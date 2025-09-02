Arbetsmarknaden för nyutexaminerade är den tuffaste på länge – och experter pekar på ett glapp mellan utbildning och arbetsgivare.
Utbildad och arbetslös: Därför räcker examen inte längre
Mest läst i kategorin
"Nu pekar det neråt istället för uppåt" – Husutbudet vänder
Efter fyra år av stigande utbud på småhusmarknaden syns nu en förändring. Nya siffror visar att husutbudet krymper. Bostadsmarknaden har länge dominerats av rekordlånga försäljningstider och ett ovanligt stort utbud. Men nu pekar siffrorna åt ett nytt håll. Hemnet rapporterar att småhusmarknaden visar tydliga tecken på ett trendbrott. Missa inte: 3 procent inflation – känns …
Här är Sveriges nya fattigpensionärer: “Antalet ökar”
De äldre kvinnor som tidigare dominerade bland Sveriges fattigpensionärer är på väg att ersättas av en ny grupp. “Tyvärr ser jag en risk för att antalet ökar”, säger pensionsekonomen. Det svenska pensionssystemet bygger på livsinkomstprincipen. Den som jobbar mer får också högre pension. Länge innebar det att äldre kvinnor som arbetat lite eller inte alls …
Här är världens bästa land att pensionera sig i
Gå i pension utomlands? En bra idé om du frågar svenskarna. Men vart ska man flytta? Varannan svensk vill pensionera sig utomlands, visar en undersökning från Movestic. Helt märkligt är väl inte det. I Sverige växer oron för pensionen. Samtidigt uppger sju av tio svenska pensionärer att de inte klarar sig på allmän pension. “Det …
15 procent i plånboken – de får mest från Försäkringskassan
Hushållen upplever att priserna rusar långt mer än statistiken visar. Samtidigt växer en ny grupp fattigpensionärer fram i Sverige. Svenskarnas vardagsekonomi känns som 15 procents inflation trots tre på pappret. Försäkringskassan visar vilka grupper som får mest ersättning medan världens bästa land för pensionering har utsetts. Snart lägger vi ännu en privatekonomisk vecka till handlingarna. …
Svenskar går miste om 18 miljarder – varje år
Trots att svenska hushåll har över 2 000 miljarder kronor på sparkonton förloras nästan 18 miljarder kronor i ränta årligen. Vi har redan kunnat konstatera att man inte bör ha för mycket pengar på sparkontot. För mycket pengar innebär att du går miste om börsens avkastning. Dessutom kan pengarna förlora värde över tid på grund …
Allt fler unga akademiker kämpar för att få in en fot på arbetsmarknaden.
Nya siffror visar en tydlig försämring, och både experter och nyexaminerade menar att en examen inte längre är tillräckligt för att landa ett jobb.
Missa inte: “Nu pekar det neråt istället för uppåt” – Husutbudet vänder. Dagens PS
Sämsta läget på 20 år
En färsk undersökning från fackförbundet Akavia visar att endast 69 procent av nyexaminerade har jobb efter examen, jämfört med 77 procent för två år sedan. Samtidigt stod rekordmånga, drygt 19 000 högutbildade, utan arbete i juli enligt Akademikernas a-kassa, rapporterar Ekot.
För Leon Tenenbaum, som nyligen tagit examen i kriminologi efter flera års studier, är kraven höga.
”Nämen de känns svårt, många jobbannonser säger att man behöver 2–3 års erfarenhet också, utöver en bra utbildning”, säger han till Ekot.
Även Akavia ser en tydlig försämring.
”Den ser sämre ut tyvärr än för två år sedan när vi senast gjorde den här undersökningen. Vissa siffror pekar på att det är den sämsta arbetsmarknaden på 20 år för nyexaminerade akademiker inom våra medlemsgrupper”, säger Viktor Göransson, sakkunnig på Akavia. Han pekar på lågkonjunkturen och stora studiekullar som förklaringar.
