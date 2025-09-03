Ett missat intyg – och pensionen stoppas

Undvik miljardmisstag - så får du en bättre projektstart

Varje år måste svenskar utomlands bevisa att de lever.

I år rör det sig om 52 744 personer, och den som inte skickar in intyget riskerar stoppade utbetalningar.

Därför pausas pensionen utan intyg

Årligen skickar myndigheten ut brev på det så kallade levnadsintyget till svenskar som bor utomlands. Intyget är ett bevis på att mottagaren fortfarande är i livet, och en förutsättning för att pensionen ska fortsätta betalas ut.

”Om en pensionär inte inkommer med bevis på levnad inom utsatt tid så dras utbetalningar av pensionen in. Om pensionären inkommer med godkänt levnadsintyg efter att utbetalningar har dragits in tas utbetalningarna upp igen och utbetalning sker även för retroaktiv tid från att de upphörde”, skriver Pensionsmyndighetens pressekreterare Johan Andersson i ett mejl till Nyheter24.

Myndigheten förtydligar också på sin egen webbplats:

”Du som bor utanför Sverige och får pension från Pensionsmyndigheten eller ersättning från Försäkringskassan behöver varje år lämna ett levnadsintyg. Enklast gör du det på webben”.

Pensionärer som bor utomlands måste varje år skicka in ett levnadsintyg för att behålla utbetalningarna. (Foto: Fredrik Sandberg/TT)