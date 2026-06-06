Bränslekris: Nu köper vi värmepump och elbilar

”Inte längre hållbart”

”EU har insett att deras beslut från 2022 att öka importen av LNG inte längre är hållbart”, säger IEEFA:s energianalytiker Ana Maria Jaller-Makarewicz.

”Begränsade leveranser har lett till en minskning av importen av LNG, vilket belyser det överhängande behovet av ytterligare minskning av gasefterfrågan för att undvika att äventyra blockets energitrygghet.”

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USA stod för 60 procent av EU:s import av flytande naturgas aktuell period, en ökning från 56 procent motsvarande period förra året.

De ökade kostnaderna för att importera fossila bränslen, tillsammans med mer än 210 nödåtgärder i medlemsländerna, har gett EU totalt en energiräkning extra på 60 miljarder euro på grund av USA:s krig mot Iran.

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Mindre än 5 procent till elektrifiering

”Mindre än 5 procent, 2 miljarder euro, av det har gått till elektrifieringsåtgärder, den enda strukturella investering som minskar exponeringen i dag och bygger energimotståndskraft för morgondagen”, konstaterar Alice Moscovici, forskare vid Jacques Delors Institute.

Inhemskt odlad, förnybar energi har ofta framhållits som det bästa sättet att minska EU:s beroende av fossila bränslen.

Förra året sparade ren energi EU 51 miljarder euro genom att minska importen av förorenande energi, med sol- och vindkraft i täten.

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Värmepumpar och elbilar

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Europeiska hushåll vänder sig också till elektrifiering för att skydda sig från de stigande energipriserna.

Försäljningen av värmepumpar ökade med 25 procent i Frankrike, Tyskland och Polen de första månaderna i år, medan brittiska Octopus Energy såg en försäljningsökning på 51 procent de tre första veckorna i mars jämfört med månaden innan.

Flera bilmarknader runt om i Europa har sett ett ökat intresse för elbilar, medan data från den brittiska regeringen visar att mer än 27 000 solcellsinstallationer färdigställdes i mars 2026, den högsta månatliga summan sedan 2012.

Bränslekris – då kan Europa tacka dem som satsar på solenergi och vindkraft, som nu sparar miljarder euro åt EU och Europa. (Foto: Michael Sohn/AP-TT)

Liten del till elektrifiering

”Under de första fem månaderna 2026 hade länder med låga andelar fossila bränslen i sin elproduktionsmix en mer gynnsam andel mellan gas- och elpriser”, förklarar Aneta Stefańczyk vid European Climate Neutrality Observatory.

”Skillnaderna är stora: förhållandet mellan el och gas är mer än dubbelt så lågt i Spanien jämfört med mer fossilberoende länder som Italien eller Polen”.

Enligt Ember genererades 75 procent av Spaniens el från koldioxidsnåla källor 2025, vilket är över EU-genomsnittet på 71 procent.

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