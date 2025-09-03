Dagens PS
Ett missat intyg – och pensionen stoppas

Det orangea kuvertet är välkänt, nu gäller brevet som skickats ut om levnadsintyg för pensionen.
Det orangea kuvertet är välkänt, nu gäller brevet som skickats ut om levnadsintyg för pensionen.
Linn Kolar
Linn Kolar
Uppdaterad: 03 sep. 2025Publicerad: 03 sep. 2025

Pensionsmyndigheten har skickat ut brev om levnadsintyg till svenskar utomlands. Den som inte svarar riskerar stopp i pensionsutbetalningar.

Varje år måste svenskar utomlands bevisa att de lever.

I år rör det sig om 52 744 personer, och den som inte skickar in intyget riskerar stoppade utbetalningar.

Därför pausas pensionen utan intyg

Årligen skickar myndigheten ut brev på det så kallade levnadsintyget till svenskar som bor utomlands. Intyget är ett bevis på att mottagaren fortfarande är i livet, och en förutsättning för att pensionen ska fortsätta betalas ut.

”Om en pensionär inte inkommer med bevis på levnad inom utsatt tid så dras utbetalningar av pensionen in. Om pensionären inkommer med godkänt levnadsintyg efter att utbetalningar har dragits in tas utbetalningarna upp igen och utbetalning sker även för retroaktiv tid från att de upphörde”, skriver Pensionsmyndighetens pressekreterare Johan Andersson i ett mejl till Nyheter24.

Myndigheten förtydligar också på sin egen webbplats:

”Du som bor utanför Sverige och får pension från Pensionsmyndigheten eller ersättning från Försäkringskassan behöver varje år lämna ett levnadsintyg. Enklast gör du det på webben”.

Pensionärer som bor utomlands måste varje år skicka in ett levnadsintyg för att behålla utbetalningarna.
Pensionärer som bor utomlands måste varje år skicka in ett levnadsintyg för att behålla utbetalningarna.
Över 50 000 utskick i år

För 2025 handlar det om exakt 52 744 svenskar som fått kravet på intyg. Året innan skickades 53 393 utskick.

Brevet kommer någon gång mellan maj och augusti, och mottagarna har ungefär 120 dagar på sig att lämna in intyget. Missas det kan konsekvenserna bli kännbara.

”De som får utskick i maj och inte inkommer med levnadsintyg i tid får ingen utbetalning från och med oktober 2025, de som får utskick i augusti och inte inkommer med levnadsintyg i tid får ingen utbetalning från och med januari 2026”, redogör Andersson.

Så lämnar du intyget för pensionen

Informationen i levnadsintyget behövs för att du ska få den ersättning du har rätt till. Om du har e-legitimation är det enklaste sättet att godkänna intyget att logga in på ”Mina sidor”. Det ger också snabbare hantering.

Saknar du e-legitimation går det att bifoga en blankett med underskrift och stämpel från en godkänd myndighet, antingen digitalt via Pensionsmyndighetens webb eller med post.

”Du som lämnar levnadsintyget digitalt här på webben behöver inte posta pappersblanketten”, skriver myndigheten.

Enligt Pensionsmyndigheten gäller även:

  • Hör du inget från pensionsmyndigheten betyder det att man har tagit emot ditt levnadsintyg och har godkänt det.
  • Skickas intyget inte in upphör utbetalningen tills intyget har kommit in.
  • Om du inte fått något brev kan det bero på att uppgifterna hämtas digitalt från landet du bor i, eller att du har glömt att meddela adressändring.

Linn Kolar
Linn Kolar

Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.

