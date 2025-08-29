Statistiken säger 3 procent inflation. Men i plånboken känns det som 15 – och enligt en storbank bromsar det konsumtionen.
3 procent inflation – känns som 15 i plånboken
Det är svårt att ruska av lågkonjunkturen. Trots räntelättnader och skattesänkningar är hushållen fortsatt försiktiga och upplever att inflationen biter sig fast på en helt annan nivå än statistiken visar.
Enligt en storbank är det just den känslan som förklarar varför konsumtionen inte tar fart.
Inflationen känns högre
Den officiella inflationen, mätt som KPIF, ligger på 3 procent. Men hushållen beskriver en annan verklighet.
”Hushållens upplevda inflation motsvarar 15 procent och deras förväntningar är att inflationen om ett år kommer att ligga runt 8 procent”, skriver Américo Fernández, privatekonom på SEB i en analys.
Gapet mellan statistiken, experternas prognoser och hushållens egen känsla gör enligt honom att många håller hårt i plånboken, trots både räntesänkningar och skattesänkningar. I kombination med en turbulent vår bidrar det till att konsumtionen inte vill ta fart på normalt sätt.
”Under 2025 har vi hittills sett en privatekonomisk medvind i form av sänkta skatter, ökad köpkraft och räntesänkningar. Men trots det har hushållens konsumtion rört sig sidledes”, konstaterar Fernández.
Han framhåller också vad som krävs framåt:
“Hushållen behöver stabilitet och förutsägbarhet, samt tid. Det kommer generera konsumtion och i en förlängning tillväxt”.
Bankerna oense om september
Nu riktas blickarna mot Riksbanken som väntas fatta nytt räntebesked i september. En starkare krona och globala faktorer talar för att inflationen kan dämpas under hösten, enligt SBAB:s bedömning.
SEB räknar med att styrräntan sänks i september och att den därefter bottnar på 1,75 procent. För hushåll med rörliga lån gör banken prognosen att kan det innebära runt 5 000 kronor mindre i räntekostnader varje månad. Samtidigt väntas regeringens höstbudget på 60–80 miljarder kronor ge ytterligare lättnader.
Fernández menar att bankens bedömning bygger på två saker: att Riksbanken redan signalerat att räntan ska bottna på 1,75 procent och att hushållens konsumtion är fortsatt svag trots tidigare lättnader.
Nordea å sin sida, är desto mer tveksamma. Chefsekonom Annika Winsth konstaterar:
”Riksbanken har inte stängt dörren helt för ytterligare en räntesänkning, men alltför hög inflation i närtid gör att den sannolikt inte blir av. Finanspolitiken får istället hantera en svag konjunktur”.
Hon lyfter särskilt matinflationen, som legat nära 5 procent hittills i år och först väntas dämpas nästa år.
”För hushållen är det centralt att inflationen kommer ner och det väger tyngre än ytterligare en styrräntesänkning”, skriver hon.
Återhämtningen dröjer
Trots skillnader i prognoserna är bankerna eniga på en punkt: hushållen avgör utvecklingen. Om framtidstron stärks kan konsumtionen ge tillväxten en skjuts redan i höst.
Men utan en tydlig förbättring i vardagsekonomin kommer återhämtningen att dröja.
SEB beskriver hösten som en uppvärmning inför 2026, då tillväxten väntas ta fart på allvar. Nordea landar i en liknande slutsats:
”Konjunkturbotten är passerad, men hushållen är fortsatt avvaktande även om dess förväntningar blivit något mindre negativa på sistone”, skriver Winsth.
Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.
