diesel om inte Europa frigör sina egna lager.
Storbritannien har försökt pusha sina europeiska allierade, för att undvika en dieselkris efter Trumps ultimatum.
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Mer diesel – lättare vinna valet
I grunden handlar det just nu mer om politik än om energi. Donald Trump vill att Europa ska frigöra sina diesellager eftersom mer diesel på marknaden sänker priserna.
Sänkta dieselpriser gör att Trump har en större chans att vinna mellanårsvalet i november.
Därför hotar Trump Europa med att stoppa all amerikansk export av diesel hit om Europa trilskas. Då kan dessutom en större mängd av amerikansk diesel användas i USA, pressa priserna nedåt och öka chanserna i valet, resonerar den oberäknelige i Vita huset.
Varken Storbritannien eller länderna inom EU vill tömma lagren av diesel. Det skulle göra Europa farligt sårbart i vinter, om krisen i Persiska viken fortsätter och eskalerar, resonerar man.
Samtidigt inser man att om Trump tycker samma sak nästa gång han engagerar sig i ämnet och verkligen gör allvar av sitt hot att stoppa dieselexporten, så ligger delar av Europa illa till.
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Bara lager för 40 dagar
Framför allt gäller det Storbritannien. Britterna har bara diesellager för 40 dagar och tar dessutom en fjärdedel av sin import från USA.
Vid pumpen kostar dieseln redan två pund per liter, 26:45 i kronor, och man räknar med att priset stiger en bra bit om Trump stoppar sin export.
Nu har Storbritanniens regering fört krissamtal med de stora europeiska länderna om dieseln och USA:s hot, men utan att få det där stora gehöret.
Inte så konstigt. Mot de brittiska lagren som räcker 40 dagar, kan Frankrike, Tyskland och Italien konstatera att deras lager tillsammans räcker drygt 900 dagar.
Under torsdagen avslutades krismötena utan resultat. Nästa steg kan, enligt källor till The Times, bli ett möte mellan företrädare för EU och USA redan denna vecka.
Brittiske finansministern John Healey påpekar att man ser ”mycket allvarligt” på hotet om ett exportstopp i USA.
Premiärminister Andy Burnham säger att han ska försöka få Trump att i så fall göra ett undantag för britterna.
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”Skyll er själva, Labour”
Oppositionen i Tories håller värmen genom att plocka poäng på att klaga på att Labourregeringen varit fientlig mot oljan i Nordsjön och nu får betala priset.
”Storbritannien tvingas ringa runt i Europa för att ordna diesel eftersom Labour har ägnat två år åt att motarbeta inhemsk energiproduktion”, säger Tories Andrew Bowie hos The Times.
”Labour har under två års tid beskattat Nordsjöverksamheten så hårt att den är på nedgång och vägrat utfärda nya licenser, vilket gör att Storbritannien nu är utlämnat åt beslut som fattas utomlands”.
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