Efter toppmötet i Paris står det klart att 26 länder vill bidra till Ukrainas framtida säkerhet. Men ännu återstår viktiga politiska beslut innan löftena kan bli verklighet.
26 länder redo för Ukraina – Macron: "Arbetet måste formaliseras"
En ny internationell koalition tar form efter toppmötet i Paris. Men vilka bidrag som faktiskt kommer skickas till Ukraina återstår att se.
Länderna enas i Paris
Frankrikes president Emmanuel Macron bekräftade på torsdagen att 26 länder är redo att bidra till en så kallad “reassurance force” i Ukraina när kriget är över. Bidragen kan bestå av trupper eller stöd till lands, sjöss och i luften.
Macron förklarade att internationella trupper inte kommer att placeras i kontaktområden, utan i geografiska områden som fortfarande definieras.
Han betonade också att det operativa arbetet nu måste formaliseras på politisk och juridisk nivå så att säkerhetsgarantier kan införas snabbt när ett vapenvila- eller fredsavtal nås, rapporterar Euronews.
Flera länder kommer dessutom att kräva att deras parlament godkänner insatsen. Även om detaljerna ännu är oklara, bekräftade Macron att både Italien och Tyskland ingår bland de 26 länderna. Polen har däremot tydligt markerat att man inte tänker skicka marktrupper.
Zelenskyj: “En seger”
Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj beskrev uppslutningen bakom koalitionen som en”seger”.
“Vi räknar med ett amerikanskt stöd. Det exakta amerikanska bidraget kommer att specificeras under de kommande dagarna”, sa han.
Efter mötet i Élyséepalatset debriefade Zelenskyj och Macron USA:s president Donald Trump. Under samtalet diskuterades även sanktioner mot Ryssland och mot länder som fortfarande handlar med rysk energi.
Zelenskyj har tidigare understrukit att Trump måste använda ”allt han kan” för att pressa Ryssland, och att veckorna han gett Vladimir Putin snart är slut.
Zelenskyj framhöll också att han är beredd att möta Vladimir Putin, men menade att Ryssland försöker förhala processen.
”Jag tror att Ryssland gör absolut allt för att försena detta möte”, sa han och tillade:
“De amerikanska partnerna berättade för oss att Putin bjöd in mig till Moskva. Jag tror, ni vet, om du vill att mötet inte ska äga rum, ja då bjuder du in mig till Moskva”.
Trump kritisk mot EU-länder
Zelenskyj avslöjade också att Trump var ”väldigt missnöjd” med Ungern och Slovakien, som fortsatt köpa ryska fossila bränslen trots EU:s ambition att bryta beroendet.
”Jag är väldigt glad att USA idag mycket öppet talar om denna fråga, kallar dessa länder vid namn, säger att dessa två länder hjälper Rysslands krigsmaskin, och att vi alla måste göra något för att få ett slut på det och stoppa det”, sa Zelenskyj.
Bakgrunden är att Budapest och Bratislava, trots EU:s oljeförbud, har fått undantag och är fortsatt beroende av ryska leveranser.
Länderna har dessutom protesterat mot ukrainska attacker mot Druzba-ledningen på ryskt territorium, som tillfälligt stör leveranserna.
Nästa steg för koalitionen
Den brittiske premiärministern Keir Starmer, som är ordförande för koalitionen tillsammans med Macron, välkomnade att vissa länder även lovat att leverera långdistansmissiler till Ukraina.
“Jag välkomnar tillkännagivanden från vissa partners om att leverera långdistansmissiler till Ukraina för att ytterligare stärka landets försörjning”, sa han.
Totalt deltog 35 länder i mötet, men det är ännu oklart hur många som faktiskt kommer att bidra med trupper eller materiel. Enligt Euronews är nästa steg att formalisera de politiska och juridiska ramarna så att säkerhetsgarantier kan sättas i verket när en fredsprocess inleds.
Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.
