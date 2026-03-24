Stockholmare? Då kan du fortsätta andas

Stockholm är en av få städer i världen med god luft
En vacker stad – och en av få städer med inte bara acceptabel utan till och med god luft. Stockholm och Oslo är i världsklass när det gäller frisk luft. (Foto: Anders Wiklund/TT)

Skönt med ett djupt andetag? Se till att det inte blir för djupt bara. Det är bara i få av världens städer du kan andas säker luft.

Luftkvaliteten försämras globalt, i princip enbart av sådant vi människor ställer till med och i hög grad på grund av mänskligt orsakade klimatförändringar.

I en ny analys konstaterar att endast 14 procent av städerna världen över erbjuder säker luft, ned från 17 procent föregående år.

Rök från skogsbränder, tillsammans med dammstormar och annat extremväder tillsammans med förbränning av fossila bränslen, var vad som drev försämringen av den luft vi andas.

Stora förluster

Ska vi ta den del vi faktiskt bryr oss om, orsakade extremväder minst 43 miljarder euro i kortsiktiga ekonomiska försluter för Europas del under fjolåret.

2025 var för övrigt det värsta året i EU:s historia när det gäller skogsbränder med en kulmen i augusti.

Schweiziska IQAir har analyserat data från 9 446 städer i 143 länder, regioner och territorier och har nu publicerat sin World Air Quality Report 2025.

WHO, Världshälsoorganisationen, har satt säkra gränsvärden för PM2.5, fina partiklar, på grund av de hälsorisker som är förknippade med dessa oerhört små inandningsbara partiklar det handlar om.

De kopplas till exempelvis andningsproblem, hjärt-kärlsjukdomar och cancer.

Bara tre länder i Europa

Endast 3 länder i Europa omfattas nu av säkra riktlinjer. Det är Andorra, Estland och Island som uppfyller WHO:s årliga riktlinje.

Globalt är det bara 13 länder som klarar det – förutom de tre europeiska handlar det om
Australien, Barbados, Bermuda, Franska Polynesien, Grenada, Nya Kaledonien, Panama, Puerto Rico, Réunion och Amerikanska Jungfruöarna.

Det betyder om vi vänder på det att 130 av 143 undersökta länder inte erbjuder acceptabel luft till sina invånare, konstaterar Euronews.

Det som förändrats mest är att vi slutat kolla om luften blir sämre. I mars 2025 skrotade den klimatförnekande Trump-administrationen amerikanska UD:s globala program för luftkvalitetsövervakning.

Våra klimathot växer och få städer och länder erbjuder i dag acceptabel luft att andas för sina invånare. Situationen försämrades under 2025. (Foto: Mark Schiefelbein/AP-TT)

Lösningen? ”Vi slutar kolla”

Finlands-baserade Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) rapporterar att övervakningsinsatserna i 44 länder försvagades och 6 länder inte alls kontrollerar sin luft.

”Utan övervakning kan vi inte helt förstå vad som finns i luften vi andas”, säger IQAir Globals vd Frank Hammes.

”Att utöka tillgången till realtidsdata ger samhällen möjlighet att agera. Genom att minska utsläppen och ta itu med klimatförändringarna kan vi driva meningsfulla och varaktiga förbättringar av den globala luftkvaliteten.”

När det kommer till enskilda städer toppar Beijing i Kina listan över de mest förorenade storstäderna.

För nordisk del är Köpenhamn sämst – medan Stockholm och Oslo redovisar bra luft och Helsingfors hyfsad sådan.

Listan/De mest förorenade storstäderna i världen

1. Beijing, Kina

2. Delhi, Indien

3. Warszawa, Polen

4. Busan, Sydkorea

5. Wuhan, Kina

6. Dhaka, Bangladesh

7. Chiang Mai, Thailand

8. Bryssel, Belgien

9. Mumbai, Indien

10. Wroclaw, Polen

11. Kraków, Polen

12. Incheon, Sydkorea

13. Kinshasa, Kongo

14. Lahore, Pakistan

15. Kolkata, Indien

16. London, Storbritannien

17. Köpenhamn, Danmark

18. Yangon, Myanmar

19. Kyiv, Ukraina

20. Hanoi, Vietnam

85. Helsingfors, Finland

97.Stockholm, Sverige

122. Oslo, Norge

(Källa: IQAir)

