Dagens PS
Dagensps.se
Världen

Zelenskyj pressar Trump – "veckorna håller på att ta slut"

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj tillsammans med Danmarks statsminister vid en kort pressträff på Marienborg efter NB8-mötet i Köpenhamn den 3 september 2025.
Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj tillsammans med Danmarks statsminister vid en kort pressträff på Marienborg efter NB8-mötet i Köpenhamn den 3 september 2025. (Foto: Johan Nilsson/TT)
Linn Kolar
Linn Kolar
Uppdaterad: 04 sep. 2025Publicerad: 04 sep. 2025

Efter mötet i Köpenhamn betonade Ukrainas president att Donald Trump måste använda allt han kan för att pressa Ryssland – veckorna han gett Vladimir Putin är snart slut.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj riktar nu pressen mot Donald Trump.

På onsdagen deltog han i ett toppmöte med de nordiska och baltiska länderna i Köpenhamn, där signalerna till både USA och Ryssland var starka.

Samtidigt diskuteras i EU om frysta ryska miljarder kan bli en del av Ukrainas framtida stöd.

Missa inte: Ett missat intyg – och pensionen stoppas. Dagens PS

Vill ha besked av Trump

Efter mötet på Marienborg fick Zelenskyj frågan om han litar på Donald Trump, som sagt att han kan pressa Rysslands president Vladimir Putin till förhandlingar.

“Han säger att med USA:s press kan han pressa Putin till förhandlingar. Om Putin inte vill det, har jag bett honom att utöva tryck på Ryssland med allt han kan”, säger Zelenskyj.

Han tillade: “Och när vi talar om tryck menar vi luftförsvar, vapenavtal och sanktioner. Han gav Putin ett par veckor. De håller på att ta slut”.

Enligt Zelenskyj ska han försöka tala direkt med Trump under det kommande toppmötet i Paris.

ANNONS
Donald Trump har sagt att han kan pressa Vladimir Putin till förhandlingar. Zelenskyj vill nu ha tydliga besked om vad det innebär i praktiken.
Donald Trump har sagt att han kan pressa Vladimir Putin till förhandlingar. Zelenskyj vill nu ha tydliga besked om vad det innebär i praktiken. (Bild: TT)
ANNONS

Senaste nytt

Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025
Spela klippet
Nöje & Underhållning

Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård

10 juli 2025

Signal från Norden

Zelenskyj deltog i Köpenhamn tillsammans med statsministrar och presidenter från de nordiska och baltiska länderna. Syftet var att visa upp en enad front inför fortsatta samtal i Paris.

“Det här är vårt sätt att visa för USA att det finns mycket fast europeiskt stöd för Ukraina, men att vi behöver veta att USA också är med på den resan”, säger Ulf Kristersson (M) till TT enligt Svenska Dagbladet.

Enligt Kristersson handlade mötet inte om att fatta några stora beslut.

“De nordisk-baltiska länderna har fattat sina beslut, både att vi kan stötta ekonomiskt och militärt”, säger han.

Ledarna varnade också för Rysslands allt närmare samarbete med Iran, Nordkorea och Kina. I en kommuniké skrev de att “denna stund kräver ett starkare kollektivt svar”.

Läs också: “Nu pekar det neråt istället för uppåt” – Husutbudet vänder. Dagens PS

Ryska miljarder på bordet

ANNONS

Parallellt med mötet i Köpenhamn pågår diskussioner i Bryssel om frysta ryska tillgångar. Enligt Reuters handlar det om omkring 210 miljarder euro.

EU:s utrikespolitiska chef Kaja Kallas sa att det inte är realistiskt att konfiskera pengarna nu, men att de kan bli avgörande för Ukrainas återuppbyggnad efter kriget. Belgien, som förvaltar en stor del av tillgångarna, säger nej till mer riskfyllda investeringar.

Diskussionen handlar i stället om att Ryssland bara kan få tillbaka tillgångarna om landet kompenserar Ukraina för krigets skador.

Få dagens viktigaste nyheter från Dagens PS. Prenumerera på våra nyhetsbrev.

Prenumerera nu

Blicken mot Paris

Ulf Kristersson deltar digitalt vid torsdagens toppmöte i Paris. Där hoppas han på fler löften från europeiska länder, men återigen lyfter han USA:s roll.

“USA har ett antal förmågor som nästan bara USA har. De måste finnas med om vi långsiktigt ska kunna backa upp Ukraina”, säger han.

Han framhöll också att fler europeiska länder måste ta ansvar och bidra, både i luften och på marken, för att stödet ska bli långsiktigt hållbart enligt Svenska Dagbladet.

Läs även: Utbildad och arbetslös: Därför räcker examen inte längre. Dagens PS

ANNONS

Läs även: Sex egenskaper som gör dig cool enligt forskarna. Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
EURysslandTrumpUkrainaUSAVladimir PutinVolodymyr Zelenskyj
Linn Kolar
Linn Kolar

Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.

Linn Kolar
Linn Kolar

Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS