Krönika: Donald Trump publicerade över 800 inlägg på Truth Social i maj. Nyhetssajten POLITICO räknade dem, sorterade dem i kategorier och konstaterade att presidenten mest bryr sig om mellanårsvalet och Washingtons utseende. Fint. Men de ställde fel fråga.
Presidentens mobil läcker miljarder. Varför bryr sig ingen?
Den rätta frågan handlar inte om vad presidenten skriver. Den handlar om varför någon alltid verkar veta vad han ska skriva, innan han skriver det.
Samma mönster, varje gång
I april 2025 tog okända aktörer stora positioner på den amerikanska börsen. Arton minuter senare meddelade Trump en tullarspaus.
S&P 500 steg 9,5 procent på en dag. Enskilda traders drog enligt BBC in mångmiljonbelopp innan solen gått ner.
I mars i år satsade någon stort på fallande oljepris. Fyrtiosju minuter senare meddelade Trump en kursändring i Iran-frågan. Oljepriset föll omkring 15 procent.
Den 7 april skapades minst 50 nya konton på prediktionsmarknaden Polymarket, samtliga med satsningar på en vapenvila, innan Trump tillkännagav den på Truth Social.
Ett av kontona öppnades samma morgon, satsade 72 000 dollar och tog hem 200 000 dollar i vinst.
Position. Inlägg. Kursrörelse. Sekvensen upprepas med en regelbundenhet som borde göra varje tillsynsmyndighet sömnlös.
Den amerikanska råvarutillsynen CFTC har inlett en utredning av oljeaffärerna och kongressledamöter har krävt att SEC agerar. Men inga åtal har väckts. Och mönstret fortsätter.
Medan du sover
Vad gör det här med dina pengar? Mer än du tror.
JPMorgan Chase skapade redan under Trumps första mandatperiod det så kallade Volfefe-indexet, ett mått på hur presidentens inlägg rör finansmarknaderna.
I mars 2026 svängde Dow Jones 1 200 punkter på en enda dag efter motstridiga Iran-inlägg, en av de största inläggsdrivna rörelserna i finanshistorien.
Hedgefonder och daytraders lever på den typen av volatilitet. De har algoritmerna, reaktionstiden och likviditeten att rida varje svängning. En vanlig sparare har ingenting av det.
Sveriges AP-fonder förvaltar över 2 200 miljarder kronor i pensionskapital, en betydande del exponerad mot amerikanska teknikbolag som kan tappa tusentals miljarder kronor på en enda handelsdag.
Nordnets sparekonom Frida Bratt har konstaterat hur mycket av ”vårt privata pensionssparande och tjänstepensionen som påverkas direkt av börsen”.
Daytradern sitter med Truth Social-notiser påslagna och kan agera på sekunder. Pensionsspararen i Västerås ser ingenting förrän det redan hänt. Det är en asymmetri som inget fondsystem är byggt för att hantera.
Över två inlägg per dag som påverkar finansmarknaderna
Vad ägnade då presidenten sin tid åt i maj? Enligt POLITICOs analys gick 222 av hans inlägg till att forma Republikanerna inför mellanårsvalet. 80 handlade om renoveringsplaner för Washington D.C., bland annat en ny balsal i Vita huset och att klä Reflecting Pool i ”American flag blue”.
68 inlägg ägnades åt kriget i Iran. Ekonomin fick 22 inlägg. Det är totalt 90 inlägg vilket är snitt tre inlägg per dag som har direkt påverkan på den globala finansiella marknaden.
”D.C. håller på att återuppväckas till sin skönhet, elegans och charm”, skrev han den 20 maj. Vita husets talesperson Olivia Wales kallar plattformen ”ett viktigt sätt för presidenten att kommunicera direkt och autentiskt med det amerikanska folket”.
Det låter harmlöst. Men varje sådant inlägg är också en signal till marknaderna om var presidentens uppmärksamhet inte ligger.
Och var uppmärksamheten är avgör vad som händer med oljepriset, med dollarn, med räntorna. Ett inlägg om Iran har pressat oljan över 125 dollar fatet.
Börser faller i ny krigsfrossa varje gång han skärper tonen. Harvardforskaren Linda Bilmes uppskattar att enbart Iran-kriget kan kosta 1 000 miljarder dollar, motsvarande 9 500 miljarder kronor.
Men presidentens stab tycker det är harmlöst att skriva om poolens färg.
Ett system som inte vill se
Världens finansmarknader har traditionellt vilat på förutsägbarhet. Centralbanker kommunicerar via protokoll. Myndigheter publicerar data vid schemalagda tidpunkter.
Hela arkitekturen är designad för att förhindra exakt det som nu händer varje vecka.
Trump har ersatt den ordningen med ett konto på en plattform vars moderbolag redovisade en förlust på över 400 miljoner dollar första kvartalet 2026, till stor del nedskrivningar av kryptotillgångar.
Analytiker menar att bolaget saknar en hållbar affärsmodell. Ändå är det genom den plattformen som världens mäktigaste person kommunicerar sina beslut.
CFTC har börjat utreda. Kongressledamöter har ställt frågor. Men tempot i tillsynen står inte i proportion till tempot på presidentens telefon.
Han postar 26 gånger om dagen. Utredningarna tar månader. Under tiden har amerikaner i allt högre grad tappat förtroendet för presidentens ekonomiska politik, inte för att de läser hans 22 inlägg om ekonomin, utan för att de ser samma mönster som alla andra.
800 inlägg på en månad
POLITICO räknade 800 inlägg och publicerade stapeldiagram. Det är gedigen journalistik. Men diagrammen visar ämnen. De visar inte vad som händer i skuggan av varje inlägg.
800 inlägg i månaden är 26 om dagen. Det är 26 tillfällen, varje dag, då den som vet vad presidenten tänker skriva kan ta en position innan resten av världen hinner reagera.
Skillnaden mellan de som tjänar på det och de som förlorar på det är inte kunskap eller skicklighet. Det är reaktionstid. Hedgefonden har millisekunder. Pensionsfonden har kvartal.
Det är det globala finanssystemets svagaste punkt. Inte algoritmer, inte AI, inte kinesiska hackare. En telefon i Mar-a-Lago, och ett system som bestämt sig för att titta åt ett annat håll.