Stockholmare? Då kan du fortsätta andas

I en ny analys konstaterar att endast 14 procent av städerna världen över erbjuder säker luft, ned från 17 procent föregående år.

Rök från skogsbränder, tillsammans med dammstormar och annat extremväder tillsammans med förbränning av fossila bränslen, var vad som drev försämringen av den luft vi andas.

Stora förluster

Ska vi ta den del vi faktiskt bryr oss om, orsakade extremväder minst 43 miljarder euro i kortsiktiga ekonomiska försluter för Europas del under fjolåret.

2025 var för övrigt det värsta året i EU:s historia när det gäller skogsbränder med en kulmen i augusti.

Schweiziska IQAir har analyserat data från 9 446 städer i 143 länder, regioner och territorier och har nu publicerat sin World Air Quality Report 2025.

WHO, Världshälsoorganisationen, har satt säkra gränsvärden för PM2.5, fina partiklar, på grund av de hälsorisker som är förknippade med dessa oerhört små inandningsbara partiklar det handlar om.

De kopplas till exempelvis andningsproblem, hjärt-kärlsjukdomar och cancer.

