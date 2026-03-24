Skönt med ett djupt andetag? Se till att det inte blir för djupt bara. Det är bara i få av världens städer du kan andas säker luft.
Stockholmare? Då kan du fortsätta andas
Luftkvaliteten försämras globalt, i princip enbart av sådant vi människor ställer till med och i hög grad på grund av mänskligt orsakade klimatförändringar.
I en ny analys konstaterar att endast 14 procent av städerna världen över erbjuder säker luft, ned från 17 procent föregående år.
Rök från skogsbränder, tillsammans med dammstormar och annat extremväder tillsammans med förbränning av fossila bränslen, var vad som drev försämringen av den luft vi andas.
Stora förluster
Ska vi ta den del vi faktiskt bryr oss om, orsakade extremväder minst 43 miljarder euro i kortsiktiga ekonomiska försluter för Europas del under fjolåret.
2025 var för övrigt det värsta året i EU:s historia när det gäller skogsbränder med en kulmen i augusti.
Schweiziska IQAir har analyserat data från 9 446 städer i 143 länder, regioner och territorier och har nu publicerat sin World Air Quality Report 2025.
WHO, Världshälsoorganisationen, har satt säkra gränsvärden för PM2.5, fina partiklar, på grund av de hälsorisker som är förknippade med dessa oerhört små inandningsbara partiklar det handlar om.
De kopplas till exempelvis andningsproblem, hjärt-kärlsjukdomar och cancer.
Bara tre länder i Europa
Endast 3 länder i Europa omfattas nu av säkra riktlinjer. Det är Andorra, Estland och Island som uppfyller WHO:s årliga riktlinje.
Globalt är det bara 13 länder som klarar det – förutom de tre europeiska handlar det om
Australien, Barbados, Bermuda, Franska Polynesien, Grenada, Nya Kaledonien, Panama, Puerto Rico, Réunion och Amerikanska Jungfruöarna.
Det betyder om vi vänder på det att 130 av 143 undersökta länder inte erbjuder acceptabel luft till sina invånare, konstaterar Euronews.
Det som förändrats mest är att vi slutat kolla om luften blir sämre. I mars 2025 skrotade den klimatförnekande Trump-administrationen amerikanska UD:s globala program för luftkvalitetsövervakning.
Lösningen? ”Vi slutar kolla”
Finlands-baserade Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) rapporterar att övervakningsinsatserna i 44 länder försvagades och 6 länder inte alls kontrollerar sin luft.
”Utan övervakning kan vi inte helt förstå vad som finns i luften vi andas”, säger IQAir Globals vd Frank Hammes.
”Att utöka tillgången till realtidsdata ger samhällen möjlighet att agera. Genom att minska utsläppen och ta itu med klimatförändringarna kan vi driva meningsfulla och varaktiga förbättringar av den globala luftkvaliteten.”
När det kommer till enskilda städer toppar Beijing i Kina listan över de mest förorenade storstäderna.
För nordisk del är Köpenhamn sämst – medan Stockholm och Oslo redovisar bra luft och Helsingfors hyfsad sådan.
Listan/De mest förorenade storstäderna i världen
1. Beijing, Kina
2. Delhi, Indien
3. Warszawa, Polen
4. Busan, Sydkorea
5. Wuhan, Kina
6. Dhaka, Bangladesh
7. Chiang Mai, Thailand
8. Bryssel, Belgien
9. Mumbai, Indien
10. Wroclaw, Polen
11. Kraków, Polen
12. Incheon, Sydkorea
13. Kinshasa, Kongo
14. Lahore, Pakistan
15. Kolkata, Indien
16. London, Storbritannien
17. Köpenhamn, Danmark
18. Yangon, Myanmar
19. Kyiv, Ukraina
20. Hanoi, Vietnam
85. Helsingfors, Finland
97.Stockholm, Sverige
122. Oslo, Norge
(Källa: IQAir)