Greps i Sverige – planerade terrorbrott

Enligt den belgiske åklagaren har mannen lett en terroristgrupp inom Islamiska staten, skriver Helsingin Sanomat.

Åklagaren kräver en fängelsedom på tolv år för mannen, som inte ska ha planerat attentat i Finland. Dom faller 9 juni.

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Kom från Ukraina 2022

40-åringen kommer ursprungligen från norra Kaukasus i Ryssland men flydde till Ukraina 2012.

Han kom till Finland efter Rysslands invasion av Ukraina 2022 och beviljades asyl i Finland året därpå, enligt HBL.

Motiveringen var att ryska myndigheter skulle förfölja honom om han utvisades.

I augusti 2024 gjorde mannen en resa till Sverige. Han greps där utifrån en internationell arresteringsorder utfärdad av Belgien och överlämnades senare dit.