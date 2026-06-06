Flygplatserna du ska undvika i sommar

Sämre läge för SAS

Skandinaviska konkurrenten SAS ligger sämre till med i stort sett inget säkrat flygbränsle.

SAS betalar så att säga priset vid pumpen och det är högt. En konsekvens är att SAS får ställa in fler flyg och antalet inställda flyg ska ha mer än fyrdubblats i jämförelse med motsvarande period 2025.

När de stigande bränslepriserna slår igenom hos ett flygbolag är det kortdistanslinjerna som drabbas först, menar Air Advisor.

Bränslekostnaden väger tyngst i förhållande till biljettintäkterna just där, påpekar man.

Plattformen pekar ut Alicante och Mallorca som de två flygplatser där störningsrisken framöver är högst. På den nivån finns även flygplatsen i Rumäniens huvudstad Bukarest.

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Bara tre med låg risk

En förhöjd risk för störningar finns även på London Heathrow och i Milano, Neapel, Barcelona, Madrid och Lissabon, hävdar man.

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I Paris, Frankfurt, Rom och Amsterdam beskriver man risken för störningar som måttlig.

Låg risk för störningar finns dock bara på tre flygplatser, enligt Air Advisor. Det handlar om Helsingfors Vanda, Stockholm Arlanda och Warszawa Chopin.

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