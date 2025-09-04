Zelenskyj pressar Trump – "veckorna håller på att ta slut"

På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …

Signal från Norden

Zelenskyj deltog i Köpenhamn tillsammans med statsministrar och presidenter från de nordiska och baltiska länderna. Syftet var att visa upp en enad front inför fortsatta samtal i Paris.

“Det här är vårt sätt att visa för USA att det finns mycket fast europeiskt stöd för Ukraina, men att vi behöver veta att USA också är med på den resan”, säger Ulf Kristersson (M) till TT enligt Svenska Dagbladet.

Enligt Kristersson handlade mötet inte om att fatta några stora beslut.

“De nordisk-baltiska länderna har fattat sina beslut, både att vi kan stötta ekonomiskt och militärt”, säger han.

Ledarna varnade också för Rysslands allt närmare samarbete med Iran, Nordkorea och Kina. I en kommuniké skrev de att “denna stund kräver ett starkare kollektivt svar”.

Ryska miljarder på bordet

Parallellt med mötet i Köpenhamn pågår diskussioner i Bryssel om frysta ryska tillgångar. Enligt Reuters handlar det om omkring 210 miljarder euro.

EU:s utrikespolitiska chef Kaja Kallas sa att det inte är realistiskt att konfiskera pengarna nu, men att de kan bli avgörande för Ukrainas återuppbyggnad efter kriget. Belgien, som förvaltar en stor del av tillgångarna, säger nej till mer riskfyllda investeringar.

Diskussionen handlar i stället om att Ryssland bara kan få tillbaka tillgångarna om landet kompenserar Ukraina för krigets skador.

Blicken mot Paris

Ulf Kristersson deltar digitalt vid torsdagens toppmöte i Paris. Där hoppas han på fler löften från europeiska länder, men återigen lyfter han USA:s roll.

“USA har ett antal förmågor som nästan bara USA har. De måste finnas med om vi långsiktigt ska kunna backa upp Ukraina”, säger han.

Han framhöll också att fler europeiska länder måste ta ansvar och bidra, både i luften och på marken, för att stödet ska bli långsiktigt hållbart enligt Svenska Dagbladet.

