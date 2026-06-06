Ryssland avslöjat av 17-åring, miljonbonusar och en Trump som vägrar

Vattenfall fick det lite varmt om öronen

Efter ihärdigt grävande tvingades energijätten erkänna att 434 miljoner kronor i bonusar gått till ett hundratal traders under tre år, en sexdubbling jämfört med perioden innan.

Finansprofilen Sven Hagströmer var inte imponerad: ”Man kan inte dela ut 1 miljard kronor utan att vara helt transparent.”

Att det är ett statligt bolag, ägt av dig och mig, gör det hela ännu pikantare. Transparens borde inte vara något man behöver tvingas till.

Hackarna behöver inte längre vara genier

Och det är det som är problemet. Coinbases säkerhetschef Philip Martin varnar för att billig AI ritar om hela hotkartan.

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AI har satt kraftfulla verktyg i även mindre resursstarka hackare. (Foto: Pexels).

Cyberangrepp som tidigare krävde veckor kan nu genomföras på timmar, och priserna sjunker snabbt. ”Funktioner som nu är begränsade till ett fåtal labb kommer att vara inom räckhåll för alla kriminella”, säger han.

Trump kräver 105 miljarder kronor av BBC

Det handlar om en dokumentär han menar manipulerade hans tal, och det juridiska slagsmålet har nått en ny nivå av absurditet. BBC har lämnat över 45 000 sidor dokument, Trumps team har presenterat exakt noll.

Samtidigt har de skickat 503 egna dokumentbegäranden till BBC. När BBC i sin tur begär insyn i Trumps finanser kallar hans jurister det en ”fishing expedition”.

Det finns uppenbarligen fler definitioner av transparens än vi trodde.

Kärnkraften har fått konkurrens, och argumentet är kalkyl

Två stora svenska energibolag tittar nu på fusionsbolaget Novatron i stället för nya kärnreaktorer.

Politiker från Näringsutskottet Linus Lakso (MP) Elisabeth Thand Ringqvist (C) Camilla Brodin (KD) Tobias Andersson (SD) ordf och Fredrik Olovsson (S), vid invigningen av Novatron 1, en prototypanläggning för fusionsenergi på KTH, Nordens första industriella satsning på fusionsteknologi. Anläggningen ska positionera Sverige som en ledande aktör inom ren och säker energi genom fusion. (Foto: Henrik Montgomery / TT)

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Vd Peter Roos är brutalt rak: ”Kärnkraft är så dyrt att investeringarna måste räknas hem över kanske 60 år.” Novatron siktar på driftstart 2029 och elpris på 40-60 öre.

Fusion har visserligen varit ”tio år bort” i femtio år, men den här gången verkar finansieringen i varje fall vara löst.

Västvärlden vill slippa Kinas mineralgrepp

Företag i USA, Japan och Tyskland utvecklar magneter av järn och kväve och elmotorer helt utan sällsynta jordartsmetaller.

Honda kör redan sina hybridbilar med magneter utan dysprosium, och amerikanska Niron Magnetics väntas ha kommersiella produkter i år.

När geopolitiken knackar på dörren svarar ingenjörerna med att bygga om kemin. Det är kanske den mest konstruktiva reaktionen på ett handelskrig vi sett.

En person rikare än hela Sverige

Inte illa pinkat för en grabb som startade sitt första bolag 1995. Sedan dess har hans förmögenhet i snitt vuxit med 33 miljoner kronor i timmen. Under tiden det tar att läsa den här artikeln har hans förmögenhet ökat med ungefär 3 miljoner kronor. AP Photo/Markus Schreiber/TT

Elon Musks förmögenhet på 9 000 miljarder kronor överstiger Sveriges BNP med nästan 40 procent.

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Han tjänar i snitt 33 miljoner i timmen, och skulle kunna köpa våra sju största börsbolag och ha 800 miljarder kvar.

Siffrorna har passerat den punkt där de slutar vara imponerande och börjar bli omöjliga att relatera till. Det är som att jämföra avståndet till månen med längden på din uppfart.

En 17-åring som satte Kreml på plats

Brittiske Alexander Browder skrev en forskningsrapport om rysk kryptopenningtvätt värd 3 600 miljarder kronor parallellt med skolarbetet och fick Storbritannien att slå till mot Kremls kryptokanal A7A5.

Moskva svarade med att förbjuda honom från inresa. ”Jag har avslöjat deras akilleshäl”, säger han.

De flesta 17-åringar nöjer sig med att avslöja sin föräldrars wifi-lösenord. Browder avslöjade Kremls hela betalningssystem.

Så mycket måste du tjäna för en sommarstuga

Du och din partner behöver tjäna minst 36 000 kronor var i brutto för ett typhus på knappt 2 miljoner. I Stockholms län kostar snittstugan 3,5 miljoner, i Örebro drygt miljonen.

Priserna har stigit 62 procent på tio år, och bäst förutsättningar har par över 55 med utflugna barn.

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Toalettpappret kan vara på väg ut

Smarta toaletter med inbyggd vattenrengöring tar plats i europeiska badrum, och Grand Hôtel i Stockholm har redan hoppat på tåget.

Familjer kan spara hundratals kronor om året, och avloppen slipper papper som riskerar stopp.

Den som inte vill gå all in kan börja med en bidéhanddusch.

Ibland handlar framtidens badrum mindre om teknik och mer om att vi äntligen kommer ikapp Japan.