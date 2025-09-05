26 länder redo för Ukraina – Macron: "Arbetet måste formaliseras"

Beslutsångest? Du är inte ensam. Det är ett mycket vanligt fenomen. Beslutsångest uppstår främst ur rädslan för att välja fel val och det gör att många inte vågar ta steget och faktiskt bestämma sig för något. Det går ut över både yrkeslivet och privatlivet för ett stort antal människor runtom i världen. Små beslut. Stora …

Zelenskyj: “En seger”

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj tillsammans med Danmarks statsminister vid en kort pressträff på Marienborg efter NB8-mötet i Köpenhamn den 3 september 2025. (Foto: Johan Nilsson/TT)

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj beskrev uppslutningen bakom koalitionen som en”seger”.

“Vi räknar med ett amerikanskt stöd. Det exakta amerikanska bidraget kommer att specificeras under de kommande dagarna”, sa han.

Efter mötet i Élyséepalatset debriefade Zelenskyj och Macron USA:s president Donald Trump. Under samtalet diskuterades även sanktioner mot Ryssland och mot länder som fortfarande handlar med rysk energi.

Zelenskyj har tidigare understrukit att Trump måste använda ”allt han kan” för att pressa Ryssland, och att veckorna han gett Vladimir Putin snart är slut.

Zelenskyj framhöll också att han är beredd att möta Vladimir Putin, men menade att Ryssland försöker förhala processen.

”Jag tror att Ryssland gör absolut allt för att försena detta möte”, sa han och tillade:

“De amerikanska partnerna berättade för oss att Putin bjöd in mig till Moskva. Jag tror, ni vet, om du vill att mötet inte ska äga rum, ja då bjuder du in mig till Moskva”.

Trump kritisk mot EU-länder

Zelenskyj avslöjade också att Trump var ”väldigt missnöjd” med Ungern och Slovakien, som fortsatt köpa ryska fossila bränslen trots EU:s ambition att bryta beroendet.

”Jag är väldigt glad att USA idag mycket öppet talar om denna fråga, kallar dessa länder vid namn, säger att dessa två länder hjälper Rysslands krigsmaskin, och att vi alla måste göra något för att få ett slut på det och stoppa det”, sa Zelenskyj.

Bakgrunden är att Budapest och Bratislava, trots EU:s oljeförbud, har fått undantag och är fortsatt beroende av ryska leveranser.

Länderna har dessutom protesterat mot ukrainska attacker mot Druzba-ledningen på ryskt territorium, som tillfälligt stör leveranserna.

Nästa steg för koalitionen

Den brittiske premiärministern Keir Starmer, som är ordförande för koalitionen tillsammans med Macron, välkomnade att vissa länder även lovat att leverera långdistansmissiler till Ukraina.

“Jag välkomnar tillkännagivanden från vissa partners om att leverera långdistansmissiler till Ukraina för att ytterligare stärka landets försörjning”, sa han.

Totalt deltog 35 länder i mötet, men det är ännu oklart hur många som faktiskt kommer att bidra med trupper eller materiel. Enligt Euronews är nästa steg att formalisera de politiska och juridiska ramarna så att säkerhetsgarantier kan sättas i verket när en fredsprocess inleds.

