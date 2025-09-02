Utbildad och arbetslös: Därför räcker examen inte längre

På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …

Examen räcker inte

Det Leon och Viktor beskriver är inget unikt för Sverige. I en tidigare rapportering från Dagens PS beskrev rekryteraren Sarah Skelton hur arbetsgivare på den amerikanska arbetsmarknaden allt oftare prioriterar praktisk erfarenhet framför examenspapper.

”Jag upplever att vissa har en bild av att ‘jag har gått på universitet, jag har en examen, nu kliver jag in på den här nivån’”, sa hon.

Men verkligheten ser annorlunda ut.

Det är svårare för unga att få jobb efter examen (Foto: Pexels)

”Någon som hoppade av skolan, har jobbat och är redo att ta sig an jobbet – den personen är ibland mer attraktiv”, fortsatte hon.

Formella meriter har fortfarande sin plats, men företag letar efter något mer, menar Skelton.

”Många arbetsgivare prioriterar numera egenskaper som driv, coachbarhet, arbetsmoral, uthållighet och potential”, säger hon.

Fel kompetens mot efterfrågan

Från Svenskt Näringsliv pekas en annan orsak ut: glappet mellan utbildning och arbetsmarknad.

Enligt Mia Bernhardsen, kompetensförsörjningsexpert på Svenskt Näringsliv, avgörs chanserna till jobb i hög grad av vilken utbildning man valt – där tekniska och yrkesinriktade examina ger betydligt bättre möjligheter än exempelvis konst och media.

”I dag finns det ett glapp mellan utbildningssektorn och arbetsmarknaden, vilket gör det svårare för unga att få jobb efter examen”, säger Bernhardsen.

Hennes kollega Ulrika Wallén, policyexpert för högskolepolitik på Svenskt Näringsliv, ser samma utmaning ur ett bredare perspektiv och skriver till Dagens PS:

”Ett av fyra rekryteringsförsök i våra medlemsföretag misslyckas helt på grund av att det inte finns medarbetare med rätt kompetens att rekrytera. Så mycket som 70 procent av företagen tycker att det är svårt eller mycket svårt att rekrytera personer med en högskoleutbildning”.

“Och motsvarande siffra för att rekrytera personer med en forskarutbildning är 79 procent. Svårigheter att rekrytera personal med relevant kompetens är företagens största tillväxthinder. Så trots lågkonjunktur har företagen svårt att rekrytera”, tillägger hon.

Många företag upplever problem vid rekryteringen. (Foto: Pexels)

Wallén framhåller också att Sverige sticker ut internationellt.

”Om vi ser till ett antal jämförande länder som har ungefär samma förutsättningar som Sverige att bedriva högre utbildning har Sverige också näst högst arbetslöshet bland studenter 3 år efter examen. Och högst arbetslöshet bland akademiker generellt”, säger hon.

Hon förklarar vidare att skillnaderna mellan olika examina inte alltid är avgörande.

”Skillnaden i etablering mellan kandidat- och masterexamina är marginell. En akademisk utbildning kommer inte att hålla ett helt arbetsliv varför Svenskt Näringsliv förespråkar en treårig akademisk utbildning för att man sedan kommer tillbaka till högskolan för re-skill och up-skill – det livslånga lärandet”.

Hon betonar också att generiska kompetenser som samarbetsförmåga, flexibilitet och kommunikation blir allt viktigare på arbetsmarknaden.

Erfarenhet nyckeln för arbetsgivare

Hos arbetsförmedlingen ser man att rekryteringsproblemen har förvärrats och lyfter att nyexaminerade möter en allt tuffare arbetsmarknad.

”Arbetsmarknaden har generellt sett blivit mer utmanande de senaste åren till följd av den lågkonjunktur vi befinner oss i. Att vi haft högre arbetslöshet och färre lediga platser innebär att fler konkurrerar om samma jobb, vilket generellt sett har gjort det svårare att etablera sig”, skriver Anton Rosenblad, pressekreterare på Arbetsförmedlingen, i ett mejl till Dagens PS.

Han lyfter att många arbetsgivare i Arbetsförmedlingens rekryteringsenkät anger relevant arbetslivserfarenhet som en vanlig orsak till misslyckade rekryteringsförsök, något som blir en särskild utmaning för nyexaminerade.

Samtidigt pekar han på att det fortfarande finns bristyrken, till exempel inom hälso- och sjukvård, teknik och pedagogik, där även nyutexaminerade har goda möjligheter till jobb.

Vägar runt moment 22 för nyexaminerade

För den som står inför dilemmat att behöva erfarenhet för att få jobb – men inte får något jobb utan erfarenhet – tipsar Skelton om flera vägar framåt:

bygga upp ett LinkedIn-konto redan innan examen

volontärarbeta eller engagera sig i föreningsliv

söka praktik eller be att få skugga någon på jobbet

nätverka, hitta mentorer och skaffa referenser

skapa egna projekt – även obetalda

nörda in sig på branschen via poddar, böcker och nyhetsbrev

”I grund och botten gäller det att vara proaktiv och visa att du är intresserad”, säger hon.

