3 procent inflation – känns som 15 i plånboken

Det är svårt att ruska av lågkonjunkturen. Trots räntelättnader och skattesänkningar är hushållen fortsatt försiktiga och upplever att inflationen biter sig fast på en helt annan nivå än statistiken visar.

Enligt en storbank är det just den känslan som förklarar varför konsumtionen inte tar fart.

Inflationen känns högre

Den officiella inflationen, mätt som KPIF, ligger på 3 procent. Men hushållen beskriver en annan verklighet.

”Hushållens upplevda inflation motsvarar 15 procent och deras förväntningar är att inflationen om ett år kommer att ligga runt 8 procent”, skriver Américo Fernández, privatekonom på SEB i en analys.

Gapet mellan statistiken, experternas prognoser och hushållens egen känsla gör enligt honom att många håller hårt i plånboken, trots både räntesänkningar och skattesänkningar. I kombination med en turbulent vår bidrar det till att konsumtionen inte vill ta fart på normalt sätt.

”Under 2025 har vi hittills sett en privat­ekonomisk medvind i form av sänkta skatter, ökad köpkraft och ränte­sänkningar. Men trots det har hushållens konsumtion rört sig sidledes”, konstaterar Fernández.

SEB:s privatekonom Américo Fernández. (Foto: Caisa Rasmussen/TT)

Han framhåller också vad som krävs framåt:

“Hushållen behöver stabilitet och förutsägbarhet, samt tid. Det kommer generera konsumtion och i en förlängning tillväxt”.