Inställda flyg, förseningar och bränslekris. Men bilden av flyget är inte enhetlig. Här är flygplatserna du ska undvika i sommar.
Flygplatserna du ska undvika i sommar
Air Advisor är sajten som ägnar sig åt ersättningar och juridik i samband med försenade och inställda flyg.
Nu har plattformen gjort en sammanställning av läget i Europa just nu och konstaterar att kriget mot Iran och stigande bränslekostnader innebär både inställda avgångar och i vissa fall rejäla förseningar.
Men skillnaderna mellan Europas flygplatser är stora, visar en analys från plattformen Air Advisor.
I plattformens analys ingår 18 europeiska flygplatser som granskats under våren 2026, med start under mars månad.
Antalet inställda kortdistansflyg har ökat kraftigt vid de 18 granskade flygplatserna. Det gäller främst lågprislinjer där stigande bränslekostnader slår hårdast.
Flygbolagens nya budskap: ”Lugn, bara lugn”. Dagens PS
Stora variationer
Flygbränslekostnaderna varierar mellan olika flygbolag. Ryanair har utmålats som ett föredöme genom att ha säkrat den stora delen av sitt flygbränsle ett år framåt, men även exempelvis Finnair ligger bra till, enligt HBL.
Finnair har säkrat prisnivån på 80 procent av sitt flygbränsle för andra kvartalet i år och kan hålla kostnaderna under kontroll.
Faktum är att Finnair nu ställer in färre flyg än under första delen av förra året, enligt Air Advisor.
Sämre läge för SAS
Skandinaviska konkurrenten SAS ligger sämre till med i stort sett inget säkrat flygbränsle.
SAS betalar så att säga priset vid pumpen och det är högt. En konsekvens är att SAS får ställa in fler flyg och antalet inställda flyg ska ha mer än fyrdubblats i jämförelse med motsvarande period 2025.
När de stigande bränslepriserna slår igenom hos ett flygbolag är det kortdistanslinjerna som drabbas först, menar Air Advisor.
Bränslekostnaden väger tyngst i förhållande till biljettintäkterna just där, påpekar man.
Plattformen pekar ut Alicante och Mallorca som de två flygplatser där störningsrisken framöver är högst. På den nivån finns även flygplatsen i Rumäniens huvudstad Bukarest.
Ryanair: ”Norwegian går i konkurs – SAS klarar sig”. Dagens PS
Bara tre med låg risk
En förhöjd risk för störningar finns även på London Heathrow och i Milano, Neapel, Barcelona, Madrid och Lissabon, hävdar man.
I Paris, Frankfurt, Rom och Amsterdam beskriver man risken för störningar som måttlig.
Låg risk för störningar finns dock bara på tre flygplatser, enligt Air Advisor. Det handlar om Helsingfors Vanda, Stockholm Arlanda och Warszawa Chopin.