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård
En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …
Jämförelsesajten billån.se mycket omtyckt - hjälper besökare att hitta lägre räntor på billån
På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …
Examen räcker inte
Det Leon och Viktor beskriver är inget unikt för Sverige. I en tidigare rapportering från Dagens PS beskrev rekryteraren Sarah Skelton hur arbetsgivare på den amerikanska arbetsmarknaden allt oftare prioriterar praktisk erfarenhet framför examenspapper.
”Jag upplever att vissa har en bild av att ‘jag har gått på universitet, jag har en examen, nu kliver jag in på den här nivån’”, sa hon.
Men verkligheten ser annorlunda ut.
”Någon som hoppade av skolan, har jobbat och är redo att ta sig an jobbet – den personen är ibland mer attraktiv”, fortsatte hon.
Formella meriter har fortfarande sin plats, men företag letar efter något mer, menar Skelton.
”Många arbetsgivare prioriterar numera egenskaper som driv, coachbarhet, arbetsmoral, uthållighet och potential”, säger hon.
Läs också: Forskarnas upptäckt: Hajarna förändras. Dagens PS
Fel kompetens mot efterfrågan
Från Svenskt Näringsliv pekas en annan orsak ut: glappet mellan utbildning och arbetsmarknad.
Enligt Mia Bernhardsen, kompetensförsörjningsexpert på Svenskt Näringsliv, avgörs chanserna till jobb i hög grad av vilken utbildning man valt – där tekniska och yrkesinriktade examina ger betydligt bättre möjligheter än exempelvis konst och media.
”I dag finns det ett glapp mellan utbildningssektorn och arbetsmarknaden, vilket gör det svårare för unga att få jobb efter examen”, säger Bernhardsen.
Hennes kollega Ulrika Wallén, policyexpert för högskolepolitik på Svenskt Näringsliv, ser samma utmaning ur ett bredare perspektiv och skriver till Dagens PS:
”Ett av fyra rekryteringsförsök i våra medlemsföretag misslyckas helt på grund av att det inte finns medarbetare med rätt kompetens att rekrytera. Så mycket som 70 procent av företagen tycker att det är svårt eller mycket svårt att rekrytera personer med en högskoleutbildning”.
“Och motsvarande siffra för att rekrytera personer med en forskarutbildning är 79 procent. Svårigheter att rekrytera personal med relevant kompetens är företagens största tillväxthinder. Så trots lågkonjunktur har företagen svårt att rekrytera”, tillägger hon.
Läs också: Sverige i arbetslöshetstoppen – tredje högst i EU. Dagens PS
Wallén framhåller också att Sverige sticker ut internationellt.
”Om vi ser till ett antal jämförande länder som har ungefär samma förutsättningar som Sverige att bedriva högre utbildning har Sverige också näst högst arbetslöshet bland studenter 3 år efter examen. Och högst arbetslöshet bland akademiker generellt”, säger hon.
Hon förklarar vidare att skillnaderna mellan olika examina inte alltid är avgörande.
”Skillnaden i etablering mellan kandidat- och masterexamina är marginell. En akademisk utbildning kommer inte att hålla ett helt arbetsliv varför Svenskt Näringsliv förespråkar en treårig akademisk utbildning för att man sedan kommer tillbaka till högskolan för re-skill och up-skill – det livslånga lärandet”.
Hon betonar också att generiska kompetenser som samarbetsförmåga, flexibilitet och kommunikation blir allt viktigare på arbetsmarknaden.
Få dagens viktigaste nyheter från Dagens PS. Prenumerera på våra nyhetsbrev.
Erfarenhet nyckeln för arbetsgivare
Hos arbetsförmedlingen ser man att rekryteringsproblemen har förvärrats och lyfter att nyexaminerade möter en allt tuffare arbetsmarknad.
