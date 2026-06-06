En man bosatt i Finland sitter häktad i Belgien, misstänkt för terrorbrott och att ha varit i ledningen för en grupp nära Islamiska staten.
Greps i Sverige – planerade terrorbrott
Det handlar om en man bosatt i Finland och nu häktad i Belgien. Mannen, i 40-årsåldern, ska ha varit bosatt i Helsingfors-regionen sedan 2022.
Han står nu åtalad för att ha finansierat terrorism och för att ha planerat ett bombdåd.
Enligt den belgiske åklagaren har mannen lett en terroristgrupp inom Islamiska staten, skriver Helsingin Sanomat.
Åklagaren kräver en fängelsedom på tolv år för mannen, som inte ska ha planerat attentat i Finland. Dom faller 9 juni.
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Kom från Ukraina 2022
40-åringen kommer ursprungligen från norra Kaukasus i Ryssland men flydde till Ukraina 2012.
Han kom till Finland efter Rysslands invasion av Ukraina 2022 och beviljades asyl i Finland året därpå, enligt HBL.
Motiveringen var att ryska myndigheter skulle förfölja honom om han utvisades.
I augusti 2024 gjorde mannen en resa till Sverige. Han greps där utifrån en internationell arresteringsorder utfärdad av Belgien och överlämnades senare dit.
Sju åtalade för terrorbrott
I den rättegång som genomförts i Antwerpen står totalt sju personer åtalade. Åklagaren menar att männen tillhör IS:s centralasiatiska gren och samlat in pengar för att finansiera frigivandet av IS-krigare.
Försvaret menar att pengarna gått till barn och änkor. Mannen nekar till brott och menar att misstankarna bygger på falska uppgifter från Ryssland.
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Utredning fortsätter i Finland
I Finland har tre andra män tidigare varit häktade i samma utredning alla tre släpptes snabbt.
Förundersökningen pågår fortfarande, enligt Helsingin Sanomat, och flera personer är misstänkta.
Tyskland, Österrike, Litauen och Frankrike har, även de senaste åren, utvisat flera tjetjener och ingusjier till Ryssland.
Människorättsorganisationer varnar för att mannen riskerar förföljelse om han utvisas till Ryssland efter sitt fängelsestraff.