”Arbetsmarknaden har generellt sett blivit mer utmanande de senaste åren till följd av den lågkonjunktur vi befinner oss i. Att vi haft högre arbetslöshet och färre lediga platser innebär att fler konkurrerar om samma jobb, vilket generellt sett har gjort det svårare att etablera sig”, skriver Anton Rosenblad, pressekreterare på Arbetsförmedlingen, i ett mejl till Dagens PS.
Han lyfter att många arbetsgivare i Arbetsförmedlingens rekryteringsenkät anger relevant arbetslivserfarenhet som en vanlig orsak till misslyckade rekryteringsförsök, något som blir en särskild utmaning för nyexaminerade.
Samtidigt pekar han på att det fortfarande finns bristyrken, till exempel inom hälso- och sjukvård, teknik och pedagogik, där även nyutexaminerade har goda möjligheter till jobb.
Vägar runt moment 22 för nyexaminerade
För den som står inför dilemmat att behöva erfarenhet för att få jobb – men inte får något jobb utan erfarenhet – tipsar Skelton om flera vägar framåt:
- bygga upp ett LinkedIn-konto redan innan examen
- volontärarbeta eller engagera sig i föreningsliv
- söka praktik eller be att få skugga någon på jobbet
- nätverka, hitta mentorer och skaffa referenser
- skapa egna projekt – även obetalda
- nörda in sig på branschen via poddar, böcker och nyhetsbrev
”I grund och botten gäller det att vara proaktiv och visa att du är intresserad”, säger hon.
Läs även: 3 procent inflation – känns som 15 i plånboken. Dagens PS
Läs även: Sex egenskaper som gör dig cool enligt forskarna. Dagens PS
Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.
Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.
I Sverige kostar floppade projekt många miljarder. Ofta går det fel redan från början. Undvik detta och delta i kostnadsfritt event där vi med enkla verktyg ger dig tips och råd hur du ska undvika att floppa.
Senaste nytt
Utbildad och arbetslös: Därför räcker examen inte längre
Arbetsmarknaden för nyutexaminerade är den tuffaste på länge – och experter pekar på ett glapp mellan utbildning och arbetsgivare. Allt fler unga akademiker kämpar för att få in en fot på arbetsmarknaden. Nya siffror visar en tydlig försämring, och både experter och nyexaminerade menar att en examen inte längre är tillräckligt för att landa ett …
Nya inflationen stoppar troligen ECB-räntesänkning
Euroområdets inflation var i augusti högre än ECB:s mål – det släcker av allt att döma hoppet helt om en räntesänkning. Bloomberg rapporterar att inflationen skuttade upp till 2,1 procent under månaden, jämfört med augusti för ett år sedan, och därmed antas förväntningarna om att Europeiska centralbanken lämnar räntorna oförändrade cementeras. ECB sammanträder nästa vecka …
Ikea tar avstånd från Trump: "Inte godkänt det"
I en 38 sidor lång plan för Gaza nämner Trump-regimen Ikea som en del i projektet. Nu tar Ikea avstånd; ”Vi har inte godkänt det”. Få har glömt det sanslösa utspel Donald Trump gjorde i februari, där han lade ut en AI-video med sig själv och Benjamin Netanyahu i badbyxor, i ett konstruerat semesterparadis han …
Äntligen: Klarna till börsen – men ingen rekordvärdering
Klarna är nu helt redo för en börsintroduktion i New York – med en värdering som kan bli en av de största i fintech-historien. Men ändå en bit ifrån rekordnivåerna för bolaget för ett par år sedan. Börsnoteringen står nu klar efter att flera medier rapporterar att Klarna skickat in ansökan om listning till New …
Ny undersökning: Hälsofaran tre av fyra missar
En stor del av svenskarna har pollenallergi av olika slag. Nu är det dags för höstens allergisäsong. Vi talar om korsallergier. Många svenskar har pollenallergi och antalet pollenallergiker har ökat, enligt offentliga källor. Men trots att den genuina pollensäsongen nu lider mot sitt slut, kan många väntas drabbas av allergiska reaktioner även vinterhalvåret. Olika frukter, …